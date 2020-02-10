Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
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В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти

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РБК14:04

В Белоруссии заявили, что будут покупать нефть в России по цене в 83-85% от мировой

ТАСС11:49

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

RT на русском11:11

Минск заявил о договоренностях по закупкам нефти у России по цене ниже мировой

Взгляд.ру11:08
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Крутой о цене на нефть для Беларуси: «Чистая цена между компания – по сути, мировая»

КП - Беларусь13:24
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 18:14, Ашберн
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