Энергетика

RT на русскомRT на русскомВ Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 07:32, Ашберн

Крутой о цене на нефть для Беларуси: Чистая цена между компаниями - по сути, мировая

КП - Беларусьвчера в 13:24
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 07:32, Ашберн
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Стало известно, для чего Мишустин начал поездки по регионам

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин объяснил сегодня, с какой целью начинает серию поездок по регионам.
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Иск Канады к Ирану на 1 миллиард долларов за сбитый под Тегераном украинский самолет, на борту которого были и канадские граждане, не имеет оснований, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
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Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое рассматривалось как один из вариантов достройки "Северного потока-2", вышло из Находки.
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