Энергетика
RT на русскомВ Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
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Минск заявил о договоренностях по закупкам нефти у России по цене ниже мировой
Взгляд.рувчера в 11:08
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