В Белоруссии рассказали, как задержанные россияне попали в страну
Задержанные в Белоруссии граждане России имели некоторые сложности, связанные с приездом в страну. Такую информацию со ссылкой на некого источника опубликовали журналисты белорусского телевизионного канала СТВ.В источнике
Подробнее о событии
Стала известна версия событий перевозчика «российских боевиков» в Белоруссии
Московский Комсомолец20:54
У задержанных в Белоруссии граждан РФ были проблемы на границе — очевидец
ИА Красная Веснавчера в 14:51