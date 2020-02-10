Экономика
RT на русскомВ Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
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Культура
Шоу «Док-Ток» с Гордоном и Собчак стартует на Первом канале
Новое шоу «Док-Ток» с ведущими Ксенией Собчак и Александром Гордоном стартует на Первом канале. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
Армия и оружие
Sohu: российские истребители поднимались на перехват турецких F-16 над Сирией
Космос
Япония успешно запустила спутник-шпион на ракете-носителе Н2А
Спутник-шпион "Когаку-7" ("Оптика-7"), предназначенный для сбора информации, был успешно выведен на орбиту ракетой-носителем Н2А в воскресенье, сообщило японское аэрокосмическое агентство (JAXA).
Происшествия
Мощный взрыв на подстанции в Подольске попал на видео
Взрыв прогремел на подстанции в подмосковном Подольске.
Политика
Путин поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин поздравил дипломатов России с профессиональным праздником и отметил их вклад в стабилизацию обстановки на территории Сирии.
Космос
Ученый связал глобальное потепление с ростом активности Солнца
Рост солнечной активности в последние 400 лет может быть частично ответственен за глобальное потепление на Земле, заявил на проходящей в Москве в Институте космических исследований конференции "Физика плазмы в Солнечной системе" научный сотрудник Пулковской обсерватории Юрий Наговицын.
Шоу-бизнес
17-летний сын Сергея Бодрова стал рэпером
Оказалось, что сын Сергея Бодрова-младшего решил связать свою жизнь с музыкой и в январе собрал собственную группу.
Кино
«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»
В Лос-Анджелесе в театре "Долби" огласили победителя в номинации лучший иностранный фильм.
Экономика
Экономист Делягин назвал катастрофой возможную приватизацию Сбербанка
Правительство РФ стремится к приватизации Сбербанка, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Авто
Названы лучшие двигатели в кроссоверах с пробегом в России
Устанавливаемый в Mitsubishi Outlander и ASX мотор 4B11 также признан лучшим. Его ресурс может составит 430 тыс. километров.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю
Певица Любовь Успенская пожаловалась на травлю и попытки "разрушить ее жизнь" после скандала со своей дочерью Татьяной Плаксиной, после которого та покинула Россию.
Наука
Ученые выяснили, как еще может передаваться коронавирус
Ученые выяснили, что в ряде случаев симптомами коронавируса могут быть кишечное расстройство и диарея, а сам вирус передается через фекальные массы.
Политика
Генерал США заявил о сближении российских спутников с американским
Вашингтон по дипломатическим каналам выразил Москве обеспокоенность в связи со сближением пары российских спутников с американским разведывательным спутником.
Происшествия
Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Политика
Киев готовит санкции против РФ за арест моряков в Чёрном море
Санкции грозят также правоохранителям, которые в ноябре 2018 года задержали в Чёрном море украинских моряков, нарушивших границу РФ.
Технологии
Таяние арктических льдов меняет океанские течения
Быстрое таяние морских льдов в Арктике привело к изменению главного океанского течения этого района.
Экономика
Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году
Аудиторы займутся и проверкой реализации в 2019 – 2020 годах концепции наследия чемпионата мира по футболу, который Россия принимала в 2018 году.
Общество
В Белом доме предложили сократить бюджет Госдепа
Проект бюджета в $4,8 трлн на следующий финансовый год, который в США начинается в октябре, после публикации будет рассмотрен в различных комитетах обеих палат, а также в управлении Конгресса по бюджету.
Политика
Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы
Пункт, в соответствии с которым президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру председателя правительства, может быть исключен из Конституции РФ.
Авто
Тюнеры сделали из Volkswagen Multivan спортивный микроавтобус
Специалисты немецкого тюнинг-ателье ABT Sportsline провели интересный эксперимент, превратив серийный Volkswagen T6.1 в спортивный минивэн.
Кино
Ван Дамма и Джеки Чана «перенесли» в Mortal Kombat 11
Например, Скала выступил в роли Кабала, Брюс Ли, конечно, в роли Лю Кана, а Джеки Чан в роли Кун Лао.
Происшествия
Подросток скончался на уроке физкультуры в Ленинградской области
По предварительным данным, 16-летний учащийся Волховского колледжа транспортного строительства скончался на занятиях по физкультуре в понедельник.
Общество
В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову
В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.
Экономика
ЦБ назвал долю микрозаймов самым закредитованным заемщикам
Более трети (36,9%) займов микрофинансовые организации выдают клиентам, которые тратят на обслуживание долгов свыше 80% своего дохода.
Футбол
Смолов показал фото из раздевалки «Сельты» после победы над «Севильей»
Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов после победы над "Севильей" выложил в своем Instagram-аккаунте групповое фото с игроками клуба из Виго.
Культура
В Петербурге умер композитор Сергей Слонимский
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на ответственного секретаря Союза композиторов Петербурга Бориса Березовского, похороны планируются в четверг на Комаровском кладбище.
Наука
Химики из России и Китая научились очищать сточные воды от антибиотиков
Сотрудники химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова совместно с коллегами из Китая разработали катализатор, эффективно разлагающий популярные антибиотики.