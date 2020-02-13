Политика

REGNUMREGNUMВ Белоруссии решили изменить герб

В законопроекте сказано, что герб Белоруссии будет выглядеть «более объемно», а надпись «Республика Беларусь» на ленте станет четче. Предлагается также несколько изменить цвет ленты флага, форму колосьев, изображения льна и клевера, а граница страны поменяет цвет с зеленого на золотой.
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Минюст предложил сделать герб Белоруссии более миролюбивым

РБК12:55

На гербе Белоруссии станет меньше России и больше Европы

Коммерсантъ11:17

Белоруссия сделает советскому гербу «евроремонт» почти без России

Телеканал 360°06:22

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Lenta.ru07:32

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RT на русском11:14
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У Беларуси будет новый герб: Россию на глобусе заменили Европой

КП - Беларусь08:15
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 14:45, Ашберн
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Республика Сербская хочет выйти из состава Боснии и Герцеговины

Экс-президент Республики Сербской и член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что сербская автономия "встала на путь выхода из состава Боснии, и этот путь необратим".
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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о своём отношении к возможному продлению контракта с клубом.
RT на русском 11:20
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Газета.Ru 11 февраля в 02:15
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Мощный атлантический циклон придет в западные регионы России в выходные дни, а к понедельнику доберется и до Москвы.
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Кирилл Логинов, агент и отчим форварда «Зенита» Александра Кокорина, подтвердил переход футболиста в «Сочи» на правах аренды.
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Елесин дебютировал за «Калгари»

«Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари» — 5:3. В составе гостей дебютировал российский защитник Александр Елесин.
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РБК 14:31
Армия и оружие

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В подписях к фотографиям говорится о том, что танк вместе с экипажем сорвался с моста в сельской местности провинции Идлиб.
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Избитые российские подростки попросили врачей забрать их из семьи

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В Херсонской области Украины будет построен городок для переселенцев из Крыма.
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Политика

Парламент Сирии признал геноцид армян в Османской империи

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RT на русском 08:11
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Сенат США ограничил полномочия Трампа в отношении Ирана

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Оскорбившая таксиста пассажирка объяснила свой поступок

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Группу приезжих, среди которых были граждане России, Украины и Белоруссии, избили в польском городе Торунь.
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РБК 05:29
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Армия и оружие

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Захарова рассказала о разрушении украинского государства

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