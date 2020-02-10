Экономика
ИзвестияВ Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти
Вице-премьер добавил, что когда Минск платил 50% мировой цены, премия имела экономический смысл. Однако из-за налогового маневра в нефтяной сфере стоимость российской нефти для Белоруссии растет и в 2024 году полностью сравняется с мировой.
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 17:57, Ашберн
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз
Кино
Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Данилой Козловским
Кино
Фильм «Паразиты» завоевал «Оскар» как лучший иностранный фильм
Фильм южнокорейского режиссера Пона Чжун-хо «Паразиты» завоевал «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм».
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Политика
В Госдуму внесли поправку о расширении программы материнского капитала
Поправка, направленная на реализацию инициатив президента РФ Владимира Путина по расширению программы материнского капитала, поступила в понедельник в профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, сообщила ТАСС председатель комитета Тамара Плетнева.
Наука
Эффект притягивающей акустической левитации позволил создать бесконтактный станок с ЧПУ
Политика
Минобрнауки отменило запрет на общение учёных с иностранцами
Приказ Министерства образования и науки, ограничивающий российских учёных в общении со своими иностранными коллегами, отменён, сообщает Интерфакс со ссылкой на нового главу министерства Валерия Фалькова.
Армия и оружие
Число контуженных военных из США при иранском ударе выросло до 109
Как минимум 109 американских военнослужащих получили контузии при ракетном ударе Ирана по американской базе в Ираке, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Пентагона.
Политика
Трамп сообщил о «супербыстрых ракетах» США для противостояния России
Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США есть «супербыстрые ракеты» для противостояния России и Китаю.
Футбол
Гаттузо летом может быть уволен из «Наполи»
Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо может покинуть клуб в конце сезона. Об этом сообщает Calcio Mercato.
Шоу-бизнес
Анна Седокова подтвердила, что беременна в четвертый раз
Известная поп-исполнительница и бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова подтвердила, что в четвертый раз беременна.
Футбол
СМИ назвали нового титульного спонсора Российской премьер-лиги
По данным издания "Чемпионат", банк станет титульным спонсором уже со следующего сезона, сумма спонсорского соглашения составит около 300 млн руб. РБК направил запрос в пресс-службы банка "Тинькофф" и РПЛ.
Политика
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники.
Игры
Создатели West of Dead раздают ключи на открытое бета-тестирование в Steam
Чтобы получить ключ для Steam, надо отправиться на официальный сайт и подписаться на почтовую рассылку West of Dead.
Кино
«Том и Джерри» отмечают 80-летний юбилей
10 февраля 1940 года мир увидел дебютный эпизод «Тома и Джерри» под названием «Puss Gets the Boot».
Игры
Ubisoft намекает, что PS5 сможет запускать игры PS4, PS3, PS2 и PS1
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Общество
«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»
Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
Армия и оружие
В Донбасс приехала делегация аппарата военного атташе США
Не исключаем, что эта активность связана с работой в зоне проведения «ООС» делегации аппарата военного атташе при посольстве США в Украине с 10 по 14 февраля этого года, - говорится в сообщении.
Политика
Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Наука
Впервые создан фермент с двумя небиологическими группами
В новой работе исследователи впервые продемонстрировали фермент, содержащий две искусственные группы, которые могут выступать в качестве каталитических центров для небиологических реакций.
Армия и оружие
Минобороны Украины не поддержало разведение войск в Донбассе
Разведение сил и средств в Донбассе по всей линии соприкосновения не изменит сложившейся ситуации.
Общество
Вступил в силу приказ МВД о новых справках о судимости
Вступил в силу приказ МВД о выдаче справок нового типа о наличии или отсутствии судимости и уголовном преследовании.
Общество
В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»
Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
Происшествия
В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз
Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Общество
В Польше спрогнозировали увеличение наплыва украинских гастарбайтеров
Власти Польши в 2020 году ожидают дальнейшего увеличения количества работников с Украины.
Экономика
Владелец «Пятерочек» по росту бизнеса опередил Amazon
В топ-50 самых динамично развивающихся игроков X5 Retail Group занимает 11-е место с 23,4-процентным ростом выручки за последние пять лет.