Политика
REGNUMВ Белоруссии решили изменить герб
В законопроекте сказано, что герб Белоруссии будет выглядеть «более объемно», а надпись «Республика Беларусь» на ленте станет четче. Предлагается также несколько изменить цвет ленты флага, форму колосьев, изображения льна и клевера, а граница страны поменяет цвет с зеленого на золотой.
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 16:16, Ашберн
Происшествия
Уголовные дела возбудили на Ставрополье против мэра Георгиевска
Два уголовных дела возбудили на Ставрополье против главы Георгиевского городского округа Максима Клетина.
Политика
Посол России назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль
По словам посла РФ в Израиле Анатолия Викторова, за прошлый год россияне получили около 6 тысяч отказов во въезде в еврейское государство, часть из которых были необоснованными.
Политика
Сенат США одобрил ограничение полномочий Трампа в Иране
Сенат США одобрил резолюцию об ограничении полномочий президента страны Дональда Трампа в вопросе использования военной силы против Ирана.
Политика
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Сирии
Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил об угрозах в свой адрес после недавних событий в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Футбол
Агент Кокорина подтвердил аренду футболиста в «Сочи»
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова впервые показала лицо сына Тимати
Модель Анастасия Решетова впервые показала лицо сына репера Тимати.
Происшествия
В Москве два подростка попросили забрать их из семьи из-за побоев
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра обратились в детскую поликлинику и рассказали, что их избивают родители, они попросили забрать их из семьи, при этом у подростков выявлены ушибы, у девочки - сотрясение мозга.
Происшествия
На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд
Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ
Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Авто
Опубликованы первые изображения нового Renault Logan
Ожидается, что в основу европейского Logan ляжет платформа CMF-B, которую уже используют в новых Renault Clio, Captur и Nissan Juke второго поколения.
Общество
В Росавиации сообщили, что 228 россиян ждут возвращения из Китая
Почти 230 граждан России ждут возвращения в РФ из Китая до 29 февраля, это пассажиры авиакомпаний S7 и "Уральские авиалинии".
Политика
«Всплеском русофобии» назвали новые санкции США в посольстве России
РИА Новости Посольство России в США отреалировало на введением Вашингтоном новых санкций, на этот раз против трех российских организаций.
Общество
Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»
Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
Интернет
Объём излишне любопытного ПО в Play Store сократился на 98%
В 2019 году благодаря новой политике Google количество приложений в магазине Play Store, запрашивающих доступ к журналу вызовов и SMS-сообщениям, сократилось на 98%.
Армия и оружие
Минобороны рассказало о разведактивности вдоль границ России за неделю
Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 33 летательных аппарата, отмечается в инфографике, которую публикует в пятницу газета российских вооруженных сил "Красная звезда".
Космос
НАСА разглядела двойной астероид, и он оказался гладким
Сравнительно гладкая поверхность каждой из частей дала основания полагать, что эти части сформировались не путем хаотического столкновения больших камней, а путем последовательного гравитационного коллапса пыли в изначальных облаках.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Авто
Названы самые надежные трехлетние автомобили
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Игра Престолов» Софи Тернер ждет своего первенца
Хотя Софи Тернер и Джо Джонас не сделали официального заявления о скором появлении первого ребенка, но некоторые американские таблоиды подтверждают факт беременности актрисы.
Биатлон
Фуркад может подать в суд на Резцову за слова о допинге
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Общество
Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии
Биатлон
Устюгова обвинили в нарушении антидопинговых правил
Двукратный олимпийский чемпион, российский биатлонист Евгений Устюгов обвиняется Независимым органом по борьбе с негативными явлениями в биатлоне (BIU) в предполагаемом нарушении антидопинговых правил, говорится на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).
Футбол
Сергей Прядкин: вопрос о расширении РПЛ требует тщательной проработки
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин в интервью ТАСС объяснил, почему лига не стала выдвигать на рассмотрение исполкома Российского футбольного союза (РФС) вопрос об увеличении числа участников чемпионата России с 16 до 18 команд.
Происшествия
На Курильских островах произошло землетрясение магнитудой 7
Как сообщает Телеграм-канал "На РубежУ", за 46 секунд произошло сразу четыре подземных толчка магнитудой 7. По данным Телеграм-канала Shikotan-News, было два землетрясения, они зафиксированы в 103 км от города Курильск.
Политика
Нидерланды отказались передать России уголовное производство по MH17
Власти Нидерландов отказали Москве в проведении в России судебного процесса над лицами, которых подозревают в причастности к крушению в небе над Украиной Boeing 777, следовавшего 17 июля 2014 года рейсом MH17.
Армия и оружие
По американской базе на севере Ирака нанесли ракетный удар
Самый крупный за последние месяцы ракетный обстрел американской базы в Ираке произошел в ночь на 8 января.