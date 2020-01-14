Энергетика
РИА НовостиВ Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Читать в источнике
Оценить835
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 11:58, Ашберн
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Наука
Впервые создан робот, весь состоящий из живых клеток
Ученые из Университета Вермонта в США, опубликовали отчет о создании первого в мире робота, состоящего полностью из живых клеток.
Политика
Число получивших гражданство России украинцев выросло почти вдвое
Примерно 500 тысяч украинцев получили российское гражданство в 2019 году.
Происшествия
Пассажирка поезда Симферополь — Москва выбросила из купе грудную дочь
Сотрудники полиции Новороссийска сняли с пассажирского поезда женщину, которая выбросила из купе свою грудную дочь.
Происшествия
РБК: в Москве задержан бывший директор центра ядерной медицины
Обновлено в 17:31 Бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина задержали по подозрению в создании организованной преступной группировки.
Политика
В Киеве оценили заявление Израиля об антисемитизме на Украине
В украинском Министерстве иностранных дел прокомментировали заявление МИД Израиля по поводу антисемитизма на Украине.
Общество
В Петербурге подсчитали количество геев и наркоманов
Власти Санкт-Петербурга для профилактики распространения ВИЧ-инфекции в городе подсчитали количество наркоманов и геев.
Армия и оружие
Киев посылал людей на верную смерть в боях за аэропорт Донецка — ополченцы ДНР
Общество
Проект постановления об амнистии к 75-летию Победы внесли в Госдуму
Стало известно, кого может коснуться амнистия к 75-летию Победы. Проект постановления об амнистии внес в Госдуму.
Футбол
Месси обратился к Вальверде после ухода специалиста из «Барселоны»
Наука
Найден белок, который укрепляет мышцы без тренировок
Шоу-бизнес
Олег Меньшиков раскрыл причину отсутствия детей у него с супругой
Олег Меньшиков в недавнем интервью рассказал, почему у него с супругой Анастасией Черновой нет детей.
Игры
Второй трейлер ремейка Resident Evil 3 посвящён Немезису
Общество
Россиянам пообещали теплую раннюю весну
Весна-2020 в России ожидается теплей, чем обычно. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Политика
На Украине расследуют дело против Порошенко и администрации Обамы
По решению суда будет проведено расследование дела о захвате власти и разграблении госбюджета страны и средств международной финансовой помощи администрацией Обамы в сговоре в Порошенко, отметил Кузьмин.
Автоспорт
Экипаж Каргинова победил на девятом этапе «Дакара» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова стал победителем девятого этапа ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков, проходящего впервые в Саудовской Аравии.
Хоккей
«Салават Юлаев» уступил «Барысу» в матче КХЛ
Авто
Toyota анонсировала новый компактный кроссовер
Компания Toyota подтвердила выпуск нового компактного кроссовера, который займет место под C-HR и будет конкурировать с Nissan Juke и Renault Captur.
Происшествия
Бастрыкин назвал заказчика убийства следователя Евгении Шишкиной
Александр Иванович, одним из самых дерзких преступлений последнего времени стало убийство следователя органов внутренних дел Евгении Шишкиной.
Политика
Великобритания секретно финансировала Reuters в годы Холодной войны
Британская вещательная корпорация (BBC) со ссылкой на ранее секретные документы сообщила о секретном финансировании информагентства Reuters со стороны британских властей в 1960–1970 годы.
Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
Происшествия
В Крыму пассажир из Воронежа устроил поножовщину в поезде
В Крыму два пассажира поезда дальнего следования Санкт-Петербург - Севастополь пострадали от поножовщины, устроенной 61-летним уроженцем Воронежской области.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Космос
Внутри орбиты Венеры впервые нашли астероид
Ученые проекта Virtual Telescope 2.0 подтвердили существование астероида 2020 AV2, который находится полностью внутри орбиты Венеры.
Кино