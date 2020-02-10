Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти

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