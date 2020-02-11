Энергетика

Lenta.ruLenta.ruВ Белоруссии решили отказаться от премий российским компаниям за нефть

Крутой отметил, что раньше Минск платил половину от мировой цены, и тогда премия имела смысл. Он добавил, что крупные российские нефтяные компании способны отказаться от премий и получить выгоду.
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