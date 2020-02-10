Энергетика

RT на русскомRT на русскомВ Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
Читать в источнике
Комментировать184

Подробнее о событии

В Белоруссии заявили о планах покупать российскую нефть без премии к цене

РБК14:04

Белоруссия рассчитывает на покупку российской нефти по цене в 83-85% от мировой

Газета.Ru14:43

Минск заявил о договоренностях по закупкам нефти у России по цене ниже мировой

Взгляд.ру11:08

Белоруссия еще не подписала контракты на поставку нефти взамен российской

Коммерсантъ12:07

В Белоруссии заявили, что будут покупать нефть в России по цене в 83-85% от мировой

ТАСС11:49

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

RT на русском11:11

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти

РИА Новости12:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 16:15, Ашберн
Политика

Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади

ТАСС 07:57
Армия и оружие

Разработчик рассказал о возможностях С-500

Перспективная зенитная ракетная система С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли, заявил генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов.
РИА Новости 09:14
Шоу-бизнес

Тина Канделаки ответила Ксении Собчак на критику своей фигуры

Ксения Собчак в одном из последних выпусков шоу "Вечерний Ургант" раскритиковала фигуру Тины Канделаки и заявила, что сколько бы та не занималась в спортзале, толку от этого нет.
ИнфоСМИ 12:51
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

RT на русском 11:04
Политика

Помощник Зеленского заявил о его желании прекратить войну в Донбассе

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что тот желает прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru 15:25
Общество

Шарапова в прозрачном платье покорила всех на вечеринке «Оскара»

Теннисистка Мария Шарапова посетила препати церемонии вручения наград кинопремии "Оскар".
Life.ru 06:09
Гаджеты

Мобильный процессор AMD Ryzen 5 4500U ставит рекорды

AMD Ryzen 5 4500U является шестиядерным процессором для ноутбуков. У него нет функции многопоточности, поэтому у него также шесть потоков.
Ридус 10:00
Общество

«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»

Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
ТАСС 04:04
Гаджеты

AMD анонсировала конкурента NVIDIA Quadro P220

AMD анонсировала видеокарту Radeon Pro W5500, рассчитанную на профессионалов в области проектирования и производства, а также архитектуры и строительства.
IT-World 10:01
Общество

Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов

Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
RT на русском вчера в 19:56
Общество

Боец Смоляков отказался от своих слов в адрес Александра Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Дмитрий Смоляков объяснил слова в адрес соотечественника Александра Емельяненко.
Газета.Ru вчера в 18:57
Происшествия

Отец поставленного коленями на гречку мальчика оказался убийцей

7 новостей 12:54
Общество

В Москве кинотеатр «Октябрь» эвакуировали во время премьеры «Лед 2»

Короткое замыкание произошло в электрооборудовании кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате в центре Москвы, людей эвакуировали в целях безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
РИА Новости 15:19
Политика

Фаворитка Ангелы Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры ФРГ

РБК 12:53
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по сирийской армии

Известия 12:07
Экономика

Часть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Lenta.ru 03:24
Общество

Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации про демографию

Газета.Ru 12:22
Экономика

Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году

Заместитель главы Счетной палаты Галина Изотова займется аудитом расходования бюджетных средств на организацию первичной медико-санитарной помощи, включая проверку доступности лекарств, а также проанализирует эффективность мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным с 2018 года.
РБК 16:00
Футбол

Смолов показал фото из раздевалки «Сельты» после победы над «Севильей»

Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов после победы над "Севильей" выложил в своем Instagram-аккаунте групповое фото с игроками клуба из Виго.
РИА Новости вчера в 15:23
Политика

США намерены выделить $700 млн на «противодействие» России в 2021 году

Администрация США предлагает выделить $700 млн на противодействие «российскому влиянию» в 2021 году.
RT на русском 13:52
Общество

На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей

RT на русском 01:36
Армия и оружие

В США назвали естественное препятствие для войны с Россией

Российская газета 00:40
Здоровье

В России двое граждан Китая с коронавирусом готовятся к выписке

В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что двое граждан Китая, госпитализированные в России с коронавирусом, готовятся к выписке.
Piter.tv 12:04
Футбол

«Интер» может заставить клуб Бекхэма сменить название

Клуб MLS «Интер Майами», основателем и совладельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, может сменить название, сообщает Football Italia.
Чемпионат 15:10
Игры

Разработчики System Shock 3 покинули проект

В последние пять месяцев студию OtherSide Entertainment покинули все ключевые разработчики. Вероятно, релиз игры так и не состоится.
REGNUM 07:52
Технологии

Ошибка Windows 7 запретила выключать компьютеры

Судя по жалобам пользователей, неизвестная ошибка Windows 7 запретила им выключать компьютеры.
Lenta.ru 09:21
Хоккей

Овечкин ходил в футболке «Каролины», просил водку во время матча и был атакован медузами

Спорт БИЗНЕС Online 10:34
Экономика

Российская компания X5 Retail Group по росту бизнеса опередила Amazon

Издание отмечает, что в топ-50 самых динамично развивающихся игроков X5 Retail Group заняла 11-е место, рост выручки за последние пять лет составил 23,4%. По этому показателю российская компания обошла, к примеру, Amazon (+18,1%) и Nike (+17,2%).
REGNUM 02:02
Технологии

Сотовые операторы рассказали о тестировании «суверенного Рунета»

Мобильные операторы России отчитались Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций о проведённых в прошлом году учениях по защите Рунета, которые проходили на Урале.
Игромания.ру 14:00
Хоккей

Шестёркин установил два клубных рекорда «Рейнджерс»

Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) и завершилась победой хозяев со счётом 4:1. Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин стал первой звездой матча, совершив 42 сейва.
Чемпионат вчера в 22:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное