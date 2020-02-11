Энергетика

REGNUMREGNUMМинск назвал желаемую цену на российскую нефть

Минск планирует покупать у России нефть в 2020 году по цене 83−85% от мировой без учета экспортной пошлины. «А если мы пошлину уберем и возьмем чистую цену между компаниями, то она, по сути, мировая», — цитирует его БелТА.
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В Белоруссии заявили о планах покупать российскую нефть без премии к цене

РБКвчера в 14:04

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти

Известиявчера в 16:22

В Минске рассказали о желаемой цене покупки нефти у России

Газета.Ruвчера в 16:13

Минск назвал желаемую цену на российскую нефть

REGNUM00:35

В Белоруссии раскрыли стоимость поставок нефти из России

РИА Новостивчера в 12:53

В Белоруссии заявили, что будут покупать нефть в России по цене в 83-85% от мировой

ТАССвчера в 11:49

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

RT на русскомвчера в 11:11
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Происшествия

Пранкера арестовали за имитацию в метро Москвы приступа коронавируса

Интерфакс вчера в 09:15
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день.
РБК 03:50
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае превысило тысячу человек

За истекшие сутки число больных пневмонией нового типа увеличилось по стране почти на 2,5 тысячи, смертельных случаев - на 108.
Эхо Москвы 02:04
Общество

Налоговая разыскивает Алену Водонаеву за долги

В соцсетях хейтеры затравили телеведущую, в Госдуме - предложили оштрафовать, а на днях Водонаеву и вовсе вызвали в полицию.
Комсомольская правда 04:05
Политика

Преемница Меркель ушла в отставку

BFM.ru вчера в 08:56
Происшествия

В Россию доставят тела погибших в Таиланде детей

31 канал Челябинска 03:08
Авто

Программы льготного автокредитования могут свернуть уже в марте

News.ru 01:28
Кино

Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Козловским

В понедельник, 10 февраля, вышел трейлер фильма "Чернобыль: Бездна" с Козловским. Видеоролик размещен на YouTube-канале Central Partnership.
Piter.tv вчера в 05:06
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

Турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе, сообщило Минобороны Турции.
РИА Новости вчера в 12:20
Политика

Советник Зеленского поделился ожиданиями от ухода Суркова из Кремля

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак поделился ожиданиями, связанными с уходом помощника президента России Владислава Суркова из кремлевской администрации.
Lenta.ru 04:04
Технологии

Россия запустила крупнейшее в мире производство графеновых нанотрубок

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РИА Новости 03:55
Экономика

НПФ «Сафмар» вложил 8% пенсионных накоплений в активы собственника

НПФ «Сафмар» вложил 8% пенсионных накоплений в активы собственника Входящий в финансовый холдинг семьи Гуцериевых «Сафмар финансовые инвестиции» (СФИ) негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Сафмар» инвестировал 8,1% пенсионных накоплений в активы, связанные с его собственником.
Коммерсантъ вчера в 17:17
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Церемония «Оскара» обновила антирекорд по просмотрам

По данным компании Nielsen Media Research, трансляцию телеканала ABC с церемонии вручения премии «Оскар» смотрели около 23,6 миллиона зрителей — на 20% меньше, чем в прошлом году, пишет «Би-би-си».
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Жалобы Лободы на тяжелую работу не нашли понимания в Сети

Украинская певица Светлана Лобода пожаловалась в инстаграм на тяжелый концертный график, но не нашла поддержки среди пользователей.
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Общество

Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»

Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
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Политика

Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.
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Происшествия

Пермский Минздрав начал проверку сообщений об анестезиологе-убийце

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Общество

В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»

Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
Российская газета вчера в 12:14
Наука

Ученые определили упражнения для стимуляции когнитивных функций

Нейропластичность — способность мозга меняться под влиянием нового опыта — играет ключевую роль в реализации любых сложных когнитивных функций, включая память и обучение.
Naked Science 03:12
Общество

Гендиректор ГТРК Камчатки рассказал, что будет со смеявшейся ведущей

Руководство ГТРК «Камчатка» не намерено увольнять ведущую Александру Новикову, которая рассмеялась при чтении новости об индексации пособий льготникам.
REGNUM 02:55
Общество

В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела «Сети»

Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе огласил приговор членам террористической организации "Сеть", запрещенной в России.
Российская газета вчера в 04:57
Футбол

В «Балтике» прокомментировали драку футболистов на матче в Турции

Конфликт между футболистами на матче "Балтика" — "Алтын Асыр" (Туркменистан), который перерос в драку, мог возникнуть из-за ошибок со стороны судейской бригады.
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Дмитрий Тарасов встретил Анастасию Костенко из роддома

5 февраля модель Анастасия Костенко во второй раз стала мамой, родив своему супругу – футболисту Дмитрию Тарасову, еще одну дочь.
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Фигурное катание

Татьяна Волосожар и Максим Траньков вновь хотят стать родителями

Напомним, 16 февраля 2017 года у двукратных олимпийских чемпионов Татьяны Волосожар и Максима Транькова родилась дочь .
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«Яндекс.Лавка» начала работать в Санкт-Петербурге

Приложение обновилось и теперь называется «Яндекс.Такси и Лавка». Сервис обещает доставить продукты жителям Санкт-Петербурга за 5-10 минут.
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Бывший полицейский нашел дома мертвую проститутку

Lenta.ru 04:32
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Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 02:24
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Суд приговорил убийцу полицейского в метро Москвы к 18 годам колонии

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Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов

Если раньше преступники прикидывались сотрудниками службы безопасности банка и предупреждали россиян о блокировке счета в связи с подозрительными транзакциями, то теперь они используют новый сценарий: пугают закрытием счета.
Восток-Медиа вчера в 11:57
Как работают Яндекс.Новости?
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