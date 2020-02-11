Энергетика

RT на русскомRT на русскомВ Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
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В России назвали несбыточными мечты Минска об идеальной цене на нефть

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В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти

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В Минске рассказали о желаемой цене покупки нефти у России

Газета.Ruвчера в 16:13

В Белоруссии раскрыли стоимость поставок нефти из России

РИА Новостивчера в 12:53

В Белоруссии заявили, что будут покупать нефть в России по цене в 83-85% от мировой

ТАССвчера в 11:49

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

RT на русскомвчера в 11:11
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 12:05, Ашберн
Общество

Белоруссия перерабатывает последнюю нефть

Белоруссия начала выбирать технологическую нефть для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти на запад, сообщили «РИА Новости» в «Белнефтехиме».
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В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
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Газета.Ru 05:45
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