с чего всё началось

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.

В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти

Здоровье Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи «Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.

Политика Зеленского заподозрили в тайных переговорах с Россией на курорте Фракция партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» заподозрила нынешнего лидера страны Владимира Зеленского в тайных переговорах с Россией во время его поездки на курорт в Оман в начале января.

Общество Москвичи получили доступ к электронным медкартам С 14 января 2020 года для москвичей в тестовом режиме действуют электронные медицинские карты, доступ к которым можно получить через личный кабинет на официальном сайте мэра Москвы или после подачи заявления в многофункциональных центрах (МФЦ) «Мои документы».

Хоккей «Сибирь» по буллитам обыграла «Куньлунь» «Сибирь» обыграла «Куньлунь» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победный буллит и один из голов в активе Егора Миловзорова.

Экономика Россия планирует ограничить экспорт зерна Россия планирует ввести квоту на экспорт зерна: с 1 января 2020 г. по 30 июня 2020 г. на экспорт можно будет отправить не более 20 млн т зерновых.

Общество ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.