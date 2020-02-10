Энергетика
РИА НовостиВ Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти
Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.
Читать в источнике
Оценить84
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:23, Ашберн
Армия и оружие
Турция нанесла удар по позициям сирийской армии
Общество
Число зараженных коронавирусом на Diamond Princess возросло до 70
Число зараженных коронавирусом нового типа на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии достигло 70 человек, сообщает телеканал AbemaNews.
Общество
Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации про демографию
Телеведущую и модель Алену Водонаеву вызвали в полицию после ее публикации в соцсети об абортах и демографии, пишет Super.ru со ссылкой на адвоката звезды Екатерину Гордон Письмо с приглашением в отделение МВД по Таганскому району столицы направлено директору Водонаевой.
Политика
Преемница Меркель отказалась идти в канцлеры
Общество
Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
Политика
В Чувашии отстранили от должностей восемь министров
Исполняющая обязанности министра юстиции Наталья Тимофеева и и.о. министра строительства и ЖКХ Алексей Грищенко стали седьмым и восьмым по счету главами министерств, освобожденных от должности врио главы Чувашии Олегом Николаевым, сообщается на официальном портале органов власти республики.
Общество
Шарапова в прозрачном платье покорила всех на вечеринке «Оскара»
Теннисистка Мария Шарапова посетила препати церемонии вручения наград кинопремии "Оскар".
Общество
Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты
Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.
Происшествия
Самолет Utair совершил жесткую посадку в Коми
Здоровье
Госпитализированных в РФ китайцев с коронавирусом готовят к выписке
Двое граждан Китая, госпитализированные в России с коронавирусом, готовятся к выписке, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Космос
Астрономы пока не могут найти утечку излучения Хокинга из чёрных дыр
В конце 2019 года астрофизики провели исследование данных гравитационных волн из GW 150914 и не нашли никаких признаков излучения Хокинга.
Здоровье
Минздрав раскрыл смертность из-за врачебных ошибок
В качестве примера Мурашко рассказал, что люди из-за врачебных ошибок погибают от лидокаина, отметив, что за пять лет зафиксировано 80 подобных смертей.
Общество
Москвичей предупредили о метели, снеге и усилении ветра
"По городу Москве ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами метель, гололед, налипание мокрого снега, усиление южного ветра с порывами 13- 18 м/с, гололедица", - рассказали в пресс-службе МЧС.
Политика
Способное достроить «Северный поток-2» судно покинуло Приморье
Приморский порт Находка покинуло судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое ранее упоминалось в новостях, касающихся американских санкций в отношении проекта "Северный поток-2".
Киберспорт
THQ Nordic открыла студию Nine Rocks Games
Другие сотрудники новой студии за свои карьеры успели поработать над Soldier of Fortune 3 (2007), Conan (2004) и Chaser (2003).
Общество
Forbes назвал нового участника списка богатейших бизнесменов России
В рейтинге «200 самых богатых бизнесменов России» появился новичок, сообщает составляющий его журнал Forbes.
Футбол
12-летний мальчик обвинен в расистских кричалках в адрес Морелоса
12-летнему мальчику предъявлено обвинение в расистских кричалках в адрес нападающего «Рейнджерса» Альфредо Морелоса, сообщает BBC.
Общество
Магазины «датской IKEA» Jysk появятся в России весной
Первые магазины датского мебельного ритейлера Jysk откроются в апреле 2020 г. в Москве в ТЦ «Тройка» и в одном из зданий торгово-промышленной зоны (ТПЗ) «Алтуфьево», сообщил «Ведомостям» представитель компании в России.
Общество
Правительство разрешило выращивать коноплю и мак в промышленных целях
Правительство разрешает культивировать сорта снотворного мака для производства наркотических и психотропных веществ, используемых в медицинских целях.
Биатлон
Четыре биатлониста исключены из сборной Казахстана перед ЧМ
Четыре казахстанских биатлониста исключены из сборной и отстранены от всех национальных и международных соревнований за нарушение дисциплинарного и спортивного режима на сборах в Австрии, где они проходили подготовку к чемпионату мира, сообщается на сайте Союза биатлонистов Казахстана.
Общество
Выплаты по случаю 75-летия Победы получат свыше миллиона россиян
Происшествия
В Москве задержали ещё двух участников «вирусного пранка» в метро
Экономика
Исследование: россияне в январе стали активно покупать валюту
Сразу после новогодних праздников 2020 года россияне стали активно покупать доллары и евро.
Общество
В водохранилища Симферополя поступило более трех млн кубометров воды
Свыше трех миллионов кубометров воды поступило в водохранилища, которые снабжают Симферополь, за минувшие дни.
Происшествия
Врачи в Петербурге напугали вернувшегося из КНР ребёнка
Как рассказала Агапитовой мама 10-летней девочки, неделю назад они вернулись из Китая.
Экономика
«Залог экономического роста»: на Украине вновь замедлилась инфляция
Министр экономики Тимофей Милованов в своем комментарии по обнародованным данным сообщил, что низкая и контролируемая инфляция — это «залог экономического роста в долгосрочном периоде и условие для низких номинальных и реальных процентных ставок».
Футбол
Неймара обвинили в организации сети VIP-проституции
Нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара обвинили в организации сети VIP-проституции, сообщает UOL Esporte.