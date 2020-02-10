Энергетика

Москва 24Москва 24В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из РФ

Белоруссия хочет покупать нефть в РФ в 2020 году по цене 83–85% от мировой без учета экспортной пошлины, заявил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
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В России назвали несбыточными мечты Минска об идеальной цене на нефть

Национальная служба новостейвчера в 02:49

Минск назвал желаемую цену на российскую нефть

REGNUMвчера в 00:35

В Белоруссии заявили, что будут покупать нефть в России по цене в 83-85% от мировой

ТАСС10 февраля в 11:49

В Минске рассказали о желаемой цене покупки нефти у России

Газета.Ru10 февраля в 16:13

Белоруссия еще не подписала контракты на поставку нефти взамен российской

Коммерсантъ10 февраля в 12:07

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти

Известия10 февраля в 16:22

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

RT на русском10 февраля в 11:11
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 03:18, Ашберн
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 1113 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 44,6 тысячи, из них 1113 человек скончались, 4740 излечились, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости вчера в 21:23
Общество

Правила компенсации ущерба владельцам недвижимости предложили изменить

Минэкономразвития предложило изменить правила возмещения убытков владельцам земли и расположенной на ней недвижимости.
РИА Новости вчера в 22:34
Армия и оружие

Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России

РБК 01:28
Происшествия

В Хабаровске задержали подозреваемого в нападениях на женщин

Российская газета 01:59
Происшествия

На Урале закрыли крупную птицефабрику. Люди без работы

В Свердловской области может быть остановлена работа «Среднеуральской птицефабрики» с 47-летней историей.
URA.Ru 02:51
Политика

На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Берни Сандерс

Сенатор Берни Сандерс одержал победу на прошедших во вторник праймериз Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир.
РИА Новости 00:13
Происшествия

В Польше избили говоривших по-русски приезжих

В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски.
Известия вчера в 08:42
Происшествия

В Амстердаме прогремел взрыв в офисе почтовой компании

Взрыв произошел в офисе почтовой компании в Амстердаме, предположительно из-за бомбы в письме, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.
РИА Новости 03:02
Общество

В 70 регионах России нашли контрабандные сигареты из Белоруссии

Контрабандные сигареты из Белоруссии продавали в январе почти в каждом регионе России, об этом свидетельствуют результаты исследования IT-компании «Эвотор», которая проанализировала данные с 600 тыс. онлайн-касс в магазинах несетевой розницы.
RT на русском 02:09
Общество

ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра

Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
RT на русском 02:28
Гаджеты

Samsung представил флагманскую линейку смартфонов Galaxy S20

Компания Samsung провела свою ежегодную презентацию, представив миру сразу пять новых устройств - флагманскую линейку Galaxy S20, состоящую из трех смартфонов, гибкий гаджет Galaxy Z Flip, а также конкурента AirPods под названием Galaxy Buds+.
Газета.Ru 02:36
Армия и оружие

Более 150 сирийцев погибли в январе из-за обстрелов боевиков

Более 150 мирных жителей в Сирии погибли в январе при обстрелах со стороны террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам», которая запрещена в России.
Известия 02:44
Здоровье

В России выздоровел второй пациент с коронавирусом

По состоянию на 12 января число заболевших коронавирусом превысило 44 тыс. человек. 1113 погибли, более 4,7 тыс. выписаны из больниц.
РБК вчера в 23:00
Общество

Испанские археологи нашли пещеру со следами древней резни

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Nature, в испанской провинции Уэска в пещере Эль-Трокс были обнаружены останки 9 человек, из них четырех детей.
ToDay News Ufa 01:20
Экономика

ВТБ снизил ставки по ипотеке ниже 8% годовых

ВТБ стал первым российским банком, который снизил ставки по ипотеке ниже 8%. Так, ставки были снижена на 0,5% по всей линейке ипотечного кредитования.
Деловое.ТВ вчера в 05:47
Политика

Опрос Gallup: Путин и Трамп сохранили лидерство по узнаваемости в мире

Известность президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина во всём мире остаётся на самом высоком уровне, говорится в результатах опроса, проведённого агентствами Gallup.
REGNUM вчера в 23:40
Происшествия

В Татарстане мужчину и женщину подозревают в истязании своих детей

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Набережных Челнов и ее сожителя, подозреваемых в систематических истязаниях четверых детей, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
РИА Новости 03:01
Общество

Медсестра из Германии сравнила российских и немецких врачей

Медсестра из Германии Мария Герлиц, поработав в российской больнице (в Нижнем Новгороде), сравнила работу врачей двух стран.
Российская газета 01:44
Происшествия

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

Газета.Ru вчера в 02:15
Общество

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Lenta.ru вчера в 15:22
Происшествия

Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в Испании

Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в муниципалитете Дения в Испании. Причиной смерти назвали утечку газа, сообщает Información.
Lenta.ru 01:10
Общество

Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 175

Пневмония, вызванная коронавирусом COVID-2019 (название ранее дала Всемирная организация здравоохранения), обнаружена еще у 35 человек с круизного судна Diamond Princess, которое находится на двухнедельном карантине в японском порту Йокогама.
Известия вчера в 20:23
Экономика

Китайский коронавирус поразил мировой рынок нефти

Вспышка коронавируса в Китае ударила по рынку нефти, что, конечно, сказалось на всей мировой экономике, считает президент Фонда исторических исследований «Основание», эксперт по энергетике Алексей Анпилогов.
ФАН 02:45
Здоровье

Роскачество рассказало о плюсах и минусах растительных аналогов молока

Роскачество сравнило растительные напитки из сои, овса, миндаля, кокоса и обычное молоко и рассказало о том, могут ли они стать ему полноценной заменой.
РИА Новости 00:09
Общество

Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров

С учетом «Балтики», Heineken и AB InBev Efes производители союза отвечали за 80% производимого в России пива.
Ведомости вчера в 10:38
Происшествия

Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина

Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Газета.Ru вчера в 08:59
Экономика

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Интерфакс вчера в 08:16
Происшествия

Брошенного младенца нашли в подземном переходе в Москве

Телеканал РЕН ТВ уточняет, что малыша нашел в переходе станции метро «Парк Победы» слесарь-электрик. Младенец был завернут в одеяло.
Известия 01:42
Хоккей

В «Сент-Луисе» сообщили, что Боумистер перенес сердечный приступ

Ранее сообщалось, что матч "Сент-Луис" — "Анахайм" был прерван из-за ЧП с Боумистером.
Газета.Ru 01:44
Политика

WP: ЦРУ полвека следило за секретной перепиской свыше 120 стран

"Иностранные правительства платили США и ФРГ хорошие деньги за возможность того, чтобы все их самые секретные контакты перехватывали по меньшей мере две страны", - указано в цитируемом газетой отчете ЦРУ.
Газета.Ru вчера в 23:59
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