с чего всё началось

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.

В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти

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