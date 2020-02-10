Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
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В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти

Известия16:22

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

RT на русском11:11

В Белоруссии заявили о планах покупать российскую нефть без премии к цене

РБК14:04

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

РИА Новости12:53

В Белоруссии заявили, что будут покупать нефть в России по цене в 83-85% от мировой

ТАСС11:49

В Минске рассказали о желаемой цене покупки нефти у России

Газета.Ru16:13

Минск заявил о договоренностях по закупкам нефти у России по цене ниже мировой

Взгляд.ру11:08
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Шоу «Док-Ток» с Гордоном и Собчак стартует на Первом канале

Новое шоу «Док-Ток» с ведущими Ксенией Собчак и Александром Гордоном стартует на Первом канале. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
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Sohu: российские истребители поднимались на перехват турецких F-16 над Сирией

ГЛАС.RU 05:09
Космос

Япония успешно запустила спутник-шпион на ракете-носителе Н2А

Спутник-шпион "Когаку-7" ("Оптика-7"), предназначенный для сбора информации, был успешно выведен на орбиту ракетой-носителем Н2А в воскресенье, сообщило японское аэрокосмическое агентство (JAXA).
РИА Новости 08 февраля в 21:55
Происшествия

Мощный взрыв на подстанции в Подольске попал на видео

Взрыв прогремел на подстанции в подмосковном Подольске.
Известия 09:07
Политика

Путин поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил дипломатов России с профессиональным праздником и отметил их вклад в стабилизацию обстановки на территории Сирии.
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Космос

Ученый связал глобальное потепление с ростом активности Солнца

Рост солнечной активности в последние 400 лет может быть частично ответственен за глобальное потепление на Земле, заявил на проходящей в Москве в Институте космических исследований конференции "Физика плазмы в Солнечной системе" научный сотрудник Пулковской обсерватории Юрий Наговицын.
РИА Новости 06:58
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17-летний сын Сергея Бодрова стал рэпером

Оказалось, что сын Сергея Бодрова-младшего решил связать свою жизнь с музыкой и в январе собрал собственную группу.
Вокруг ТВ 05:22
Кино

«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»

В Лос-Анджелесе в театре "Долби" огласили победителя в номинации лучший иностранный фильм.
Газета.Ru вчера в 22:32
Экономика

Экономист Делягин назвал катастрофой возможную приватизацию Сбербанка

Правительство РФ стремится к приватизации Сбербанка, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
REGNUM 04:13
Авто

Названы лучшие двигатели в кроссоверах с пробегом в России

Устанавливаемый в Mitsubishi Outlander и ASX мотор 4B11 также признан лучшим. Его ресурс может составит 430 тыс. километров.
Tvoe-avto.com вчера в 08:00
Шоу-бизнес

Любовь Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю

Певица Любовь Успенская пожаловалась на травлю и попытки "разрушить ее жизнь" после скандала со своей дочерью Татьяной Плаксиной, после которого та покинула Россию.
РИА Новости 17:33
Наука

Ученые выяснили, как еще может передаваться коронавирус

Ученые выяснили, что в ряде случаев симптомами коронавируса могут быть кишечное расстройство и диарея, а сам вирус передается через фекальные массы.
РИА Новости 06:53
Политика

Генерал США заявил о сближении российских спутников с американским

Вашингтон по дипломатическим каналам выразил Москве обеспокоенность в связи со сближением пары российских спутников с американским разведывательным спутником.
RT на русском 14:52
Происшествия

Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой

Российская газета 04:46
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском 11:04
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Ведущая «Вестей» рассмеялась, озвучивая сюжет о социальных выплатах

BFM.ru 11:32
Политика

Киев готовит санкции против РФ за арест моряков в Чёрном море

Санкции грозят также правоохранителям, которые в ноябре 2018 года задержали в Чёрном море украинских моряков, нарушивших границу РФ.
REGNUM 07:28
Технологии

Таяние арктических льдов меняет океанские течения

Быстрое таяние морских льдов в Арктике привело к изменению главного океанского течения этого района.
Московский Комсомолец в Марий Эл 04:34
Происшествия

В центре Петербурга от полиции пытался скрыться пьяный водитель

REGNUM 16:56
Экономика

Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году

Аудиторы займутся и проверкой реализации в 2019 – 2020 годах концепции наследия чемпионата мира по футболу, который Россия принимала в 2018 году.
РБК 16:00
Общество

В Белом доме предложили сократить бюджет Госдепа

Проект бюджета в $4,8 трлн на следующий финансовый год, который в США начинается в октябре, после публикации будет рассмотрен в различных комитетах обеих палат, а также в управлении Конгресса по бюджету.
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Политика

Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы

Пункт, в соответствии с которым президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру председателя правительства, может быть исключен из Конституции РФ.
ТАСС вчера в 23:57
Авто

Тюнеры сделали из Volkswagen Multivan спортивный микроавтобус

Специалисты немецкого тюнинг-ателье ABT Sportsline провели интересный эксперимент, превратив серийный Volkswagen T6.1 в спортивный минивэн.
CarsWeek.ru 08 февраля в 03:08
Кино

Ван Дамма и Джеки Чана «перенесли» в Mortal Kombat 11

Например, Скала выступил в роли Кабала, Брюс Ли, конечно, в роли Лю Кана, а Джеки Чан в роли Кун Лао.
Ferra 12:46
Происшествия

Подросток скончался на уроке физкультуры в Ленинградской области

По предварительным данным, 16-летний учащийся Волховского колледжа транспортного строительства скончался на занятиях по физкультуре в понедельник.
Интерфакс 12:11
Общество

В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову

В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.
Газета.Ru 16:16
Экономика

ЦБ назвал долю микрозаймов самым закредитованным заемщикам

Более трети (36,9%) займов микрофинансовые организации выдают клиентам, которые тратят на обслуживание долгов свыше 80% своего дохода.
Газета.Ru 13:28
Футбол

Смолов показал фото из раздевалки «Сельты» после победы над «Севильей»

Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов после победы над "Севильей" выложил в своем Instagram-аккаунте групповое фото с игроками клуба из Виго.
РИА Новости вчера в 15:23
Культура

В Петербурге умер композитор Сергей Слонимский

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на ответственного секретаря Союза композиторов Петербурга Бориса Березовского, похороны планируются в четверг на Комаровском кладбище.
Эхо Москвы вчера в 07:00
Наука

Химики из России и Китая научились очищать сточные воды от антибиотиков

Сотрудники химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова совместно с коллегами из Китая разработали катализатор, эффективно разлагающий популярные антибиотики.
Вести.Ru 09:47
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