Энергетика
RT на русскомВ Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
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Политика
Зеленский уволил представителя Украины в минской группе
Украинский президент Владимир Зеленский отправил в отставку уполномоченного представителя страны в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы в Минске Валерию Лутковскую.
Политика
Новый план достройки газопровода «Северный поток-2» опровергли
Оператор газопровода «Северный поток-2» опроверг информацию о появлении нового плана по достройке газопровода.
Общество
ВОЗ допускает более стремительное распространение коронавируса в мире
Новый Калининград Всемирная организация здравоохранения предупредила, что китайский коронавирус может распространяться более стремительно, чем предполагалось.
Политика
Экс-президентам РФ предлагают разрешить пожизненно быть сенаторами
Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин предложил изменить Конституцию в ходе послания Федеральному собранию.
Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил Сирии «высокой ценой» за убитых в Идлибе военных
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство Сирии заплатит «очень высокую цену» за действия против турецких сил, сообщает ТАСС.
Здоровье
В Тюмени студентку с коронавирусом вылечили и выписали из больницы
Из Тюменской инфекционной больницы выписали вылеченную от нового коронавируса студентку Тюменского индустриального университета, гражданку Китая.
Здоровье
Предоставление бесплатного пакета медуслуг обсудил премьер Украины
Украинцы смогут пользоваться бесплатными медуслугами в рамках программы медицинских гарантий, которая начнет действовать 1 апреля.
Шоу-бизнес
Экс-супруг рассказал о 12-дневном браке с Андерсон
Напомним, что возрастная разница между экс-супругами составляет 22 года. Питерс расстался с Андерсон по смс.
Кино
Церемония вручения премии «Оскар» проходит сейчас в Лос-Анджелесе
Мероприятие проводится уже в 92 раз. В Лос-Анджелесе на сцене театра Dolby в эти минуты проходит вручение премии "Оскар".
Наука
Вакцину от коронавируса начали тестировать на животных
Исследователи из Университета Тунцзи в Шанхае начали испытывать на мышах разработанную ими вакцину против коронавируса.
Энергетика
«Газпром» заявил об отсутствии планов по разделу компании
Идеи раздела «Газпрома» на добывающую и транспортную компании и либерализации экспорта газа (трубопроводный газ в России может экспортировать только «Газпром») «не имеют поддержки руководства страны».
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Руководство ГТРК «Камчатка» провело беседу с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот.
Политика
Зюганов заявил, что КПРФ не против упоминания Бога в Конституции
Глава КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что фракция не возражает против упоминания Бога в Конституции страны.
Игры
Официально: BioWare работает над перезапуском Anthem
Руководитель BioWare Кейси Хадсон официально подтвердил, что студия работает над перезапуском Anthem.
Общество
Около 92% россиян не дождались индексации зарплаты
Около 92% россиян не дождались индексации зарплаты.
Здоровье
Онколог назвал способный вызвать рак продукт
Онколог Андрей Пылев предупредил, что чрезмерное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака.
Политика
Лукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ о Белоруссии
Лукашенко отметил, что в зарубежных СМИ, в том числе в российских, часто публикуются инсинуации в отношении Белоруссии.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас вновь стали родителями
Ведущий программы спросил у Хулио, правда ли он скоро вновь станет дядей — брат музыканта заявил, что уже стал им. Хулио Инглесиас "У моего брата теперь трое детей, он очень счастлив" Пол новорожденного ребенка семья Иглесиаса не раскрывает, Анна и Энрике информацию никак не комментировали.
Происшествия
Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Общество
Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.
Культура
«Оскар-2020» побил антирекорд по просмотрам
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери
Американская актриса русско-сербского происхождения Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери Оушен.
Общество
Журналист Юрий Дудь в своем фильме развенчал мифы о ВИЧ
Шоу-бизнес
Дочь Дуэйна Джонсона станет рестлером в четвертом поколении
Дочь американского актера Дуэйна "Скалы" Джонсона начала тренироваться в подготовительном центре рестлинг-промоушена WWE, сообщается на официальном сайте организации.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Авто
Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento
Корейский автопроизводитель буквально несколько часов назад опубликовал очередные дизайнерские наброски своего нового среднеразмерного кроссовера Sorento.