Энергетика

Вестник КавказаВестник КавказаВ Минске назвали цену российской нефти для Беларуси

Крутой добавил, что контрактов на поставку нефти, альтернативной российской, у Беларуси пока нет, но они "могут появиться", процесс продвигается в режиме онлайн.
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Крутой о цене на нефть для Беларуси: Чистая цена между компаниями - по сути, мировая

КП - Беларусьвчера в 13:24
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 21:17, Ашберн
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