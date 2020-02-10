Энергетика
RT на русскомВ Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
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В России назвали несбыточными мечты Минска об идеальной цене на нефть
Национальная служба новостей02:49
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Общество
Португалия арестовала счета богатейшей женщины Африки
Прокуратура Португалии арестовала банковские счета дочери экс-президента Анголы Изабель душ Сантуш по запросу ангольских властей, сообщает Reuters.
Гаджеты
Samsung представила новые смартфоны Galaxy
Южнокорейская компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Презентацию транслировал YouTube-канал производителя.
Экономика
В Счетной палате рассказали об устойчивом росте поступлений НДФЛ
Нина Зотина / РИА Новости Счетная палата оценила администрирование Федеральной налоговой службы (ФНС) и ее подведомственными структурами налога на доходы физических лиц (НДФЛ), в том числе работу по легализации налоговой базы для наращивания поступлений в казну.
Футбол
UOL: «Палмейрас» пытался подписать Халка, но не потянул его зарплату
Клуб хотел воспользоваться ситуацией с эпидемией коронавируса в Китае и подписать форварда, однако от этой идеи пришлось отказаться из-за зарплаты игрока.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль
Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Здоровье
Число сивучей, запутанных в пластиковом мусоре и рыболовных снастях, растет на Сахалине
Именно поэтому Валентина предложила внести в протокол специальное предложение об организации условий для ввоза в Россию ветеринарных препаратов для обездвиживания сивучей при распутывании.
Культура
Собчак отреагировала на критику своего нового шоу «Док-ток»
Новый формат вечернего шоу «Док-ток» на Первом канале заключается в том, что в эфире происходит реконструкция событий.
Политика
Черного Ленина из ДНР задержали в России
Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.
Общество
В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Шоу-бизнес
Внук королевы Елизаветы II Питер Филлипс разводится с женой
Напомним, Питер Филлипс женился на канадке Отем Келли в 2008 году.
Политика
Кремль назвал Козака куратором по Украине
Пресс-секретарь положительно ответил на вопрос журналистов, можно ли назвать Козака главным сотрудником администрации президента, который будет заниматься украинской тематикой.
Шоу-бизнес
Бывший муж Памелы Андерсон рассказал об их 12-дневном браке
Бывший муж актрисы и модели Памелы Андерсон продюсер Джон Питерс рассказал об их браке, который продлился 12 дней.
Авто
Компания BMW рассказала о новинках для российского рынка в 2020 году
В феврале этого года на калининградском предприятии «Автотор» начнётся производство новой версии кроссовера BMW X5 — xDrive25d Business.
Энергетика
Болгария попросила о «значительном снижении» цен на газ из России
"Булгаргаз" ведет переговоры с российской компанией "Газпром-экспорт" о "значительном снижении" цены на газ, сообщается на ее сайте.
Спорт
Калла — о допинге у Франссон: я не могла поверить, что это правда
Шведская лыжница Шарлотт Калла рассказала о своей реакции на положительный допинг-тест бронзового призёра Олимпиады в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе Йенни Франссон.
Космос
Уфолог заявил, что на поверхности Солнца обнаружили огромное НЛО
Происшествия
В Москве задержан «гостиничный насильник»
По данным СК, в августе прошлого года мужчина познакомился с девушкой в соцсетях, пригласил ее на встречу в холл гостиницы и затем обманом заманил в комнату.
Общество
ВОЗ дала официальное название китайскому коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения дала китайскому коронавирусу официальное название: COVID-2019.
Армия и оружие
Турция заявила о «нейтрализации» еще 51 сирийского военного в Идлибе
В Министерстве обороны Турции сообщили о "нейтрализации" еще 51 сирийского военного в Идлибе.
Общество
Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России
Синоптики ожидают раннюю весну в европейской части России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на руководителя Росгидромета Игоря Шумакова.
Армия и оружие
Армия САР окружила несколько наблюдательных пунктов Турции в Идлибе
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил журналистам, что войска армии САР окружили четыре турецких наблюдательных пункта в провинции Идлиб.
Политика
Захарова прокомментировала слова Столтенберга о разрушении ДРСМД
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что разрушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) показало силу Альянса.
Кино
Владимир Меньшов: «Мужчины лучше рассказывают о женщинах»
Экономика
Правительство выкупит у ЦБ пакет Сбербанка по рыночной стоимости
"Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости", — отмечается в сообщении Минфина.
Экономика
Часть россиян прекратили платить по ипотеке
Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Происшествия
В Астрахани СК проверит информацию о связи учительницы со школьником
В Астрахани региональное управление СК России инициировало проверку информации о ЧП в одной из городских школ.
Спорт
Назван состав лыжной сборной России на «Ски Тур»
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе огласила состав сборной на многодневку "Ски Тур", которая пройдёт по трассам Швеции и Норвегии в рамках Кубка мира.
Политика
В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Киев может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу.