Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

Политика В Совете Федерации появится семь пожизненных сенаторов «Будет предложено от РФ 30 сенаторов, которых будет предлагать президент, 7 из них — пожизненно», — заявил сопредседатель группы Павел Крашенинников.

Здоровье В челябинских школах продлили карантин Во вторник, 11 февраля, в Челябинске состоялось заседание штаба по гриппу, на котором приняли решение продлить общегородской карантин.

Происшествия В Польше избили граждан РФ, Белоруссии и Украины В польском городе Торунь семеро неизвестных напали на пятерых граждан России, Белоруссии и Украины, сообщило 11 февраля издание «Европейская правда» со ссылкой на польские СМИ.

Армия и оружие США обеспокоены маневрами двух российских спутников Генерал Джон Рэймонд, командующий Космическими силами США, сообщил, что российский космический аппарат начал маневрировать в направлении американского спутника вскоре после запуска на орбиту в ноябре.

Экономика В России собираются резко снизить страховые взносы Правительство может вернуться к идее снижения страховых взносов с работодателей. Ставку могут снизить с 30% до 23-25%.

Общество Пассажирский самолет установил рекорд времени полета через Атлантику Пассажирский самолет Boeing 747-436 британской авиакомпании British Airways в ночь с 8 на 9 февраля 2020 года установил рекорд времени полета через Атлантику среди дозвуковых самолетов.

Армия и оружие Столтенберг назвал разрушение ДРСМД демонстрацией силы НАТО Разрушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) продемонстрировало силу НАТО, поскольку все страны альянса смогли после продолжительных консультаций договориться о возложении вины за это на Россию.

Политика Иск Канады к Ирану за сбитый самолет не имеет оснований, заявил Зариф Иск Канады к Ирану на 1 миллиард долларов за сбитый под Тегераном украинский самолет, на борту которого были и канадские граждане, не имеет оснований, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Политика Трамп попросит конгресс на 21% сократить помощь другим государствам Президент США Дональд Трамп намерен добиваться сокращения финансирования других государств на $11 млрд в следующем году и увеличения средств на противодействие угрозам со стороны России и Китая, сообщает 9 февраля Reuters со ссылкой на чиновников Белого дома.

Общество Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы» Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.

Общество Весна в европейскую часть России придет в ближайшие недели Весна в европейскую часть России придет в ближайшие недели, об этом рассказал руководитель Росгидромета Игорь Шумаков в ходе рабочей поездки на открытие нового здания Гидрометцентра Удмуртии.