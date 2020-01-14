Энергетика
РИА НовостиВ Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
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Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Общество
В социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой
В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой. Внимание на это обратили интернет-пользователи.
Армия и оружие
В Астраханской области прошли первые стрельбы из ЗРК С-350 «Витязь»
Политика
В Иране рассказали о втором самолете в небе во время крушения Boeing
Происшествия
Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией
Журналист Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
Политика
Джонсон выступил против референдума о независимости Шотландии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против проведения референдума о независимости Шотландии.
Политика
В Госдуме оценили идею литовского депутата отмечать день взятия Москвы
Ранее депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году.
Спорт
Устюгов сообщил, что может пропустить этапы Кубка мира в США и Канаде
Двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, что может пропустить этапы Кубка мира в США и Канаде.
Наука
Новая медустановка в течение недели сохраняет органы живыми
Происшествия
В Петербурге проверят заявление об избиении пенсионера в машине скорой
Полицейские начали проверку по заявлению 76-летнего мужчины, которого якобы избил врач скорой помощи за отказ ехать в определенную больницу, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД.
Политика
Зеленского заподозрили в тайных переговорах с Россией на курорте
Фракция партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» заподозрила нынешнего лидера страны Владимира Зеленского в тайных переговорах с Россией во время его поездки на курорт в Оман в начале января.
Политика
Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии в Москве
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии с главой правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем.
Авто
В России стартовало производство Kia Seltos
На калининградском заводе «Автотор» началось производство компактного кроссовера Kia Seltos.
Здоровье
Национальный проект «Здравоохранение»: что сделано в Татарстане
В рамках национального проекта «Здравоохранение» был апробирован ряд управленческих моделей.
Общество
Москвичи получили доступ к электронным медкартам
С 14 января 2020 года для москвичей в тестовом режиме действуют электронные медицинские карты, доступ к которым можно получить через личный кабинет на официальном сайте мэра Москвы или после подачи заявления в многофункциональных центрах (МФЦ) «Мои документы».
Шоу-бизнес
Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи
Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
Происшествия
Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь
Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Космос
Эксперт: «лазерный» Starlink будет самым быстрым интернетом на планете
Уже в этом году спутники Starlink должны начать раздачу скоростного интернета над территорией США.
Хоккей
«Сибирь» по буллитам обыграла «Куньлунь»
«Сибирь» обыграла «Куньлунь» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победный буллит и один из голов в активе Егора Миловзорова.
Общество
Жители России чувствуют себя счастливыми дольше, чем американцы
Учёные из Дартмутского колледжа в Нью-Гэмпшире выяснили, в каком возрасте люди чувствуют себя наиболее несчастными.
Экономика
Россия планирует ограничить экспорт зерна
Россия планирует ввести квоту на экспорт зерна: с 1 января 2020 г. по 30 июня 2020 г. на экспорт можно будет отправить не более 20 млн т зерновых.
Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Здоровье
В Китае умерла студентка, пять лет питавшаяся рисом и чили
Китайская студентка, на протяжении пяти лет питавшаяся только рисом и маринованными перцами чили, скончалась от истощения, сообщило издание South China Morning Post.
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Футбол
Иван Ордец: «Украинская сборная сильнее российской»
Защитник «Динамо» Иван Ордец в интервью «СЭ» сравнил украинскую и российские сборные. Также он предположил, что РПЛ сильнее УПЛ.
Политика
Около 500 тысяч украинцев получили гражданство РФ в прошлом году
В 2019 году российское гражданство получили около полумиллиона украинцев, сообщила руководитель Главного управления МВД России по вопросам миграции Валентина Казакова, выступая в Госдуме.
Общество