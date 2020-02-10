Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиВ Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти

Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.
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В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти

Известия16:22

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

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В Белоруссии заявили о планах покупать российскую нефть без премии к цене

РБК14:04

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти

РИА Новости12:53

В Белоруссии заявили, что будут покупать нефть в России по цене в 83-85% от мировой

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В Минске рассказали о желаемой цене покупки нефти у России

Газета.Ru16:13

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Взгляд.ру11:08
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 19:24, Ашберн

Крутой о цене на нефть для Беларуси: «Чистая цена между компания – по сути, мировая»

КП - Беларусь13:24
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 19:24, Ашберн
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Число военных из США, контуженных при иранском ударе, выросло до 109

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