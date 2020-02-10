Энергетика

RT на русскомRT на русскомВ Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
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