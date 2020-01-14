с чего всё началось

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.

В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти

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Происшествия В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.

Общество В РЖД предложили удвоить штрафы для пьющих и курящих в поездах Замглавы РЖД сообщил, что компания предлагает на законодательном уровне создать условия, способствующие повышению уровню безопасности пассажиров железнодорожного транспорта общего пользования в поездах как дальнего, так и пригородного сообщения.

Шоу-бизнес Рудковская раскритиковала Авербуха за низкие гонорары фигуристов Ранее Илья Авербух рассказал, что гонорар фигуристов за участие в ледовых шоу составляет около 150-200 тысяч рублей за выход.

Политика Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.

Политика Зеленского заподозрили в тайных переговорах с Россией на курорте Фракция бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» заподозрила нынешнего лидера страны Владимира Зеленского в тайных переговорах с Россией во время его поездки на курорт в Оман в начале января.

Экономика Минтруд: рост зарплат по итогам 2020 года составит 2,3% В целом в 2020 году по стране рост заработных плат действительно может составить около 2,3-2,5%, однако даже при низкой инфляции (в 2020 году ее прогнозируют в районе 3%) это не такая большая величина, чтобы сказаться на доходах россиян, резюмирует Павел Сигал, первый вице президент "Опоры России".

Политика МИД рассказал о ситуации с российской дипсобственностью в США В Москве ожидают развития ситуации вокруг российской дипсобственности в США в ближайшее время, сообщил журналистам замглавы МИД РФ Евгений Иванов.