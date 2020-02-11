Энергетика
Lenta.ruВ Белоруссии решили отказаться от премий российским компаниям за нефть
Крутой отметил, что раньше Минск платил половину от мировой цены, и тогда премия имела смысл. Он добавил, что крупные российские нефтяные компании способны отказаться от премий и получить выгоду.
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Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
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Дебютную программу вела первая из них, она была посвящена нашумевшей истории сестер Хачатурян.
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Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак поделился ожиданиями, связанными с уходом помощника президента России Владислава Суркова из кремлевской администрации.
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В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с учеником
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