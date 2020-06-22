Общество
Lenta.ruСостояние сына Лукашенко оценили в сотни миллионов долларов
Состояние старшего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктора в 2012 году составляло около 840 миллионов долларов. Об этом пишет Telegram-канал NEXTA оппозиционного журналиста Степана Путило.
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Путешествия
Небогатые туристы потеряют возможность отдыхать в Таиланде
Секрет фирмы вчера в 15:42
Космос
Сделаны самые близкие в истории снимки Солнца
TV BRICS 06:28
Происшествия
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
РИА Новости вчера в 05:23
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости 07:19
Происшествия
Под колеса подмосковной электрички попали мальчик и девочка
В подмосковном Расторгуеве двое детей попали под электричку, следовавшую из Москвы в Ожерелье.
Вести.Ru 13:45
Общество
В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня
Режим самоизоляции в Иркутской области, где выявлено более 5,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, продолжит действовать до 28 июня, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
ТАСС 10:47
Происшествия
Найдено тело третьего погибшего при взрыве газа в жилом доме в Киеве
Спасатели нашли тело третьего погибшего при взрыве газа в жилом доме в Киеве.
Lenta.ru 14:53
Наука
Предрасположенность к диабету научились выявлять в детстве
Метод раннего выявления признаков предрасположенности к развитию диабета второго типа разработала группа ученых из Бристольского университета Великобритании, сообщается в статье, опубликованной 21 июня в американском медицинском журнале Diabetes Care.
ИА Красная Весна 06:34
Общество
Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года
Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском 18:12
Экономика
Лихтенштейн признали страной с самым доступным в Европе электричеством
Эксперты составили рейтинг европейских стран по доступности электроэнергии для населения.
Общественная служба новостей 21:27
Общество
Отказ оплатить выходной 1 июля повлечет наказание для работодателя
Отказ оплатить выходной в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию станет нарушением закона со стороны работодателя, это решение можно будет оспорить в суде и получить компенсацию.
Известия 08:52
Авто
Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана
Один из экземпляров российского представительского седана Aurus Senat добрался до Баку.
Автоновости дня вчера в 15:20
Происшествия
В Липецкой области возбуждено дело по факту ДТП с шестью погибшими
Липецк, 21 июня 2020, 20:19 — REGNUM По факту ДТП в Липецкой области, в результате которого погибли шесть человек, было возбуждено уголовное дело.
REGNUM 13:19
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16.45 мск.
Газета.Ru 19 июня в 09:48
Космос
На карту нанесли одну пятую часть океанского дна Земли
Ученые-исследователи в рамках проекта Nippon Foundation-GEBCO Seabed 2030 нанесли на карту одну пятую часть океанского дна планеты Земля, сообщает Газета.ru.
РИАМО 12:34
Футбол
РФС и РПЛ сделали заявление по ситуации с чемпионатом
РФС, РПЛ и клубы заявляют о готовности обеспечить безопасность в ходе оставшихся матчей сезона, который был возобновлен 19 июня после паузы из-за коронавируса.
BFM.ru 12:48
Шоу-бизнес
Юлиан и Анастасия официально развелись
Звёздная пара Юлиан и Анастасия официально развелись после года совместной жизни.
News.ru вчера в 11:54
Происшествия
Умер мужчина, ранивший полицейских в Москве
В воскресенье скончался мужчина, открывший огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве 15 июня.
Вести.Ru 10:10
Политика
Трамп призвал не допустить принятие законопроекта демократов о полиции
Американский президент Дональд Трамп пообещал, что Республиканская партия выступит в конгрессе США против законопроекта демократов о реформе полиции.
RT на русском 20:14
Единоборства
Кертис Блэйдс ответил на критику после победы над Александром Волковым
FightTime.ru 01:54
Политика
Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию
Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag вчера в 05:08
Общество
Россиянам готовят новую выплату в размере 10 тысяч рублей от ПФР
С 1 июня единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей начали получать россияне на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
ФАН 08:22
Здоровье
Ученые усомнились в эффективности ношения масок детьми
Елена Белова, врач-инфекционист, сотрудник научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного центра вирусологии РУДН, считает, что подобные результаты можно объяснить тем, что дети много двигаются и маски у них часто съезжают.
Lenta.ru 20:18
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 05:31
Политика
Путин считает неизбежным визит руководства Украины в Москву
Президент РФ Владимир Путин считает неизбежный визит руководстава Украины в Россию.
Аргументы недели 08:50
Футбол
Локомотив — Оренбург 1:0
Фанаты московского «Локомотива» ушли с трибун во время матча 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом», чтобы поддержать уволенного с поста главного тренера Юрия Семина.
Lenta.ru 12:05
Космос
Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орел»
Газета.Ru вчера в 12:21