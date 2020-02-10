Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

Армия и оружие Разработчик рассказал о возможностях С-500 Перспективная зенитная ракетная система С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли, заявил генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов.

Шоу-бизнес Тина Канделаки ответила Ксении Собчак на критику своей фигуры Ксения Собчак в одном из последних выпусков шоу "Вечерний Ургант" раскритиковала фигуру Тины Канделаки и заявила, что сколько бы та не занималась в спортзале, толку от этого нет.

Гаджеты Мобильный процессор AMD Ryzen 5 4500U ставит рекорды AMD Ryzen 5 4500U является шестиядерным процессором для ноутбуков. У него нет функции многопоточности, поэтому у него также шесть потоков.

Гаджеты AMD анонсировала конкурента NVIDIA Quadro P220 AMD анонсировала видеокарту Radeon Pro W5500, рассчитанную на профессионалов в области проектирования и производства, а также архитектуры и строительства.

Экономика Часть россиян прекратили платить по ипотеке Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.

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Футбол «Интер» может заставить клуб Бекхэма сменить название Клуб MLS «Интер Майами», основателем и совладельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, может сменить название, сообщает Football Italia.

Игры Разработчики System Shock 3 покинули проект В последние пять месяцев студию OtherSide Entertainment покинули все ключевые разработчики. Вероятно, релиз игры так и не состоится.

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Технологии Сотовые операторы рассказали о тестировании «суверенного Рунета» Мобильные операторы России отчитались Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций о проведённых в прошлом году учениях по защите Рунета, которые проходили на Урале.