Общество

Lenta.ruLenta.ruСостояние сына Лукашенко оценили в сотни миллионов долларов

Состояние старшего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктора в 2012 году составляло около 840 миллионов долларов. Об этом пишет Telegram-канал NEXTA оппозиционного журналиста Степана Путило.
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В Белоруссии рассказали о многомиллионном состоянии сына Лукашенко

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Telegram-канал: состояние сына Лукашенко оценивается в $840 млн

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В подмосковном Расторгуеве двое детей попали под электричку, следовавшую из Москвы в Ожерелье.
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На подростков, избивших беременную с мужем, завели дело

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В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня

Режим самоизоляции в Иркутской области, где выявлено более 5,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, продолжит действовать до 28 июня, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
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Найдено тело третьего погибшего при взрыве газа в жилом доме в Киеве

Спасатели нашли тело третьего погибшего при взрыве газа в жилом доме в Киеве.
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Предрасположенность к диабету научились выявлять в детстве

Метод раннего выявления признаков предрасположенности к развитию диабета второго типа разработала группа ученых из Бристольского университета Великобритании, сообщается в статье, опубликованной 21 июня в американском медицинском журнале Diabetes Care.
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Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года

Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
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Эксперты составили рейтинг европейских стран по доступности электроэнергии для населения.
Общественная служба новостей 21:27
Общество

Отказ оплатить выходной 1 июля повлечет наказание для работодателя

Отказ оплатить выходной в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию станет нарушением закона со стороны работодателя, это решение можно будет оспорить в суде и получить компенсацию.
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Один из экземпляров российского представительского седана Aurus Senat добрался до Баку.
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В Липецкой области возбуждено дело по факту ДТП с шестью погибшими

Липецк, 21 июня 2020, 20:19 — REGNUM По факту ДТП в Липецкой области, в результате которого погибли шесть человек, было возбуждено уголовное дело.
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Цена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16.45 мск.
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Ученые-исследователи в рамках проекта Nippon Foundation-GEBCO Seabed 2030 нанесли на карту одну пятую часть океанского дна планеты Земля, сообщает Газета.ru.
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РФС и РПЛ сделали заявление по ситуации с чемпионатом

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Звёздная пара Юлиан и Анастасия официально развелись после года совместной жизни.
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Умер мужчина, ранивший полицейских в Москве

В воскресенье скончался мужчина, открывший огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве 15 июня.
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Трамп призвал не допустить принятие законопроекта демократов о полиции

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Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию

Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
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Ученые усомнились в эффективности ношения масок детьми

Елена Белова, врач-инфекционист, сотрудник научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного центра вирусологии РУДН, считает, что подобные результаты можно объяснить тем, что дети много двигаются и маски у них часто съезжают.
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В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
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Путин считает неизбежным визит руководства Украины в Москву

Президент РФ Владимир Путин считает неизбежный визит руководстава Украины в Россию.
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Фанаты московского «Локомотива» ушли с трибун во время матча 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом», чтобы поддержать уволенного с поста главного тренера Юрия Семина.
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Виктор Александрович Лукашенко
Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко. Помощник Президента Беларуси по национальной безопасности, член Совета Безопасности Беларуси.
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