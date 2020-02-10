Экономика

ИзвестияИзвестияВ Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти

Вице-премьер добавил, что когда Минск платил 50% мировой цены, премия имела экономический смысл. Однако из-за налогового маневра в нефтяной сфере стоимость российской нефти для Белоруссии растет и в 2024 году полностью сравняется с мировой.
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В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти

Известия16:22

Минск заявил о договоренностях по закупкам нефти у России по цене ниже мировой

Взгляд.ру11:08

В Белоруссии заявили о планах покупать российскую нефть без премии к цене

РБК14:04

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РИА Новости12:53

В Белоруссии заявили, что будут покупать нефть в России по цене в 83-85% от мировой

ТАСС11:49

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

RT на русском11:11

В Минске рассказали о желаемой цене покупки нефти у России

Газета.Ru16:13
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Крутой о цене на нефть для Беларуси: «Чистая цена между компания – по сути, мировая»

КП - Беларусь13:24
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 22:24, Ашберн
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