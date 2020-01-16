с чего всё началось

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.

В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти

Политика Помпео прокомментировал смену правительства РФ Смена российского правительства не повлияет на политику Вашингтона в отношении Москвы, заявил 17 января американский госсекретарь Майк Помпео, сообщает Госдеп.

Авто Volkswagen предлагает россиянам сэкономить на приобретении Polo В начале нынешнего года немецкий концерн Volkswagen активировал одновременно две программы, которые дадут российским автолюбителям возможность выгодно приобрести седан Polo, на который предлагаются неплохие скидки.

Космос Рогозин поведал Маску о преимуществах российской сверхтяжелой ракеты Как пишет газета «Известия» 17 января, так Рогозин ответил на запись Маска в соцсети, который пожаловался на высокую стоимость ракеты SLS.

Политика Зеленский не принял отставку премьер-министра Президент страны Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов в течение двух недель установить лиц, причастных к "прослушке" совещания премьер-министра страны Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка.

Политика Американские СМИ сравнили Путина с Берни Сандерсом Рассматривая список мер социальной поддержки, Эвансу пришло на ум сравнить Владимира Путина с самым популярным в США политиком-социалистом Берни Сандерсом.

Автоспорт «КамАЗ-мастер» выиграл ралли «Дакар» 43-летний гонщик выиграл общий зачет ралли «Дакар» второй раз в карьере. В его экипаж вошли штурман Андрей Мокеев и механик Игорь Леонов.

Политика Меркель поздравила Мишустина со вступлением в должность Со вступлением Михаила Мишустина в должность премьер-министра РФ поздравила канцлер Германии Ангела Меркель. 17 января сообщает РИА Новости.

Политика Халифа Хафтар написал Путину письмо Обращение к российскому президенту Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.