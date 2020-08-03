Почеттино может заменить Конте на посту тренера «Интера»

Руководство команды и Конте в последние два дня выказывают друг другу претензии в итальянских СМИ, которые, в свою очередь, отмечают, что «Интер» видит в Почеттино альтернативу Массимилиано Аллегри, который является главным кандидатом на должность рулевого команды, однако пока свое мнение он не высказал.