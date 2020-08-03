Стало известно о проблемах «бойцов ЧВК» с пересечением границы Белоруссии

Как рассказал перевозчик, доставивший задержанных в Белоруссии российских граждан в Минск, у них возникли сложности при пересечении государственной границы со стороны РФ. Им удалось выехать из страны только после поступившего пограничникам звонка.