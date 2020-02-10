Энергетика
RT на русскомВ Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 12:02, Ашберн
Политика
Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы
Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Наука
Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса
Специалисты выявили новый путь передачи китайского коронавируса 2019-nCov — им может стать диарея. Об этом сообщает издание Science Alert.
Игры
Ubisoft намекает, что PS5 сможет запускать игры PS4, PS3, PS2 и PS1
Год назад в сети обратили внимание на патент Sony, где сообщалось о потенциальной совместимости PlayStation 5 с играми не только для PS4, но и PS3, PS2 и PS1.
Экономика
ЦБ впервые раскрыл долю микрозаймов самым закредитованным заемщикам
Как занимают самые закредитованные россияне Заемщики с долговой нагрузкой выше 80% в основном берут длинные займы с рассрочкой, следует из данных ЦБ.
Политика
Преемница Меркель отказалась идти в канцлеры
Экономика
«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»
Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
Общество
На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей
Происшествия
Врачи в Петербурге напугали вернувшегося из КНР ребёнка
Как рассказала Агапитовой мама 10-летней девочки, неделю назад они вернулись из Китая.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Общество
Российские тест-системы эффективно выявляют коронавирус в Китае
Главный санитарный врач РФ Анна Попова рассказала об успешном проведении испытаний в Китае российских тест-систем по выявлению коронавируса.
Политика
Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Общество
Шарапова в прозрачном платье покорила всех на вечеринке «Оскара»
Теннисистка Мария Шарапова посетила препати церемонии вручения наград кинопремии "Оскар".
Экономика
Якушев доложил Путину о ходе программы переселения из аварийного жилья
По итогам 2019 года реализация программы переселения из аварийного жилья перевыполнена почти в шесть раз.
Общество
Скончался российский разведчик Александр Голубев
Голубев ушёл из жизни на 84-м году жизни.
Кино
Киану Ривза в роли Саб-Зиро добавили в Mortal Kombat. Джеки Чан тоже здесь
На YouTube-канале BabyZone опубликовано видео, в котором с помощью нейросетей персонажей файтинга Mortal Kombat 11 "сыграли" знаменитые голливудские актеры.
Шоу-бизнес
Тина Канделаки ответила на оскорбление Ксении Собчак по поводу фигуры
«Канделаки сколько в спортзале не занимается, у нее все равно тело выглядит так себе», - заявила Ксения Собчак.
Происшествия
Мощный взрыв на подстанции в Подольске попал на видео
Взрыв прогремел на подстанции в подмосковном Подольске.
Наука
Озерный рачок-бокоплав «хранит верность» лишь одной группе паразитов
Армия и оружие
Эрдоган собирается шантажировать Россию поставленными С-400
С другой стороны, для Турции весьма важно обеспечить защиту террористов в Идлибе, поскольку в противном случае Эрдоган лишится возможности оккупировать часть территории Сирии, в связи с чем, он попытается надавить на Россию через поставленные на вооружение Турции системы С-400.
Здоровье
Омбудсмен выступила за закрытие центра Саратова для личного транспорта
Сегодня члены фракции КПРФ Саратовской областной думы встретились с уполномоченным по правам человека Татьяной Журик.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Футбол
Огромную статую Роналду показали на карнавале в Италии
Кино
Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга
Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
Авто
Названы лучшие двигатели в кроссоверах с пробегом в России
Устанавливаемый в Mitsubishi Outlander и ASX мотор 4B11 также признан лучшим. Его ресурс может составит 430 тыс. километров.
Хоккей
Ковальчук принес победу «Монреалю» над «Торонто» в овертайме
Хозяева одержали победу со счетом 2:1 в дополнительное время. Победную шайбу забросил российский форвард Илья Ковальчук.
Общество
ФАС назвала «экономическим мародерством» завышение цен на маски
Многократное завышение розничных цен на маски в 68 субъектах России имеет все признаки «экономического мародерства» в условиях повышенного спроса.
Футбол