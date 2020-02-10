Энергетика
РИА НовостиВ Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти
Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 19:24, Ашберн
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 19:24, Ашберн
Армия и оружие
На Украине анонсировали введение электронного военного билета
В украинской армии в 2020 году в тестовом режиме введут электронные военные билеты, заявил министр обороны страны Андрей Загороднюк.
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Общество
Мать живущей в роддоме девочки пожаловалась в прокуратуру на медцентр
Девочка, которую суд постановил передать столичным органам опеки, продолжает находиться в медцентре.
Экономика
Мусорный вопрос на Сахалине решат до 25 февраля
Затягивать дальше, подчеркнул Валерий Лимаренко, решение мусорных проблем нельзя.
Политика
Фаворитка Ангелы Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры ФРГ
Уход Крамп-Карренбауэр запустил новый раунд поиска главы ХДС и следующего кандидата от партии на пост федерального канцлера (очередные выборы должны пройти в 2021 году).
Хоккей
В НХЛ появился дефицит клюшек из-за коронавируса
Из-за эпидемии коронавируса в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) столкнулись с нехваткой клюшек.
Энергетика
Беларусь договорилась покупать нефть у России
Как рассказал вицепремьер, Беларусь будет закупать нефть у России по ценам мирового рынка, сообщает БЕЛТА .
Происшествия
Двое российских детей погибли при столкновении катеров в Таиланде
Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у таиландского острова Пхукет.
Общество
Правительство разрешило выращивать коноплю и мак в промышленных целях
Правительство разрешает культивировать сорта снотворного мака для производства наркотических и психотропных веществ, используемых в медицинских целях.
Здоровье
Минздрав раскрыл смертность из-за врачебных ошибок
В качестве примера Мурашко рассказал, что люди из-за врачебных ошибок погибают от лидокаина, отметив, что за пять лет зафиксировано 80 подобных смертей.
Политика
В Госдуму внесены поправки о расширении материнского капитала
"Единая Россия" внесла на рассмотрение Госдумы поправки об использовании материнского капитала, об этом говорится в сообщении на официальном сайте партии.
Кино
Пон Чжун Хо получил «Оскар» за «Паразитов» как лучший режиссер
Пон Чжун Хо стал лауреатом «Оскара» за лучшую режиссуру, сообщается на сайте премии.
Наука
Выявлен новый способ передачи китайского коронавируса
Специалисты предупреждают о новом пути передачи китайского коронавируса.
Музыка
Россия может снова отказаться от трансляции Евровидения
Российские телеканалы могут отложить трансляцию Евровидения или вовсе отказаться от показа песенного конкурса в случае какой-либо травли за «нетолерантность».
Технологии
Операторы сообщили результаты тестирования «суверенного Рунета»
Напомним, что в законе «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации» с недавних пор появились поправки, которые еще называют "законом о суверенном Рунете", они вступили в силу 01.11.2019 года.
Гаджеты
«Газпром» массово внедрит компьютеры на процессорах «Байкал»
Техника на «Байкалах» для «Газпрома» Как выяснил CNews, «Газпром» собирается массово использовать на своих объектах модульные компьютеры российской компании Fastwel, изначально разработанные на чипах AMD, но позже модифицированные под отечественные процессоры Baikal-T1.
Кино
Русские мультфильмы представят в Майами
Сегодня, 10 февраля, в Майами начинает работу рынок детского контента Kidscreen, на котором российская анимация будет представлена в рамках специальной программы Московского экспортного центра Created in Moscow.
Общество
Боец Смоляков отказался от своих слов в адрес Александра Емельяненко
Российский боец смешанного стиля (MMA) Дмитрий Смоляков объяснил слова в адрес соотечественника Александра Емельяненко.
Шоу-бизнес
Алексей Кравченко сделал возлюбленной предложение во время телешоу
Предложение руки и сердца своей возлюбленной Надежде Борисовой сделал Алексей Кравченко.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Общество
Самолет British Airways перелетел через Атлантику за рекордное время
Вылетевший из Нью-Йорка самолет Boeing 747 компании British Airways добрался до Лондона за рекордное время.
Здоровье
В Улан-Удэ заложили камень Центра ядерной медицины
Торжественная закладка камня первого в Бурятии Центра ядерной медицины прошла сегодня, 10 февраля, на территории Онкологического диспансера в Улан-Удэ.
Политика
Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы
Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Происшествия
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
Общество
Ведущая «Вестей» рассмеялась, озвучивая сюжет о социальных выплатах
Студийная запись со смехом ведущей не пошла в эфир, но попала в Сеть.
Технологии
Mediascope станет совладельцем компании «Цифрасофт»
После заключение контракта Mediascope станет основным совладельцем компании.
Здоровье
Минздрав рассказал, где будут находиться эвакуированные из Уханя украинцы
Граждан Украины, которых во вторник эвакуируют из Уханя, поместят на карантин в учреждения санаторного типа.
Здоровье
Заболеваемость школьников ОРВИ и гриппом превысила эпидпорог
Среди обратившихся за медицинской помощью, как и ранее, преобладают дети в возрасте до 14 лет - 77% всех случаев за неделю.
Футбол
Эмери: обыграл бы «Барселону» в Лиге чемпионов с VAR
Экс-наставник "Арсенала" и "Пари Сен-Жермен" Унаи Эмери порассуждал о том, почему не смог выиграть Лигу чемпионов с парижским грандом.