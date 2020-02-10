Экономика
RT на русскомВ Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России
В Минэнерго России назвали коммерческим вопрос о поставках нефти Белоруссии. Лукашенко отмечал, что Минск готов покупать у России нефть по мировым ценам, однако в Москве, как указывал он, настаивают на премиях сверх этого.
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Космос
Ученый связал глобальное потепление с ростом активности Солнца
Рост солнечной активности в последние 400 лет может быть частично ответственен за глобальное потепление на Земле, заявил на проходящей в Москве в Институте космических исследований конференции "Физика плазмы в Солнечной системе" научный сотрудник Пулковской обсерватории Юрий Наговицын.
Политика
Печерский суд избирает меру пресечения Марусе
Печерский суд избирает меру пресечения Марусе Зверобой. Она, напомним, грозила президенту Зеленскому смертью.
Политика
Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
Футбол
Смолов выйдет в основе «Сельты» в матче с «Севильей»
Российский футболист Федор Смолов оказался в стартовом составе «Сельты» в матче с «Севильей» в рамках 23-го тура Ла Лиги, который начнется в 20:30 по московскому времени.
Происшествия
В посольстве рассказали о погибших в Таиланде российских детях
Российскими детьми, погибшими при столкновении катеров возле острова Пхукет, оказались брат и сестра из Челябинской области, сообщает РИА "Новости"со ссылкой на посольство России в Таиланде.
Политика
В Кремле по-прежнему обеспокоены ситуацией в Идлибе
В Кремле оценили ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
Общество
Правительство разрешило выращивание отдельных видов мака и конопли
Правительство разрешило выращивание в промышленных целях отдельных видов снотворного мака и конопли.
Кино
«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»
В Лос-Анджелесе в театре "Долби" огласили победителя в номинации лучший иностранный фильм.
Гаджеты
Bluetooth на Android признан опасным
В активном режиме Bluetooth из-за уязвимости злоумышленники были способны производить удаленное выполнение произвольных команд на смартфонах под управлением Android 9 Pie или Android 8 Oreo.
Общество
Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты
Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.
Кино
Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» от Данилы Козловского
В сети появился первый трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» от режиссёра Данилы Козловского.
Шоу-бизнес
Тина Канделаки ответила на оскорбление Ксении Собчак по поводу фигуры
«Канделаки сколько в спортзале не занимается, у нее все равно тело выглядит так себе», - заявила Ксения Собчак.
Происшествия
Врачи российской больницы убежали от прилетевшего из Китая пациента
Врачи инфекционной больницы в Уфе отказались обследовать россиянина, который вернулся из Китая и попросил проверить его на коронавирус, сообщает UFA1.RU.
Спорт
Российские гимнастки победили во всех видах на этапе Гран-при в Москве
Российские гимнастки победили во всех дисциплинах этапа серии Гран-при по художественной гимнастике в Москве 9 февраля.
Политика
МИД России заявил об отсутствии планов по эвакуации посольства из КНР
Заместитель главы МИД России Игорь Моргулов заявил, что российская сторона не планирует эвакуацию персонала своего посольства из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса NCP.
Здоровье
Просьбы российских детских онкологов остались без внимания Минздрава
Никто не обратил внимание на заявления онкологов, которые просили вернуть импортные медицинские препараты, так как дешёвые аналоги не оказывают эффективного лечения.В жертву принесены судьбы наших детей.
Футбол
Неймара обвинили в организации сети VIP-проституции
Гаджеты
Смартфон Motorola Razr 2019 сломался после 27 000 сгибаний
После 27 000 циклов открытия и закрытия на дисплее гаджета появилось сообщение об ошибке, но после перезагрузки смартфон снова заработал корректно.
Кино
16-летняя томская школьница купила права на экранизацию рассказа Кинга
Экономика
«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»
Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
Политика
МИД Украины отреагировал на слова Лаврова о возможном обмене послами
Ранее глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров в интервью изданию «Российская газета» заявил, что Москва не возражает против обмена послами с Киевом.
Общество
Глава Минобрнауки рассказал, какие вузы попадут под сокращение
Глава Минобрнауки отметил, что начатая много лет назад работа по оптимизации вузов получила поддержку профессионального сообщества, её позитивно восприняло общество.
Биатлон
Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира 2020 года.
Политика
В Конституции захотели изменить условие роспуска Госдумы
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что изменения в Конституцию продиктованы жизнью.
Общество
Мосгорсуд отменил арест акций банка «Восточный» на 2,5 млрд рублей
Мосгорсуд отменил обеспечительный арест акций банка "Восточный" номинальной стоимостью порядка 2,5 млрд рублей, принадлежащих Evison Holdings, и наложенный в рамках так называемого дела Baring Vostok.
Происшествия
Шесть человек погибли в Европе в результате шторма «Кьяра»
Шесть человек погибли в Европе в результате шторма "Кьяра", передает агентство Associated press.