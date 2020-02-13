Политика

REGNUMREGNUMВ Белоруссии решили изменить герб

В законопроекте сказано, что герб Белоруссии будет выглядеть «более объемно», а надпись «Республика Беларусь» на ленте станет четче. Предлагается также несколько изменить цвет ленты флага, форму колосьев, изображения льна и клевера, а граница страны поменяет цвет с зеленого на золотой.
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У Беларуси будет новый герб: Россию на глобусе заменили Европой

КП - Беларусь08:15
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 16:16, Ашберн
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По американской базе на севере Ирака нанесли ракетный удар

Самый крупный за последние месяцы ракетный обстрел американской базы в Ираке произошел в ночь на 8 января.
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