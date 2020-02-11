Энергетика
RT на русскомВ Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
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Происшествия
Обвиненный в убийствах российских ветеранов медбрат объяснился
Медбрат-анестезист пермской городской больницы имени Гринберга Сергей Калинин признался, что это он писал анонимные сообщения на портале «Двач» об убийстве пенсионеров и объяснил свои действия, сообщает Baza.
Футбол
Счетная палата проверит Екатеринбург из-за ЧМ-2018
Счетная палата проверит реализацию концепции наследия чемпионата мира по футболу 2018 года.
Шоу-бизнес
Садальский в деталях рассказал, как Тина Канделаки построила карьеру
Садальский высказал собственное мнение о карьере Канделаки на своей страничке в Instagram.
Армия и оружие
В Кремле оценили ситуацию в Идлибе
В Кремле считают недопустимыми вылазки боевиков из сирийского Идлиба.
Политика
В Киеве заявили о намерении Зеленского прекратить конфликт в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский намерен прекратить вооружённый конфликт в Донбассе. Об этом заявил его помощник Андрей Ермак.
Армия и оружие
Сирийская армия восстановила контроль над трассой Дамаск — Алеппо
Армия Башара Асада впервые с 2012 года восстановила контроль над всей международной автотрассой M5 Дамаск — Алеппо, сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой источник.
Общество
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях
Россиян в феврале и марте ждут длинные выходные в связи с праздниками, пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.
Общество
Песков ответил на вопрос о компенсации за доступ к значимым сайтам
Правительство займется проработкой финансовых запросов операторов по компенсации затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переадресовав вопрос по данной теме в кабмин.
Происшествия
Граждан РФ нет среди заболевших коронавирусом на Diamond Princess
На борту судна находится 2 тыс. 666 туристов, включая 24 граждан России, и 1 тыс. 045 членов экипажа.
Происшествия
В Петербурге экс-полицейские получили реальные сроки за избиение юноши
Технологии
Дистрибутив Linux стилизовали под несуществующую Windows 12 Lite
Новинка не имеет никакого отношения к Microsoft и позиционируется как более простая и быстрая, чем Windows 10.
Происшествия
Челябинские власти помогают семье погибших в Таиланде детей
Экономика
Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро
Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.
Здоровье
В Волгоградской области продолжается модернизация онкослужбы
Армия и оружие
СМИ: боевики сирийской оппозиции сбили вертолет армии Сирии в Идлибе
Как уточняет газета Turkiye, вертолет был сбит в районе населенного пункта Саракиб в провинции Идлиб.
Космос
NASA выявило ошибку в ПО космического корабля Starliner от Boeing
В связи с выявленными в программном обеспечении Starliner серьёзными недочётами в NASA настоятельно рекомендовали специалистам Boeing провести тщательные проверки процессов интеграции бортового ПО и планового тестирования.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль
В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Кино
«Паразиты» получили «Оскар» за лучший фильм
Южнокорейская драма «Паразиты» от Пон Чжун Хо стала обладателем премии «Оскар» в качестве «Лучшего фильма».
Экономика
В Петербурге бизнес может пострадать от налоговой реформы
Эксперты считают, что эффект отмены единого налога на вмененный доход в Петербурге будет драматичным.
Политика
Украинские СМИ пишут об отставке главы офиса Зеленского
По словам пяти источников «УП» («Украинская правда»), Богдан разговаривал о своей отставке с президентом Владимиром Зеленским в понедельник, 10 февраля, — говорится в заявлении.
Здоровье
В России превышен эпидемический порог по гриппу
Эпидемический порог по гриппу превышен в России на 5,5%. Увеличение заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечено во всех регионах страны и во всех возрастных группах, сообщает «Известия».
Общество
Телеведущая рассмеялась, говоря о повышении социальных выплат
Политика
Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе
Украинская волонтерка Ольга Решетилова рассказала, как военнослужащие 56-й бригады ВСУ мародерствовали в селе Пески под Донецком.
Энергетика
Болгария ведет переговоры с Россией о значительном снижении цен на газ
«Булгаргаз» ведет переговоры с «Газпром экспортом» о «значительном снижении» цены на газ.
Происшествия
Учительницу в Астрахани заподозрили в сексе с учеником
Политика
Песков назвал возможную дату проведения голосования по Конституции РФ
В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года.
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Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
В отличие от актуального «Патриота» новое поколение, которым по сути и является внедорожник прозванный как «Русский Прадо», получит серьезно измененную внешность и серьезно модернизированный салон.
Культура
Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»
Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Происшествия
Появились кадры с места жесткой посадки самолета UTair в Усинске
В сети появилось видео жесткой посадки лайнера UTair в аэропорту города Усинска республики Коми, совершавшего рейс из Москвы.