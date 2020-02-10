Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиВ Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти

Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.
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В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти

РИА Новости12:53

В Минске рассказали о желаемой цене покупки нефти у России

Газета.Ru16:13

В Белоруссии заявили о планах покупать российскую нефть без премии к цене

РБК14:04

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти

Известия16:22

В Белоруссии заявили, что будут покупать нефть в России по цене в 83-85% от мировой

ТАСС11:49

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

RT на русском11:11

Минск заявил о договоренностях по закупкам нефти у России по цене ниже мировой

Взгляд.ру11:08
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 19:31, Ашберн
Происшествия

Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой

Российская газета 04:46
Шоу-бизнес

70-летняя Алла Пугачева вышла в свет в молодежном образе

70-летняя Алла Пугачева вышла в свет в молодежном образе Надо сказать, что за последние несколько месяцев 70-летняя Алла Пугачева заметно преобразилась.
Вокруг ТВ 14:36
Технологии

Большинство корпоративных сетей в России оказались заражены вирусами

Более 80% информационных сетей крупных российских компаний оказались заражены вредоносным ПО, сообщают «Известия» со ссылкой на отчет Positive Technologies.
Компания 11:38
Происшествия

Подросток скончался на уроке физкультуры в Ленинградской области

По предварительным данным, 16-летний учащийся Волховского колледжа транспортного строительства скончался на занятиях по физкультуре в понедельник.
Интерфакс 12:11
Культура

Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян

Peterburg2.ru 18:28
Армия и оружие

«Панцири» на Хмеймиме отразили две атаки дронов

Комплексы ПВО "Панцирь" на авиабазе Хмеймим отразили две атаки дронов вечером 9 февраля, пострадавших и разрушений нет.
ТАСС 15:01
Общество

Кынев назвал бесстыдством факты из расследования «Чита.Ру» о предвыборном проекте Осипова

Забайкалье отличается тем, что там размах финансирования кампании вне избирательных фондов просто колоссальный и в разы превышал официальную.
Чита.Ру 08:31
Политика

Помощник Зеленского заявил о его желании прекратить войну в Донбассе

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что тот желает прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru 15:25
Политика

Фаворитка Ангелы Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры ФРГ

Уход Крамп-Карренбауэр запустил новый раунд поиска главы ХДС и следующего кандидата от партии на пост федерального канцлера (очередные выборы должны пройти в 2021 году).
РБК 12:53
Общество

Соловьев отреагировал на ролик с расхохотавшейся из-за льгот ведущей

Журналист Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей ВГТРК «Камчатка» Александрой Новиковой, расхохотавшейся из-за новости о повышении льгот на три процента.
Lenta.ru 14:20
Энергетика

У Украины большие проблемы: решено сократить объём потребления газа

На Украине ударили первые морозы. В связи с чем «Нафтогаз» решил сократить объём потребления голубого топлива.
Rusvesna.su 18:29
Общество

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло до 871

В китайской провинции Хубэй число умерших от нового коронавируса увеличилось до 871, число заболевших достигло 29 631, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.
Аргументы и Факты вчера в 18:12
Политика

Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
РИА Новости 18:02
Политика

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники.
Вести.Ru 16:57
Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Российская газета 16:50
Шоу-бизнес

Ди Каприо пришел на «Оскар» с девушкой впервые за 15 лет

Впервые за 15 лет голливудского актера Леонардо Ди Каприо на «Оскаре» сопровождала девушка — 22-летняя модель и актриса Камила Морроне.
Росбалт 14:49
Политика

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

"Единая Россия" внесла на рассмотрение Госдумы поправки об использовании материнского капитала, об этом говорится в сообщении на официальном сайте партии.
РИА Новости 17:28
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

RT на русском 11:04
Общество

Захарова оценила действия Японии в отношении карантинного лайнера

РИА Новости 14:59
Экономика

«Ведомости»: монополии не хотят терять контроль над инвестпрограммами

По мнению компаний, правительство хочет лишить монополии контроля над инвестпрограммами.
Коммерсантъ 01:25
Энергетика

Urals дешевеет в долларах и рублях

Urals дешевеет в долларах и рублях Рублевая цена российской нефти Urals закрепилась ниже уровня 3,4 тыс. руб. за баррель, обновив двухлетний минимум.
Коммерсантъ 14:23
Кино

В соцсетях появились фотографии со съемок продолжения «Сватов»

Piter.tv 03:55
Кино

Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Данилой Козловским

ToDay News Ufa 12:15
Шоу-бизнес

Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз

Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
Газета.Ru 15:42
Происшествия

В Москве арестовали пранкера, имитировавшего приступ от «коронавируса»

Черемушкинский суд Москвы арестовал на месяц за хулиганство пранкера Кароматулло Джаборова, который имитировал в метро приступ, якобы вызванный вирусной инфекцией, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.
РИА Новости 09:36
Хоккей

В НХЛ появился дефицит клюшек из-за коронавируса

Из-за эпидемии коронавируса в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) столкнулись с нехваткой клюшек.
Газета.Ru 19:12
Экономика

В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске

Ранее Витренко не исключил подачи нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому» по переуступке долговых обязательств «Росукрэнерго».
RT на русском 06:37
Авто

Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

В Сети появились первые рендерные изображения предстоящего внедорожника УАЗ «Патриот».
32CARS.ru 03:28
Энергетика

В Белоруссии планируют покупать нефть у России по мировым ценам

В Белоруссии объявили, что местные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) будут закупать нефть у предприятий из России по ценам, свойственным мировому рынку.
Piter.tv вчера в 08:25
Экономика

Исследование: россияне в январе стали активно покупать валюту

Сразу после новогодних праздников 2020 года россияне стали активно покупать доллары и евро.
ТАСС вчера в 02:03
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