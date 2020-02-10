Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти

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Общество Число жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло до 871 В китайской провинции Хубэй число умерших от нового коронавируса увеличилось до 871, число заболевших достигло 29 631, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.

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Энергетика Urals дешевеет в долларах и рублях Urals дешевеет в долларах и рублях Рублевая цена российской нефти Urals закрепилась ниже уровня 3,4 тыс. руб. за баррель, обновив двухлетний минимум.

Шоу-бизнес Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.