Энергетика
RT на русскомВ Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
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Авто
Первая партия кроссов Geely Coolray добралась до российских дилеров
Политика
Песков назвал возможную дату проведения голосования по Конституции РФ
В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Футбол
Клинсманн покинул «Герту», которую возглавил 2,5 месяца назад
Юрген Клинсманн покинул пост главного тренера берлинской "Герты", которую возглавил в ноябре 2019 года.
Происшествия
Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»
Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Происшествия
В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз
Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Общество
Билл Гейтс купил первую в мире водородную яхту за $645 млн
Обновлено 22:53: Создатель первой водородной яхты опроверг продажу судна Биллу Гейтсу.
Происшествия
Двухлетнего ребенка нашли замерзшим в сугробе в Башкортостане
В Башкортостане госпитализирован двухлетний ребенок, который в морозную ночь вышел на улицу. Следователи изучают ситуацию в семье малыша.
Политика
Кремль назвал Козака куратором по Украине
Пресс-секретарь положительно ответил на вопрос журналистов, можно ли назвать Козака главным сотрудником администрации президента, который будет заниматься украинской тематикой.
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
Армия и оружие
Боевики сирийской оппозиции сбили вертолет армии Сирии
Поддерживаемые Турцией боевики сирийской оппозиции сбили вертолет армии Сирии. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщает Reuters.
Общество
ГИБДД возвращается в «цепочку» техосмотра
В соответствии с документом, МВД России должно за полгода разработать порядок проверки и специальные индикаторы, по которым будет определяться качество работы оператора технического осмотра, сообщили DEITA.
Происшествия
Назван размер компенсаций за погибших в Таиланде российских детей
Тайская экскурсионная компания, катера которой ранее столкнулись у берегов Таиланда, выплатит семьям погибших в происшествии российских детей компенсации.
Технологии
Дистрибутив Linux стилизовали под несуществующую Windows 12 Lite
Новинка не имеет отношения к Microsoft и позиционируется как более простая и быстрая, чем Windows 10. reddit.com Само собой, это просто дистрибутив Linux с оформлением "под десятку".
Финансы
Официальный курс евро на среду снизился до 69,77 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 5,42 копейки - до 69,7684 рубля, курс доллара увеличился на 17,82 копеек, до 63,949 рубля, следует из данных Банка России.
Политика
В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле
Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
Шоу-бизнес
Лицо новорожденной дочки показал Дмитрий Тарасов
Имя новорожденной чета Костенко-Тарасовых пока держит в секрете. На фото можно рассмотреть личико малышки.
Политика
Зеленский уволил главу своего офиса Богдана
Украинский президент Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и выбрал на это место нового человека, сообщает ТСН.
Авто
Kia показала официальные изображения нового Kia Sorento
Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.
Общество
Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились уже 130 человек
За сутки число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess выросло до 60 человек, достигнув 130 подверженных случаев, сообщил в твиттере японский телеканал TBS.
Общество
В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»
Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Кино
Фильм «Паразиты» завоевал «Оскар» как лучший иностранный фильм
Фильм южнокорейского режиссера Пона Чжун-хо «Паразиты» завоевал «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм».
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль
Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Общество
Директор «Нафтогаза» пожаловался на задержку выплаты премии
Исполнительный директор НАК «НАфтогаз» Юрий Витренко обратился к председателю компании Андрею Коболеву в связи с невыплатой премии за «победу» над Газпромом.
Общество