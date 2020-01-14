Энергетика
РИА НовостиВ Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
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Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
Здоровье
В Китае умерла студентка, пять лет питавшаяся рисом и чили
Китайская студентка, на протяжении пяти лет питавшаяся только рисом и маринованными перцами чили, скончалась от истощения, сообщило издание South China Morning Post.
Шоу-бизнес
Валерия ответила на призыв подписчицы уехать из России навсегда
На сей раз артистка ответила пользовательнице интернета, которая потребовала от нее покинуть Россию.
Политика
МИД прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД
В Москве прокомментировали решение стран "евротройки" запустить механизм по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Авто
В России упали продажи новых автомобилей
Продажи новых легковых автомобилей в России в 2019 году упали на 2,3 процента по сравнению с 2018-м, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), которые приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Хоккей
«Салават Юлаев» уступил «Барысу» в матче КХЛ
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Политика
США расширили санкции против КНДР
Министерство финансов США ввел во вторник санкции против северокорейской компании Namgang Trading Corporation и китайской Beijing Sukbakso.
Общество
Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
Кино
Вышел трейлер сериала «Город ангелов» с Натали Дормер
В сети появился первый тизер нового сериала «Город Ангелов», ставший спин-оффом фэнтезийной драмы «Страшные сказки» (2014).
Общество
РЖД предложили вдвое увеличить штрафы за курение и алкоголь в поездах
РЖД предложили внести изменения в Кодекс об административных нарушениях, которые позволят увеличить штрафы за курение в неустановленных местах, потребление алкогольной продукции и появление в состоянии опьянения.
Наука
В сверхтекучем газе получили долгоживущий сверхзвуковой ток
Французские физики под руководством Элен Перрен (Hélène Perrin) из Университета Париж 13 впервые в эксперименте получили относительно устойчивое вращение сверхтекучего вещества — предваряющую образование гигантского вихря конфигурацию.
Биатлон
Юрлова-Перхт начнет спринт в Рупольдинге под 10-м номером
Стали известны стартовые номера спортсменок. Первой из россиянок гонку начнет Екатерина Юрлова-Перхт, она стартует десятой.
Экономика
Украина обогнала Россию по росту минимальных зарплат
Обе страны по темпам роста обогнала Белоруссия, где зарплата взлетела на 13,6 процента и достигла 156 долларов.
Технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
Политика
МИД Израиля осудил прославление на Украине идеологов антисемитизма
Министерство иностранных дел Израиля осудило публичное прославление на Украине лиц, ответственных за убийства евреев во время Холокоста и погромов, и подчеркнуло, что прославление антисемитов не может представляться как "внутренняя проблема" какой-либо страны.
Общество
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
Российские пользователи «ВКонтакте» сообщают о сбоях в работе социальной сети.
Футбол
Кике Сетьен сменил Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»
Политика
В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США
Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Политика
Джонсон выступил против референдума о независимости Шотландии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против проведения референдума о независимости Шотландии.
Общество
Польский оператор «Дружбы» пересмотрел систему качества контроля нефти
Польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN изменил систему контроля количества и качества нефти, которая поступает из России через Белоруссию.
Энергетика
Литр бензина в России за новогодние праздники подорожал на 7 копеек
Средняя цена на бензин в России в период с 23 декабря по 9 января выросла на семь копеек и достигла 44,75 рубля за литр.
Политика
Фракция Порошенко обвинила Зеленского в тайных переговорах с Россией
Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Украины Артур Герасимов раскритиковал президента страны Владимира Зеленского за визит в Оман и заподозрил его в тайных переговорах с Россией.
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
Авто
Кроссоверы Audi SQ8 и SQ7 получили бензиновый V8
Максимальная скорость кроссоверов стоит на ограничителе 250 км/ч. Бензиновые Audi SQ7 и SQ8 разгоняются до 97 км/ч за 4,3 секунды.
Армия и оружие
Первые стрельбы новейшего ЗРС-350 «Витязь» прошли под Астраханью
Первые стрельбы из новейшего зенитного ракетного комплекса "Витязь" были проведены на полигоне в Астраханской области, сообщили в Минобороны РФ.
Политика
Великобритания секретно финансировала Reuters в годы Холодной войны
Британская вещательная корпорация (BBC) со ссылкой на ранее секретные документы сообщила о секретном финансировании информагентства Reuters со стороны британских властей в 1960–1970 годы.
Происшествия
Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным
В мордовской исправительной колонии номер 5 выясняют обстоятельства драки между двумя заключенными.