Энергетика

Москва 24Москва 24В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из РФ

Белоруссия хочет покупать нефть в РФ в 2020 году по цене 83–85% от мировой без учета экспортной пошлины, заявил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
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В России назвали несбыточными мечты Минска об идеальной цене на нефть

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В Белоруссии заявили, что будут покупать нефть в России по цене в 83-85% от мировой

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Известиявчера в 16:22

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

RT на русскомвчера в 11:11
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 18:14, Ашберн
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Семин ответил на слухи о решении «Локомотива» не продлевать контракт

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До 25 февраля флагманский аппарат Honor 20 Pro обойдётся россиянам на 8 тысяч дешевле, а все покупатели получат в подарок смарт-часы Honor Band 5 или наушники Honor AM61, а смартфон Honor 20 стоит на 5 тысяч дешевле и к нему полагается подарок в виде «умных» часов Honor Band 5. Помимо смартфонов, со скидками продаются ноутбуки и различная носимая электроника.
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Клинсманн уволился с поста тренера «Герты» спустя 2,5 месяца

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Россия рассчитывает, что ее позиция будет учтена в резолюции по Ливии

Российская Федерация рассчитывает, что ее позиция будет учтена в резолюции по Ливии до того, как она будет вынесена на голосование в Совете Безопасности ООН, сообщает постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.
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Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Газета.Ru 05:45
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«Феррари» представила болид SF 1000 на сезон-2020

Машина получила индекс SF 1000, что связано с грядущим тысячным Гран-при команды в Формуле-1.
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Новая карта Пентагона говорит о наращивании мощи России и Китая

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В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль

Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Газета.Ru 05:57
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Samsung представила новые смартфоны Galaxy

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В Польше в старой части города Торунь в ночь на 9 февраля семеро местных жителей избили пятерых граждан Белоруссии, Польши, России и Украины за то, что те разговаривали между собой на русском языке.
Газета.Ru 14:31
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Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
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В конце 2019 года Start заключил двухлетний эксклюзивный контракт с Константином Богомоловым, худруком театра на Малой Бронной и режиссером сериала «Содержанки».
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Происшествия

Инцидент с девушкой в нижнем белье в ТЦ проверит нижегородская полиция

По факту публикации видеоролика нижегородским блогером, который в торговом центре выгуливает девушку на поводке, в чёрном нижнем белье и БДСМ-маске, проверит полиция.
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Экономика

Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»

На встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле глава "Роснефти" Игорь Сечин представил проект "Восток Ойл", который может стать крупнейшим и наиболее перспективным проектом в мировой нефтегазовой отрасли.
Газета.Ru 10:21
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На Камчатке ведущая местной ГТРК расхохоталась, рассказывая о пособиях

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Общество

Песков ответил на вопрос о компенсации за доступ к значимым сайтам

Ранее, ссылаясь на предложения участников комиссии по итогам заседания в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), "Коммерсантъ" сообщил, что комиссия РСПП по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат, которые они понесут, предоставив бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
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Boeing в январе впервые за почти 60 лет не получил заказов на самолеты

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Собчак ответила зрителям на критику своего нового шоу «Док-Ток»

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В Тюмени школьник имитировал поимку зараженных коронавирусом

Ролик появился в Instagram 10 февраля. На кадрах видно, как люди в костюмах химзащиты и противогазах имитируют поимку зараженных людей.
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ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Lenta.ru 15:22
Футбол

Гвардиола не считает себя лучшим тренером мира

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не считает, что он заслуживает права называться лучшим тренером мира.
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Минюст США дезавуировал требование осудить Стоуна на 7-9 лет тюрьмы

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