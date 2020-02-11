Энергетика
Вестник КавказаВ Минске назвали цену российской нефти для Беларуси
Крутой добавил, что контрактов на поставку нефти, альтернативной российской, у Беларуси пока нет, но они "могут появиться", процесс продвигается в режиме онлайн.
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В России назвали несбыточными мечты Минска об идеальной цене на нефть
Национальная служба новостейвчера в 02:49
В Белоруссии заявили, что будут покупать нефть в России по цене в 83-85% от мировой
ТАСС10 февраля в 11:49
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Крутой о цене на нефть для Беларуси: Чистая цена между компаниями - по сути, мировая
КП - Беларусь10 февраля в 13:24
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