Энергетика
REGNUMМинск назвал желаемую цену на российскую нефть
Минск планирует покупать у России нефть в 2020 году по цене 83−85% от мировой без учета экспортной пошлины. «А если мы пошлину уберем и возьмем чистую цену между компаниями, то она, по сути, мировая», — цитирует его БелТА.
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Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день.
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В соцсетях хейтеры затравили телеведущую, в Госдуме - предложили оштрафовать, а на днях Водонаеву и вовсе вызвали в полицию.
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В Россию доставят тела погибших в Таиланде детей
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Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Козловским
В понедельник, 10 февраля, вышел трейлер фильма "Чернобыль: Бездна" с Козловским. Видеоролик размещен на YouTube-канале Central Partnership.
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Советник Зеленского поделился ожиданиями от ухода Суркова из Кремля
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак поделился ожиданиями, связанными с уходом помощника президента России Владислава Суркова из кремлевской администрации.
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Экономика
НПФ «Сафмар» вложил 8% пенсионных накоплений в активы собственника
НПФ «Сафмар» вложил 8% пенсионных накоплений в активы собственника Входящий в финансовый холдинг семьи Гуцериевых «Сафмар финансовые инвестиции» (СФИ) негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Сафмар» инвестировал 8,1% пенсионных накоплений в активы, связанные с его собственником.
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Церемония «Оскара» обновила антирекорд по просмотрам
По данным компании Nielsen Media Research, трансляцию телеканала ABC с церемонии вручения премии «Оскар» смотрели около 23,6 миллиона зрителей — на 20% меньше, чем в прошлом году, пишет «Би-би-си».
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Общество
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Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
Политика
Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.
Происшествия
Пермский Минздрав начал проверку сообщений об анестезиологе-убийце
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Ученые определили упражнения для стимуляции когнитивных функций
Нейропластичность — способность мозга меняться под влиянием нового опыта — играет ключевую роль в реализации любых сложных когнитивных функций, включая память и обучение.
Общество
Гендиректор ГТРК Камчатки рассказал, что будет со смеявшейся ведущей
Руководство ГТРК «Камчатка» не намерено увольнять ведущую Александру Новикову, которая рассмеялась при чтении новости об индексации пособий льготникам.
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В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе огласил приговор членам террористической организации "Сеть", запрещенной в России.
Футбол
В «Балтике» прокомментировали драку футболистов на матче в Турции
Конфликт между футболистами на матче "Балтика" — "Алтын Асыр" (Туркменистан), который перерос в драку, мог возникнуть из-за ошибок со стороны судейской бригады.
Шоу-бизнес
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Напомним, 16 февраля 2017 года у двукратных олимпийских чемпионов Татьяны Волосожар и Максима Транькова родилась дочь .
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Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
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Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов
Если раньше преступники прикидывались сотрудниками службы безопасности банка и предупреждали россиян о блокировке счета в связи с подозрительными транзакциями, то теперь они используют новый сценарий: пугают закрытием счета.