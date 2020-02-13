Политика

РИА НовостиРИА НовостиНа гербе Белоруссии станет меньше России и больше Европы

Над изменениями работал геральдический совет при президенте Белоруссии, этот совет провел оценку действующей символики и пришел к выводу, что изображение герба нуждается "в совершенствовании", рассказал глава ведомства.
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На гербе Белоруссии станет меньше России и больше Европы

РИА Новости17:32

Минюст предложил сделать герб Белоруссии более миролюбивым

РБК12:55

На гербе Белоруссии Россию заменят на Европу

Lenta.ru07:32

Герб Белоруссии планируют сделать более миролюбивым

RT на русском11:14

На гербе Белоруссии Россию заменят на Европу

Газета.Ru10:31

Белоруссия изменит герб на более миролюбивый

Известия07:52

На гербе Белоруссии станет меньше России и больше Европы

Коммерсантъ11:17
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 17:42, Ашберн

У Беларуси будет новый герб: Россию на глобусе заменили Европой

КП - Беларусь08:15
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 17:42, Ашберн
Происшествия

На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд

Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
RT на русском 02:54
Культура

В Музее русского импрессионизма откроется выставка Юрия Анненкова

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В Росавиации сообщили, что 228 россиян ждут возвращения из Китая

Почти 230 граждан России ждут возвращения в РФ из Китая до 29 февраля, это пассажиры авиакомпаний S7 и "Уральские авиалинии".
ТАСС 15:35
Культура

Создатели фильма «Дау» подали в суд на Минкульт из-за отказа в прокате

Представитель проекта Дарья Виолина сообщила о подаче иска в Арбитражный суд Москвы.
Говорит Москва 13:43
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Резцову обидела реакция Фуркада на её слова

RT на русском 08:01
Авто

Полностью электрический кроссовер Skoda получил имя Enyaq

Чешская компания анонсировала имя новой экологичной модели, разработанной на базе электрической платформы MEB от VW Group.
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В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
Lenta.ru 17:28
Экономика

Аэропорт Шереметьево может стать полностью частным

Сделка может стать рекордной для отрасли — аналитик "Атона" Михаил Ганелин оценил госпакет акций Шереметьево в 50 – 70 млрд руб. Окончательную цену выкупа определит оценка, которую проведет привлекаемый Росимуществом независимый оценщик.
Коммерсантъ 07:11
Игры

Превью Outriders: новая игра от создателей Painkiller и Gears of War

В целом Outriders играется как гибрид Destiny, Borderlands и Gears of War.
Игромания.ру 15:30
Политика

Путин оценил идею закрепить запрет на отчуждение территории России

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею худрука Театра Олега Табакова Владимира Машкова о том, чтобы закрепить в конституции запрет на отчуждение территорий России.
РИА Новости 09:05
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил нарушить договоренности с Путиным по Идлибу

Президент Турции пригрозил Сирии нарушением договоренностей с Россией, передает издание Daily Sabah.
Деловое.ТВ вчера в 04:28
Общество

Оскорбившая таксиста пассажирка объяснила свой поступок

Известия 07:11
Общество

Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2

Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости вчера в 04:39
Политика

Нидерланды отказались передать России уголовное производство по MH17

Власти Нидерландов отказали Москве в проведении в России судебного процесса над лицами, которых подозревают в причастности к крушению в небе над Украиной Boeing 777, следовавшего 17 июля 2014 года рейсом MH17.
RT на русском 15:17
Здоровье

Число умерших от коронавируса в Китае возросло до 1310

Количество погибших от вспышки нового коронавируса COVID-2019 в Китае достигло 1310 человек при общем числе заразившихся в 48,2 тысячи в провинции Хубэй.
REGNUM вчера в 19:23
Кино

«Аритмия» стала лучшей российской мелодрамой XXI века

Российская газета вчера в 03:54
Здоровье

Эти признаки помогают определить высокий уровень сахара в крови

Как сообщает ToDay News Ufa, эти пять основных признаков, говорят о высоком уровне сахара в крови организма человека.
ToDay News Ufa вчера в 06:35
Армия и оружие

Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля сирийские средства противовоздушной обороны под Дамаском отразили две атаки со стороны Израиля.
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Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство

Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.
Что происходит вчера в 13:33
Наука

Выяснены детали сильного взаимодействия света с органическими молекулами

Ученые из Сколтеха и Университета ИТМО совместно с коллегами из Нанкинского и Шеффилдского университетов сосредоточились на исследовании сильного взаимодействия света с органическими веществами.
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Общество

Московский суд оштрафовал Twitter и Facebook на 4 млн рублей

Московский суд оштрафовал Twitter и Facebook на 4 млн рублей за отказ перенести личные данные россиян на территорию РФ.
Газета.Ru 08:18
Космос

В NASA обновили легендарный снимок Земли, сделанный «Вояджером-1»

13.02.2020 От снимка, сделанного 30 лет назад, и по сей день захватывает дух.
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Происшествия

Под Псковом при ДТП погибли восемь человек

Восемь человек погибли в результате лобового столкновения микроавтобуса и фуры на трассе в Псковской области.
Газета.Ru 03:53
Политика

Путин принял отставку губернатора Калужской области Артамонова

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Владислава Шапшу.
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Общество

Водонаева рассказала о допросе в полиции

РИА Новости 13:13
Шоу-бизнес

Борис Грачевский раскрыл размер своей пенсии

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Шоу-бизнес

Галкин показал, как Пугачева и дети встречают его после работы

Российский шоумен Максим Галкин опубликовал домашнее видео, запечатлевшее, как Алла Пугачева и дети встречают его после работы.
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Захарова рассказала о разрушении украинского государства

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Украина находится в процессе развала.
РИА Новости 13:35
Здоровье

В Нигерии от неизвестной лихорадки умерли не менее 15 человек

Нигерийские медики сообщили, что на данный момент известно о 15 умерших и о 104 зараженных.
Что происходит 08:43
Общество

В России предложили запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Известия вчера в 16:03
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