Энергетика
Вестник КавказаВ Минске назвали цену российской нефти для Беларуси
Крутой добавил, что контрактов на поставку нефти, альтернативной российской, у Беларуси пока нет, но они "могут появиться", процесс продвигается в режиме онлайн.
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Минск заявил о договоренностях по закупкам нефти у России по цене ниже мировой
Взгляд.рувчера в 11:08
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Крутой о цене на нефть для Беларуси: Чистая цена между компаниями - по сути, мировая
КП - Беларусьвчера в 13:24
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Со смеявшейся над льготами ведущей новостей руководство регионального филиала ВГТРК провело беседу, но решение о дальнейшей ее судьбе на телеканале еще не принято.
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В МИД заявили об угрозе срыва саммита «нормандской четвёрки»
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Футбол
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Бывший форвард "Реала" Хорхе Вальдано высказался о влиянии наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы на футбол.
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Экономика
Губернатор Кузбасса назвал причину снижения добычи угля в регионе
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Общество
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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что текущая ситуация с короновирусом – это только «верхушка айсберга», а дальше распространение заболевания может ускорится.
Общество
Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере снова увеличилось
Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии увеличилось до 175 человек.
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Шведская лыжница Шарлотт Калла рассказала о своей реакции на положительный допинг-тест бронзового призёра Олимпиады в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе Йенни Франссон.
Политика
США хотят серьезно обсудить с Россией и КНР сокращение ядерных запасов
США рассчитывают на "серьезное" обсуждение сокращений ядерных запасов с Россией и Китаем, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Экономика
Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров
С учетом «Балтики», Heineken и AB InBev Efes производители союза отвечали за 80% производимого в России пива.
Армия и оружие
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Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил журналистам, что войска армии САР окружили четыре турецких наблюдательных пункта в провинции Идлиб.
Общество
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Весна в европейской части России может наступить через несколько недель. Об этом заявил руководитель Росгидромета Игорь Шумаков в Ижевске.
Общество
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Единоборства
Исраэль Адесанья отреагировал на выступление Джона Джонса
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Гаджеты
Samsung представил новые смартфоны-флагманы: всё о Galaxy S20
Samsung Galaxy S20 Ultra Samsung Galaxy S20: камеры, фотовозможности В Samsung уверены, что главное в современном смартфоне — камера, по крайней мере именно такое мнение высказывают пользователи в маркетинговых исследованиях.
Экономика
Белоруссия завалила российский рынок контрафактными сигаретами
В январе в торговых точках практически на всей территории России продавались контрафактные сигареты, произведенные в Белоруссии.
Здоровье
В 37 регионах России превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ
В 37 регионах России зафиксировано превышение эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
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Работа аэропорта Владивосток нарушена из-за тумана
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Общество
Один из пусков с космодрома Восточный перенесли на 2021 год
Всего с апреля 2016 года с космодрома Восточный выполнены пять запусков, один из которых в декабре 2017 года со спутником "Метеор-М" номер 2-1 и 18 малыми космическими аппаратами завершился аварией.
Здоровье
1068 человек стали жертвами коронавируса в провинции Хубэй
По данным регионального комитета по вопросам гигиены и здравоохранения, число заболевших пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в Хубэй превысило 33,3 тысячи человек.
Политика
В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Киев может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу.
Наука
Физики провели рапидную съемку в терагерцовом диапазоне
Физики напомнили, что терагерцовое излучение — это диапазон излучения между инфракрасным и радиоспектром, длина волны которого составляет от 0,01 до 3 мм, пишет N+1.
Происшествия
В Пензе задержали активистов, приехавших поддержать фигурантов дела «Сети»
На железнодорожном вокзале в Пензе полицейские задержали активистов, которые собирались вернуться в Москву после оглашения приговора фигурантам дела «Сети», сообщили «МБХ-медиа» и несколько Telegram-каналов.
Общество
Глава Минтруда рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам
Индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена действующим законодательством.