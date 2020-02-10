Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиВ Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти

Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.
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В Белоруссии заявили о планах покупать российскую нефть без премии к цене

РБК13:09

Минск заявил о договоренностях по закупкам нефти у России по цене ниже мировой

Взгляд.ру11:08

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти

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Белоруссия еще не подписала контракты на поставку нефти взамен российской

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В Белоруссии заявили, что будут покупать нефть в России по цене в 83-85% от мировой

ТАСС11:49

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

RT на русском11:11

В Белоруссии заявили о планах покупать у России нефть по цене 83-85% от мировой

Интерфакс13:09
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:23, Ашберн
Армия и оружие

Турция нанесла удар по позициям сирийской армии

RT на русском 12:48
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Число зараженных коронавирусом на Diamond Princess возросло до 70

Число зараженных коронавирусом нового типа на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии достигло 70 человек, сообщает телеканал AbemaNews.
Газета.Ru вчера в 03:57
Общество

Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации про демографию

Телеведущую и модель Алену Водонаеву вызвали в полицию после ее публикации в соцсети об абортах и демографии, пишет Super.ru со ссылкой на адвоката звезды Екатерину Гордон Письмо с приглашением в отделение МВД по Таганскому району столицы направлено директору Водонаевой.
Газета.Ru 12:22
Политика

Преемница Меркель отказалась идти в канцлеры

Газета.Ru 11:21
Происшествия

Один человек погиб при пожаре в хостеле в Москве

Известия 11:42
Общество

Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
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В Чувашии отстранили от должностей восемь министров

Исполняющая обязанности министра юстиции Наталья Тимофеева и и.о. министра строительства и ЖКХ Алексей Грищенко стали седьмым и восьмым по счету главами министерств, освобожденных от должности врио главы Чувашии Олегом Николаевым, сообщается на официальном портале органов власти республики.
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Общество

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Теннисистка Мария Шарапова посетила препати церемонии вручения наград кинопремии "Оскар".
Life.ru 06:09
Общество

Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты

Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.
РБК 10:06
Происшествия

Самолет Utair совершил жесткую посадку в Коми

Ведомости вчера в 05:44
Здоровье

Госпитализированных в РФ китайцев с коронавирусом готовят к выписке

Двое граждан Китая, госпитализированные в России с коронавирусом, готовятся к выписке, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 08:51
Космос

Астрономы пока не могут найти утечку излучения Хокинга из чёрных дыр

В конце 2019 года астрофизики провели исследование данных гравитационных волн из GW 150914 и не нашли никаких признаков излучения Хокинга.
News.ru 08 февраля в 09:23
Здоровье

Минздрав раскрыл смертность из-за врачебных ошибок

В качестве примера Мурашко рассказал, что люди из-за врачебных ошибок погибают от лидокаина, отметив, что за пять лет зафиксировано 80 подобных смертей.
Национальная служба новостей 08 февраля в 07:42
Общество

Москвичей предупредили о метели, снеге и усилении ветра

"По городу Москве ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами метель, гололед, налипание мокрого снега, усиление южного ветра с порывами 13- 18 м/с, гололедица", - рассказали в пресс-службе МЧС.
Газета.Ru 11:05
Политика

Способное достроить «Северный поток-2» судно покинуло Приморье

Приморский порт Находка покинуло судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое ранее упоминалось в новостях, касающихся американских санкций в отношении проекта "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 16:25
Киберспорт

THQ Nordic открыла студию Nine Rocks Games

Другие сотрудники новой студии за свои карьеры успели поработать над Soldier of Fortune 3 (2007), Conan (2004) и Chaser (2003).
Игромания.ру 04:16
Происшествия

В посольстве рассказали о погибших в Таиланде российских детях

Газета.Ru 03:47
Общество

Forbes назвал нового участника списка богатейших бизнесменов России

В рейтинге «200 самых богатых бизнесменов России» появился новичок, сообщает составляющий его журнал Forbes.
РБК 10:31
Футбол

12-летний мальчик обвинен в расистских кричалках в адрес Морелоса

12-летнему мальчику предъявлено обвинение в расистских кричалках в адрес нападающего «Рейнджерса» Альфредо Морелоса, сообщает BBC.
Спорт-Экспресс 12:39
Общество

Магазины «датской IKEA» Jysk появятся в России весной

Первые магазины датского мебельного ритейлера Jysk откроются в апреле 2020 г. в Москве в ТЦ «Тройка» и в одном из зданий торгово-промышленной зоны (ТПЗ) «Алтуфьево», сообщил «Ведомостям» представитель компании в России.
Ведомости вчера в 16:20
Общество

Правительство разрешило выращивать коноплю и мак в промышленных целях

Правительство разрешает культивировать сорта снотворного мака для производства наркотических и психотропных веществ, используемых в медицинских целях.
Коммерсантъ 05:07
Биатлон

Четыре биатлониста исключены из сборной Казахстана перед ЧМ

Четыре казахстанских биатлониста исключены из сборной и отстранены от всех национальных и международных соревнований за нарушение дисциплинарного и спортивного режима на сборах в Австрии, где они проходили подготовку к чемпионату мира, сообщается на сайте Союза биатлонистов Казахстана.
РИА Новости 10:42
Общество

Выплаты по случаю 75-летия Победы получат свыше миллиона россиян

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В Москве задержали ещё двух участников «вирусного пранка» в метро

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Экономика

Исследование: россияне в январе стали активно покупать валюту

Сразу после новогодних праздников 2020 года россияне стали активно покупать доллары и евро.
ТАСС вчера в 02:03
Общество

В водохранилища Симферополя поступило более трех млн кубометров воды

Свыше трех миллионов кубометров воды поступило в водохранилища, которые снабжают Симферополь, за минувшие дни.
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Происшествия

Врачи в Петербурге напугали вернувшегося из КНР ребёнка

Как рассказала Агапитовой мама 10-летней девочки, неделю назад они вернулись из Китая.
REGNUM 08:24
Происшествия

СК проверит данные об избиении приемной матерью ребенка в Москве

РИА Новости 10:17
Экономика

«Залог экономического роста»: на Украине вновь замедлилась инфляция

Министр экономики Тимофей Милованов в своем комментарии по обнародованным данным сообщил, что низкая и контролируемая инфляция — это «залог экономического роста в долгосрочном периоде и условие для низких номинальных и реальных процентных ставок».
REGNUM 11:29
Футбол

Неймара обвинили в организации сети VIP-проституции

Нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара обвинили в организации сети VIP-проституции, сообщает UOL Esporte.
Газета.Ru 10:15
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