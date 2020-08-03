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Наша версия
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Стало известно о проблемах «бойцов ЧВК» с пересечением границы Белоруссии

Как рассказал перевозчик, доставивший задержанных в Белоруссии российских граждан в Минск, у них возникли сложности при пересечении государственной границы со стороны РФ. Им удалось выехать из страны только после поступившего пограничникам звонка.В источнике
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Городовой

В Белоруссии рассказали о проблемах «бойцов ЧВК» с пересечением границы

Городовой04:29
Наша версия

Стало известно о проблемах «бойцов ЧВК» с пересечением границы Белоруссии

Наша версия03:35
ИА Красная Весна

У задержанных в Белоруссии граждан РФ были проблемы на границе — очевидец

ИА Красная Веснавчера в 14:51
Lenta.ru

В Белоруссии рассказали о трудностях «российских боевиков» с пересечением границы

Lenta.ru19:42
Росбалт

СМИ: Белорусский перевозчик рассказал о трудностях «бойцов ЧВК» при пересечении границы

Росбалт18:55
РБК

Белорусские СМИ узнали о трудностях «боевиков ЧВК» с пересечением границы

РБК17:58
Московский Комсомолец

Стала известна версия событий перевозчика «российских боевиков» в Белоруссии

Московский Комсомолец20:54

Дело старших сестёр Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных

Уголовное дело двух старших сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, будет рассмотрено судом с участием коллегии присяжных, сообщили в Мосгорсуде по итогам предварительных слушаний.
RT на русском05:16
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АТОР уточнила правила для прибывающих в Турцию туристов

Москва, 3 августа 2020, 12:19 — REGNUM Ассоциация туроператоров России опровергла сообщения СМИ о том, что всех туристов, контактировавших с заразившимся коронавирусом пассажиром на борту самолетов, летающих в Турцию отправят «автоматически» на карантин, сообщили в АТОР.
REGNUM05:19
6

ФСБ задержала 42 подпольных оружейника в 12 регионах России

"В 12 регионах пресечена деятельность 42 лиц, причастных к модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги, изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту в различных субъектах страны", - рассказали в ФСБ.
Газета.Ru02:53
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В России в 1,5 раза выросли сделки с загородными домами — ВТБ

Средний размер кредита на покупку загородного дома за год вырос с 2,9 млн до 3,3 млн руб. В Московском регионе был зафиксирован почти двукратный рост — с 4,5 до 7,9 млн руб. Основными покупателями загородной недвижимости стали семьи в возрасте 25-45 лет.
РБК03:48