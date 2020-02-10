Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти

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Политика В Чувашии отстранили от должностей восемь министров Исполняющая обязанности министра юстиции Наталья Тимофеева и и.о. министра строительства и ЖКХ Алексей Грищенко стали седьмым и восьмым по счету главами министерств, освобожденных от должности врио главы Чувашии Олегом Николаевым, сообщается на официальном портале органов власти республики.

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Биатлон Четыре биатлониста исключены из сборной Казахстана перед ЧМ Четыре казахстанских биатлониста исключены из сборной и отстранены от всех национальных и международных соревнований за нарушение дисциплинарного и спортивного режима на сборах в Австрии, где они проходили подготовку к чемпионату мира, сообщается на сайте Союза биатлонистов Казахстана.