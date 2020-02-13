Политика
REGNUMВ Белоруссии решили изменить герб
В законопроекте сказано, что герб Белоруссии будет выглядеть «более объемно», а надпись «Республика Беларусь» на ленте станет четче. Предлагается также несколько изменить цвет ленты флага, форму колосьев, изображения льна и клевера, а граница страны поменяет цвет с зеленого на золотой.
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 14:45, Ашберн
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Политика
Министр юстиции Нидерландов признал жалобы информаторов
Из письма явствует, что жалобы на цензурирование докладов систематически не принимались всерьёз.
Политика
Республика Сербская хочет выйти из состава Боснии и Герцеговины
Экс-президент Республики Сербской и член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что сербская автономия "встала на путь выхода из состава Боснии, и этот путь необратим".
Политика
Путин принял отставку губернатора Калужской области
Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Армия и оружие
Пентагон приступает к испытаниям гиперзвукового оружия в 2020 году
Оборонное ведомство США начинает активные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году, который является поворотным в разработке и развёртывании подобного вида вооружений, заявил глава Стратегического командования Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард.
Футбол
Васильев о ситуации с Головиным: в Европе это невозможно, в России нет культуры трансферов
Бывший президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал ситуацию с трансфером Александра Головина из ЦСКА в «Монако».
Политика
Комитет Рады считает «невозможными» поставки воды в Крым
Комитет Верховной рады по правам человека принял решение о невозможности поставок воды в Крым.
Футбол
Сёмин: если тренер нужен, значит, контракт продлят
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В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
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Мощный циклон принесет в Россию сильный ветер и падение давления
Мощный атлантический циклон придет в западные регионы России в выходные дни, а к понедельнику доберется и до Москвы.
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Агент Кокорина подтвердил аренду футболиста в «Сочи»
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Елесин дебютировал за «Калгари»
«Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари» — 5:3. В составе гостей дебютировал российский защитник Александр Елесин.
Общество
Поправки о материнском капитале внесли в Госдуму
В понедельник, 10 февраля, фракция «Единая Россия» внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале.
Политика
В Конституцию впишут Курилы и зарплаты
Поправка о запрете на отчуждение территорий позволяет власти придать явке на голосование за Конституцию дополнительный смысл для национал-патриотического сегмента избирателей, которые не согласны с нынешней политикой на украинском направлении.
Армия и оружие
Небоевая потеря: Танк САА упал с моста в Идлибе вместе с экипажем
В подписях к фотографиям говорится о том, что танк вместе с экипажем сорвался с моста в сельской местности провинции Идлиб.
Футбол
Дзюба сравнил Слуцкого с Ведьмаком
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба продолжает юмористический баттл в Instagram с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.
Происшествия
Избитые российские подростки попросили врачей забрать их из семьи
По информации издания, подростки сообщили, что мать и отец регулярно их избивают, и они не могут больше так жить.
Политика
Зеленский пообещал «город-сад» для переселенцев из Крыма
В Херсонской области Украины будет построен городок для переселенцев из Крыма.
Политика
Парламент Сирии признал геноцид армян в Османской империи
Парламент Сирии принял законопроект о признании и осуждении геноцида армян в Османской империи.
Культура
Создатели фильма «Дау» подали в суд на Минкульт из-за отказа в прокате
Представитель проекта Дарья Виолина сообщила о подаче иска в Арбитражный суд Москвы.
Политика
Сенат США ограничил полномочия Трампа в отношении Ирана
Сенат США одобрил резолюцию по ограничению полномочий американского президента Дональда Трампа на ведение военных действий с Ираном.
Происшествия
В Польше группу приезжих избили за русскую речь
Группу приезжих, среди которых были граждане России, Украины и Белоруссии, избили в польском городе Торунь.
Политика
Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании
Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
Здоровье
В России не осталось больных коронавирусом
Политика
Памфилова назвала цену голосования по поправкам в Конституцию
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова оценила, во сколько обойдётся всенародное голосование по поправкам в Конституцию.
Армия и оружие
В Ираке ракетами обстреляна военная база США
На севере Ирака военная база США подверглась ракетному обстрелу, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Скай ньюс - Арабия".
Экономика
Минфин предложил снизить НДФЛ для нерезидентов
Минфин подготовил законопроект, который уравнивает российских резидентов и нерезидентов при уплате налога на доходы физлиц (НДФЛ), полученные от трудовой деятельности.
Политика
Захарова рассказала о разрушении украинского государства
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Украина находится в процессе развала.