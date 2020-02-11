Энергетика

RT на русскомRT на русскомВ Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
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В Белоруссии раскрыли стоимость поставок нефти из России

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В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти

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В Минске рассказали о желаемой цене покупки нефти у России

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REGNUM00:35

В Белоруссии заявили, что будут покупать нефть в России по цене в 83-85% от мировой

ТАССвчера в 11:49

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

RT на русскомвчера в 11:11
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 06:08, Ашберн
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Обвиненный в убийствах российских ветеранов медбрат объяснился

Медбрат-анестезист пермской городской больницы имени Гринберга Сергей Калинин признался, что это он писал анонимные сообщения на портале «Двач» об убийстве пенсионеров и объяснил свои действия, сообщает Baza.
Lenta.ru 05:22
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Счетная палата проверит Екатеринбург из-за ЧМ-2018

Счетная палата проверит реализацию концепции наследия чемпионата мира по футболу 2018 года.
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Садальский в деталях рассказал, как Тина Канделаки построила карьеру

Садальский высказал собственное мнение о карьере Канделаки на своей страничке в Instagram.
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В Кремле оценили ситуацию в Идлибе

В Кремле считают недопустимыми вылазки боевиков из сирийского Идлиба.
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В Киеве заявили о намерении Зеленского прекратить конфликт в Донбассе

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Сирийская армия восстановила контроль над трассой Дамаск — Алеппо

Армия Башара Асада впервые с 2012 года восстановила контроль над всей международной автотрассой M5 Дамаск — Алеппо, сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой источник.
РИА Новости 04:02
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Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях

Россиян в феврале и марте ждут длинные выходные в связи с праздниками, пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.
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Песков ответил на вопрос о компенсации за доступ к значимым сайтам

Правительство займется проработкой финансовых запросов операторов по компенсации затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переадресовав вопрос по данной теме в кабмин.
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Граждан РФ нет среди заболевших коронавирусом на Diamond Princess

На борту судна находится 2 тыс. 666 туристов, включая 24 граждан России, и 1 тыс. 045 членов экипажа.
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Происшествия

В Петербурге экс-полицейские получили реальные сроки за избиение юноши

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Дистрибутив Linux стилизовали под несуществующую Windows 12 Lite

Новинка не имеет никакого отношения к Microsoft и позиционируется как более простая и быстрая, чем Windows 10.
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Происшествия

Челябинские власти помогают семье погибших в Таиланде детей

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Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро

Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.
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В Волгоградской области продолжается модернизация онкослужбы

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Космос

NASA выявило ошибку в ПО космического корабля Starliner от Boeing

В связи с выявленными в программном обеспечении Starliner серьёзными недочётами в NASA настоятельно рекомендовали специалистам Boeing провести тщательные проверки процессов интеграции бортового ПО и планового тестирования.
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В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль

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Кино

«Паразиты» получили «Оскар» за лучший фильм

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В Петербурге бизнес может пострадать от налоговой реформы

Эксперты считают, что эффект отмены единого налога на вмененный доход в Петербурге будет драматичным.
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Украинские СМИ пишут об отставке главы офиса Зеленского

По словам пяти источников «УП» («Украинская правда»), Богдан разговаривал о своей отставке с президентом Владимиром Зеленским в понедельник, 10 февраля, — говорится в заявлении.
iReactor вчера в 17:09
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В России превышен эпидемический порог по гриппу

Эпидемический порог по гриппу превышен в России на 5,5%. Увеличение заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечено во всех регионах страны и во всех возрастных группах, сообщает «Известия».
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Телеведущая рассмеялась, говоря о повышении социальных выплат

АМИТЕЛ вчера в 11:13
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Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе

Украинская волонтерка Ольга Решетилова рассказала, как военнослужащие 56-й бригады ВСУ мародерствовали в селе Пески под Донецком.
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Болгария ведет переговоры с Россией о значительном снижении цен на газ

«Булгаргаз» ведет переговоры с «Газпром экспортом» о «значительном снижении» цены на газ.
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Учительницу в Астрахани заподозрили в сексе с учеником

Газета.Ru вчера в 15:58
Политика

Песков назвал возможную дату проведения голосования по Конституции РФ

В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года.
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Томская школьница рассказала, как получила письмо от Стивена Кинга

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Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

В отличие от актуального «Патриота» новое поколение, которым по сути и является внедорожник прозванный как «Русский Прадо», получит серьезно измененную внешность и серьезно модернизированный салон.
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Появились кадры с места жесткой посадки самолета UTair в Усинске

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