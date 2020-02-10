Вице-премьер добавил, что когда Минск платил 50% мировой цены, премия имела экономический смысл. Однако из-за налогового маневра в нефтяной сфере стоимость российской нефти для Белоруссии растет и в 2024 году полностью сравняется с мировой.

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти

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