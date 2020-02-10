Вице-премьер добавил, что когда Минск платил 50% мировой цены, премия имела экономический смысл. Однако из-за налогового маневра в нефтяной сфере стоимость российской нефти для Белоруссии растет и в 2024 году полностью сравняется с мировой.

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти

Политика В Госдуму внесли поправку о расширении программы материнского капитала Поправка, направленная на реализацию инициатив президента РФ Владимира Путина по расширению программы материнского капитала, поступила в понедельник в профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, сообщила ТАСС председатель комитета Тамара Плетнева.

Политика Минобрнауки отменило запрет на общение учёных с иностранцами Приказ Министерства образования и науки, ограничивающий российских учёных в общении со своими иностранными коллегами, отменён, сообщает Интерфакс со ссылкой на нового главу министерства Валерия Фалькова.

Футбол СМИ назвали нового титульного спонсора Российской премьер-лиги По данным издания "Чемпионат", банк станет титульным спонсором уже со следующего сезона, сумма спонсорского соглашения составит около 300 млн руб. РБК направил запрос в пресс-службы банка "Тинькофф" и РПЛ.

Общество Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети» В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.

Армия и оружие В Донбасс приехала делегация аппарата военного атташе США Не исключаем, что эта активность связана с работой в зоне проведения «ООС» делегации аппарата военного атташе при посольстве США в Украине с 10 по 14 февраля этого года, - говорится в сообщении.

Политика Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Наука Впервые создан фермент с двумя небиологическими группами В новой работе исследователи впервые продемонстрировали фермент, содержащий две искусственные группы, которые могут выступать в качестве каталитических центров для небиологических реакций.

Общество В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга» Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.