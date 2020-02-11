Энергетика

Вестник КавказаВестник КавказаВ Минске назвали цену российской нефти для Беларуси

Крутой добавил, что контрактов на поставку нефти, альтернативной российской, у Беларуси пока нет, но они "могут появиться", процесс продвигается в режиме онлайн.
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В Минске рассказали о желаемой цене покупки нефти у России

Газета.Ru10 февраля в 16:13

Минск назвал желаемую цену на российскую нефть

REGNUMвчера в 00:35

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти

Известия10 февраля в 16:22

В России назвали несбыточными мечты Минска об идеальной цене на нефть

Национальная служба новостейвчера в 02:49

Белоруссия еще не подписала контракты на поставку нефти взамен российской

Коммерсантъ10 февраля в 12:07

В Белоруссии заявили, что будут покупать нефть в России по цене в 83-85% от мировой

ТАСС10 февраля в 11:49

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

RT на русском10 февраля в 11:11
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Происшествия

Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде

Lenta.ru 09 февраля в 23:42
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Александр Емельяненко поспорил, что проживёт год без алкоголя

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проведёт целый год без алкоголя.
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В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Украина может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу, об этом заявил глава пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
РИА Новости вчера в 15:32
Происшествия

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Lenta.ru 01:10
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ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра

Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
RT на русском 02:28
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Газета.Ru 01:47
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Газета.Ru 02:35
Происшествия

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Второй взрыв произошел в почтовом отделении одной из компаний в Амстердаме, пострадавших нет, сообщает агентство Рейтер.
РИА Новости 03:06
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На улицах США замечена боевая машина, которая по виду напоминает российский танк Т-90.
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Дмитрий Черняков возвращается в ГАБТ с оперой «Садко»

Постановкой «Садко» Черняков возвращается в Большой театр после девятилетнего перерыва.
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Общество

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Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Lenta.ru 10 февраля в 15:10
Авто

В России отзывают Renault Logan и Sandero

В России объявлен отзыв 332 автомобилей Renault Logan и Sandero, которые были выпущены в период с марта по май 2019 года.
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Помимо смартфона Galaxy Z Flip, компания Samsung в ходе своего мероприятия Unpacked представила три новые флагманские модели - Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra.
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Армия и оружие

Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России

РБК 01:28
Футбол

Сотрудники ФСБ изучают документацию в офисе «Енисея»

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В статье для «Украинской правды» политик назвал ночь переговоров с российским лидером Владимиром Путиным «ужаснейшей» в своей жизни.
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