В Минэнерго России назвали коммерческим вопрос о поставках нефти Белоруссии. Лукашенко отмечал, что Минск готов покупать у России нефть по мировым ценам, однако в Москве, как указывал он, настаивают на премиях сверх этого.

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

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