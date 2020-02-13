Политика
РИА НовостиНа гербе Белоруссии станет меньше России и больше Европы
Над изменениями работал геральдический совет при президенте Белоруссии, этот совет провел оценку действующей символики и пришел к выводу, что изображение герба нуждается "в совершенствовании", рассказал глава ведомства.
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 17:42, Ашберн
Происшествия
На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд
Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
Культура
В Музее русского импрессионизма откроется выставка Юрия Анненкова
Общество
В Росавиации сообщили, что 228 россиян ждут возвращения из Китая
Почти 230 граждан России ждут возвращения в РФ из Китая до 29 февраля, это пассажиры авиакомпаний S7 и "Уральские авиалинии".
Культура
Создатели фильма «Дау» подали в суд на Минкульт из-за отказа в прокате
Представитель проекта Дарья Виолина сообщила о подаче иска в Арбитражный суд Москвы.
Биатлон
Резцову обидела реакция Фуркада на её слова
Авто
Полностью электрический кроссовер Skoda получил имя Enyaq
Чешская компания анонсировала имя новой экологичной модели, разработанной на базе электрической платформы MEB от VW Group.
Здоровье
В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли
Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
Экономика
Аэропорт Шереметьево может стать полностью частным
Сделка может стать рекордной для отрасли — аналитик "Атона" Михаил Ганелин оценил госпакет акций Шереметьево в 50 – 70 млрд руб. Окончательную цену выкупа определит оценка, которую проведет привлекаемый Росимуществом независимый оценщик.
Игры
Превью Outriders: новая игра от создателей Painkiller и Gears of War
В целом Outriders играется как гибрид Destiny, Borderlands и Gears of War.
Политика
Путин оценил идею закрепить запрет на отчуждение территории России
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею худрука Театра Олега Табакова Владимира Машкова о том, чтобы закрепить в конституции запрет на отчуждение территорий России.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил нарушить договоренности с Путиным по Идлибу
Президент Турции пригрозил Сирии нарушением договоренностей с Россией, передает издание Daily Sabah.
Общество
Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2
Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
Политика
Нидерланды отказались передать России уголовное производство по MH17
Власти Нидерландов отказали Москве в проведении в России судебного процесса над лицами, которых подозревают в причастности к крушению в небе над Украиной Boeing 777, следовавшего 17 июля 2014 года рейсом MH17.
Здоровье
Число умерших от коронавируса в Китае возросло до 1310
Количество погибших от вспышки нового коронавируса COVID-2019 в Китае достигло 1310 человек при общем числе заразившихся в 48,2 тысячи в провинции Хубэй.
Кино
«Аритмия» стала лучшей российской мелодрамой XXI века
Здоровье
Эти признаки помогают определить высокий уровень сахара в крови
Как сообщает ToDay News Ufa, эти пять основных признаков, говорят о высоком уровне сахара в крови организма человека.
Армия и оружие
Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля сирийские средства противовоздушной обороны под Дамаском отразили две атаки со стороны Израиля.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство
Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.
Наука
Выяснены детали сильного взаимодействия света с органическими молекулами
Ученые из Сколтеха и Университета ИТМО совместно с коллегами из Нанкинского и Шеффилдского университетов сосредоточились на исследовании сильного взаимодействия света с органическими веществами.
Общество
Московский суд оштрафовал Twitter и Facebook на 4 млн рублей
Московский суд оштрафовал Twitter и Facebook на 4 млн рублей за отказ перенести личные данные россиян на территорию РФ.
Космос
В NASA обновили легендарный снимок Земли, сделанный «Вояджером-1»
13.02.2020 От снимка, сделанного 30 лет назад, и по сей день захватывает дух.
Происшествия
Под Псковом при ДТП погибли восемь человек
Восемь человек погибли в результате лобового столкновения микроавтобуса и фуры на трассе в Псковской области.
Политика
Путин принял отставку губернатора Калужской области Артамонова
Президент Российской Федерации Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Владислава Шапшу.
Общество
Водонаева рассказала о допросе в полиции
Шоу-бизнес
Борис Грачевский раскрыл размер своей пенсии
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева и дети встречают его после работы
Российский шоумен Максим Галкин опубликовал домашнее видео, запечатлевшее, как Алла Пугачева и дети встречают его после работы.
Политика
Захарова рассказала о разрушении украинского государства
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Украина находится в процессе развала.
Здоровье
В Нигерии от неизвестной лихорадки умерли не менее 15 человек
Нигерийские медики сообщили, что на данный момент известно о 15 умерших и о 104 зараженных.
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.