Энергетика

RT на русскомRT на русскомВ Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
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ТАССвчера в 11:49

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

RT на русскомвчера в 11:11
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 10:41, Ашберн
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