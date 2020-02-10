Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиВ Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти

Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.
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В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти

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Белоруссия еще не подписала контракты на поставку нефти взамен российской

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Взгляд.ру11:08
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Крутой о цене на нефть для Беларуси: «Чистая цена между компания – по сути, мировая»

КП - Беларусь13:24
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:33, Ашберн
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Еще один украинец заразился коронавирусом на борту лайнера в Японии

Еще один украинец заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится у причала в японском порту Йокогама, сообщил в понедельник директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
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