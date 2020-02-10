Энергетика

RT на русскомRT на русскомВ Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
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В Минске рассказали о желаемой цене покупки нефти у России

Газета.Ruвчера в 16:13

Минск назвал желаемую цену на российскую нефть

REGNUM00:35

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти

Известиявчера в 16:22

В России назвали несбыточными мечты Минска об идеальной цене на нефть

Национальная служба новостей02:49

Белоруссия еще не подписала контракты на поставку нефти взамен российской

Коммерсантъвчера в 12:07

В Белоруссии заявили, что будут покупать нефть в России по цене в 83-85% от мировой

ТАССвчера в 11:49

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

RT на русскомвчера в 11:11
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 18:19, Ашберн
Общество

Португалия арестовала счета богатейшей женщины Африки

Прокуратура Португалии арестовала банковские счета дочери экс-президента Анголы Изабель душ Сантуш по запросу ангольских властей, сообщает Reuters.
Коммерсантъ 17:43
Гаджеты

Samsung представила новые смартфоны Galaxy

Южнокорейская компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Презентацию транслировал YouTube-канал производителя.
РИА Новости 15:38
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В Счетной палате рассказали об устойчивом росте поступлений НДФЛ

Нина Зотина / РИА Новости Счетная палата оценила администрирование Федеральной налоговой службы (ФНС) и ее подведомственными структурами налога на доходы физических лиц (НДФЛ), в том числе работу по легализации налоговой базы для наращивания поступлений в казну.
РЕН ТВ 16:01
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Генконсул сообщил об обвинениях в адрес капитанов катеров в Таиланде

РБК 08:26
Футбол

UOL: «Палмейрас» пытался подписать Халка, но не потянул его зарплату

Клуб хотел воспользоваться ситуацией с эпидемией коронавируса в Китае и подписать форварда, однако от этой идеи пришлось отказаться из-за зарплаты игрока.
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В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль

Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Газета.Ru 05:57
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Число сивучей, запутанных в пластиковом мусоре и рыболовных снастях, растет на Сахалине

Именно поэтому Валентина предложила внести в протокол специальное предложение об организации условий для ввоза в Россию ветеринарных препаратов для обездвиживания сивучей при распутывании.
АСТВ 17:43
Культура

Собчак отреагировала на критику своего нового шоу «Док-ток»

Новый формат вечернего шоу «Док-ток» на Первом канале заключается в том, что в эфире происходит реконструкция событий.
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Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Газета.Ru 05:45
Политика

Черного Ленина из ДНР задержали в России

Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.
Lenta.ru 16:10
Общество

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
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Внук королевы Елизаветы II Питер Филлипс разводится с женой

Напомним, Питер Филлипс женился на канадке Отем Келли в 2008 году.
Аргументы и Факты 07:27
Политика

Кремль назвал Козака куратором по Украине

Пресс-секретарь положительно ответил на вопрос журналистов, можно ли назвать Козака главным сотрудником администрации президента, который будет заниматься украинской тематикой.
РБК 05:05
Шоу-бизнес

Бывший муж Памелы Андерсон рассказал об их 12-дневном браке

Бывший муж актрисы и модели Памелы Андерсон продюсер Джон Питерс рассказал об их браке, который продлился 12 дней.
Взгляд.ру 08:36
Авто

Компания BMW рассказала о новинках для российского рынка в 2020 году

В феврале этого года на калининградском предприятии «Автотор» начнётся производство новой версии кроссовера BMW X5 — xDrive25d Business.
Тарантас Ньюс 03:25
Энергетика

Болгария попросила о «значительном снижении» цен на газ из России

"Булгаргаз" ведет переговоры с российской компанией "Газпром-экспорт" о "значительном снижении" цены на газ, сообщается на ее сайте.
Газета.Ru 12:58
Спорт

Калла — о допинге у Франссон: я не могла поверить, что это правда

Шведская лыжница Шарлотт Калла рассказала о своей реакции на положительный допинг-тест бронзового призёра Олимпиады в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе Йенни Франссон.
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Уфолог заявил, что на поверхности Солнца обнаружили огромное НЛО

Вечерняя Москва 10:14
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В Москве задержан «гостиничный насильник»

По данным СК, в августе прошлого года мужчина познакомился с девушкой в соцсетях, пригласил ее на встречу в холл гостиницы и затем обманом заманил в комнату.
Российская газета 07:24
Общество

ВОЗ дала официальное название китайскому коронавирусу

Всемирная организация здравоохранения дала китайскому коронавирусу официальное название: COVID-2019.
Газета.Ru 13:32
Армия и оружие

Турция заявила о «нейтрализации» еще 51 сирийского военного в Идлибе

В Министерстве обороны Турции сообщили о "нейтрализации" еще 51 сирийского военного в Идлибе.
РИА Новости 12:17
Общество

Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России

Синоптики ожидают раннюю весну в европейской части России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на руководителя Росгидромета Игоря Шумакова.
RT на русском 10:34
Армия и оружие

Армия САР окружила несколько наблюдательных пунктов Турции в Идлибе

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил журналистам, что войска армии САР окружили четыре турецких наблюдательных пункта в провинции Идлиб.
Московский Комсомолец 17:39
Политика

Захарова прокомментировала слова Столтенберга о разрушении ДРСМД

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что разрушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) показало силу Альянса.
News.ru 06:27
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Владимир Меньшов: «Мужчины лучше рассказывают о женщинах»

Аргументы и Факты вчера в 16:05
Экономика

Правительство выкупит у ЦБ пакет Сбербанка по рыночной стоимости

"Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости", — отмечается в сообщении Минфина.
Вести.Ru 08:32
Экономика

Часть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Lenta.ru вчера в 03:24
Происшествия

В Астрахани СК проверит информацию о связи учительницы со школьником

В Астрахани региональное управление СК России инициировало проверку информации о ЧП в одной из городских школ.
Российская газета 02:09
Спорт

Назван состав лыжной сборной России на «Ски Тур»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе огласила состав сборной на многодневку "Ски Тур", которая пройдёт по трассам Швеции и Норвегии в рамках Кубка мира.
Pravda.Ru 05:59
Политика

В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Киев может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу.
РИА Новости 15:32
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