Энергетика
RT на русскомВ Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
Читать в источнике
Оценить382
Подробнее о событии
Показать все источники
В России назвали несбыточными мечты Минска об идеальной цене на нефть
Национальная служба новостей02:49
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 16:38, Ашберн
Политика
Черного Ленина из ДНР задержали в России
Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.
Хоккей
«Спартак» обыграл «Металлург» и обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ
Московский "Спартак" на своем льду одержал волевую победу над магнитогорским "Металлургом" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Происшествия
Историка Соколова вернули в Петербург
Историк Олег Соколов этапирован в Санкт-Петербург.
Происшествия
СКР проверит заселение сирот в дом без отопления в Керчи
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Хоккей
«Авангард» по буллитам обыграл «Ак Барс»
Гаджеты
Samsung представила складной смартфон Galaxy Z Flip
Компания Samsung представила новый складной смартфон модели Galaxy Z Flip.
Общество
Второе заявление в полицию подано против Водонаевой
Общество
Число зараженных коронавирусом в Германии возросло до 16 человек
Экономика
ЦБ продаст правительству акции Сбербанка
Для выхода ЦБ из капитала Сбербанка разработан законопроект, его уже направили в правительство.
Общество
Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.
Общество
Boeing впервые с 1962 года не получил новых заказов на самолёты
Американский концерн Boeing Co. впервые с 1962 года не получил в январе ни одного нового заказа на поставку самолётов, сообщает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Пегова снялась в новом клипе Леонида Агутина в обтягивающем платье
Российская актриса театра и кино Ирина Пегова снялась в синем обтягивающем платье в новом клипе музыканта Леонида Агутина.
Политика
Зеленский призвал разработать программу украинизации молодежи Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, живущей на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, возможностями получения украинского паспорта и содействию абитуриентам в поступлении в украинские вузы.
Происшествия
Супружескую пару из Калининграда обвинили в госизмене
Семейную пару из Калининграда обвинили в государственной измене в пользу спецслужб Латвии.
Спорт
Назван состав лыжной сборной России на «Ски Тур»
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе огласила состав сборной на многодневку "Ски Тур", которая пройдёт по трассам Швеции и Норвегии в рамках Кубка мира.
Футбол
Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни
Происшествия
Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Космос
Рогозин поздравил SpaceX c наймом экс-главы пилотируемых программ NASA
«Поздравляю компанию SpaceX с приглашением на работу выдающегося специалиста-инженера, бывшего руководителя пилотируемой программы NASA Уильяма Герстенмайера», — написал Рогозин.
Общество
Белорусские НПЗ начали забор технологической нефти из «Дружбы»
Белоруссия начала забор технологической нефти для своих нефтеперерабатывающих заводов из веток магистрального нефтепровода «Дружба», которые не задействованы при транзите российской нефти западным потребителям.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в третий раз
Вчера стало известно, что в семье 44-летнего Энрике Иглесиаса и 38-летней Анны Курниковой произошло пополнение – у супругов родился третий ребенок.
Экономика
Украинский Приватбанк выставил на аукцион нефтебазы со скидками до 90%
Украинский Приватбанк выставил на аукцион семь нефтебаз в четырех областях со скидками до 90%, сообщила государственная система электронных торгов арестованным имуществом (OpenMarket - СЕТАМ).
Общество
В Госдуму внесена поправка о расширении программы маткапитала
Общество
Новый способ кражи денег со счетов россиян разработали мошенники
Мошенники придумали новый способ хищения средств.
Киберспорт
Geek Fam прошла на ESL One Los Angeles
Общество
Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии
Семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет.