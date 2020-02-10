Экономика

ИзвестияИзвестияВ Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти

Вице-премьер добавил, что когда Минск платил 50% мировой цены, премия имела экономический смысл. Однако из-за налогового маневра в нефтяной сфере стоимость российской нефти для Белоруссии растет и в 2024 году полностью сравняется с мировой.
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В Белоруссии заявили, что будут покупать нефть в России по цене в 83-85% от мировой

ТАСС11:49

В Минске рассказали о желаемой цене покупки нефти у России

Газета.Ru16:13

В Белоруссии заявили о планах покупать российскую нефть без премии к цене

РБК14:04

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

РИА Новости12:53

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти

Известия16:22

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

RT на русском11:11

Минск заявил о договоренностях по закупкам нефти у России по цене ниже мировой

Взгляд.ру11:08
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Крутой о цене на нефть для Беларуси: «Чистая цена между компания – по сути, мировая»

КП - Беларусь13:24
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Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз

Газета.Ru 15:42
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Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Данилой Козловским

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Фильм южнокорейского режиссера Пона Чжун-хо «Паразиты» завоевал «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм».
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Армия и оружие

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Эффект притягивающей акустической левитации позволил создать бесконтактный станок с ЧПУ

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Армия и оружие

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Как минимум 109 американских военнослужащих получили контузии при ракетном ударе Ирана по американской базе в Ираке, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Пентагона.
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Фаворитка Ангелы Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры ФРГ

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Трамп сообщил о «супербыстрых ракетах» США для противостояния России

Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США есть «супербыстрые ракеты» для противостояния России и Китаю.
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Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо может покинуть клуб в конце сезона. Об этом сообщает Calcio Mercato.
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Анна Седокова подтвердила, что беременна в четвертый раз

Известная поп-исполнительница и бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова подтвердила, что в четвертый раз беременна.
Слово и Дело вчера в 04:52
Футбол

СМИ назвали нового титульного спонсора Российской премьер-лиги

По данным издания "Чемпионат", банк станет титульным спонсором уже со следующего сезона, сумма спонсорского соглашения составит около 300 млн руб. РБК направил запрос в пресс-службы банка "Тинькофф" и РПЛ.
РБК 11:30
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Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку

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Вести.Ru 16:57
Игры

Создатели West of Dead раздают ключи на открытое бета-тестирование в Steam

Чтобы получить ключ для Steam, надо отправиться на официальный сайт и подписаться на почтовую рассылку West of Dead.
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Газета.Ru 12:22
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«Том и Джерри» отмечают 80-летний юбилей

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Ubisoft намекает, что PS5 сможет запускать игры PS4, PS3, PS2 и PS1

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Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

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Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
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В Донбасс приехала делегация аппарата военного атташе США

Не исключаем, что эта активность связана с работой в зоне проведения «ООС» делегации аппарата военного атташе при посольстве США в Украине с 10 по 14 февраля этого года, - говорится в сообщении.
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Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади

Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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Впервые создан фермент с двумя небиологическими группами

В новой работе исследователи впервые продемонстрировали фермент, содержащий две искусственные группы, которые могут выступать в качестве каталитических центров для небиологических реакций.
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Минобороны Украины не поддержало разведение войск в Донбассе

Разведение сил и средств в Донбассе по всей линии соприкосновения не изменит сложившейся ситуации.
Политическая Экспертиза 01:47
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Вступил в силу приказ МВД о новых справках о судимости

Вступил в силу приказ МВД о выдаче справок нового типа о наличии или отсутствии судимости и уголовном преследовании.
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В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»

Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
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В Польше спрогнозировали увеличение наплыва украинских гастарбайтеров

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