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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

В Белоруссии рассказали, как задержанные россияне попали в страну

Задержанные в Белоруссии граждане России имели некоторые сложности, связанные с приездом в страну. Такую информацию со ссылкой на некого источника опубликовали журналисты белорусского телевизионного канала СТВ.В источнике
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Общественная служба новостей

В Белоруссии рассказали, как задержанные россияне попали в страну

Общественная служба новостей21:25
Московский Комсомолец

Стала известна версия событий перевозчика «российских боевиков» в Белоруссии

Московский Комсомолец20:54
Lenta.ru

В Белоруссии рассказали о трудностях «российских боевиков» с пересечением границы

Lenta.ru19:42
Росбалт

СМИ: Белорусский перевозчик рассказал о трудностях «бойцов ЧВК» при пересечении границы

Росбалт18:55
РБК

Белорусские СМИ узнали о трудностях «боевиков ЧВК» с пересечением границы

РБК17:58
ИА Красная Весна

У задержанных в Белоруссии граждан РФ были проблемы на границе — очевидец

ИА Красная Веснавчера в 14:51

Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве

В Росгвардии прокомментировали инцидент с дракой в парке Горького бывших десантников с бойцами ОМОН, сообщает «РИА Новости» 2 августа со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии.
Известиявчера в 15:37
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Microsoft не позднее 15 сентября завершит переговоры о покупке TikTok

Американская компания Microsoft в ближайшие недели начнет и не позднее 15 сентября завершит переговоры с китайской ByteDance о покупке популярного приложения TikTok, в сделке в качестве миноритариев могут принять участие и другие компании США, сообщает Microsoft.
РИА Новости20:05
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Семин прокомментировал слова Суркиса об уходе из киевского «Динамо»

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на слова президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса, который назвал специалиста "хлюпиком" из-за ухода из его команды в стан "железнодорожников" в 2009 году.
Российская газетавчера в 15:15

Почеттино может заменить Конте на посту тренера «Интера»

Руководство команды и Конте в последние два дня выказывают друг другу претензии в итальянских СМИ, которые, в свою очередь, отмечают, что «Интер» видит в Почеттино альтернативу Массимилиано Аллегри, который является главным кандидатом на должность рулевого команды, однако пока свое мнение он не высказал.
ODDS.ru01:07

Преподаватели вузов жалуются на списывание во время дистанционного обучения

Преподаватели высших учебных заведений сохранили скептическое отношение к дистанционному формату обучения, на который они были вынуждены перейти из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ02:16

Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей

Минфин внес в правительство законопроект об изменении налога на дополнительный доход (НДД), собираясь не только существенно ухудшить его параметры для компаний, но и дополнительно изъять около 200 млрд руб. за три года.
Коммерсантъ17:57
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