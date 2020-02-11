Крутой отметил, что раньше Минск платил половину от мировой цены, и тогда премия имела смысл. Он добавил, что крупные российские нефтяные компании способны отказаться от премий и получить выгоду.

В Белоруссии решили отказаться от премий российским компаниям за нефть

Экономика ЦБ продаст Сбербанк правительству по рыночной стоимости Глава Сбербанка Герман Греф на момент публикации материала не прокомментировал сообщение своего акционера, то есть ЦБ, о продаже контрольного пакета.

Политика В Совфеде могут появиться семь пожизненных сенаторов Сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева считает, что инициатива о пожизненном статусе для ряда сенаторов позволит наладить более эффективный контакт с гражданами, потому что в Совете Федерации появятся люди, "которых знают в лицо, лидеры нации".

Культура Пугачева прокомментировала эвакуацию с премьеры фильма «Лед‑2» РИАМО – 11 фев. Эстрадная певица и продюсер Алла Пугачева призналась, что хочет досмотреть фильм "Лед-2", показ которого в кинотеатре "Октябрь" в Москве прервали из-за эвакуации, передает Газета.ru.

Космос Новейший российский спутник прислал фото Земли Руководители космической миссии «Электро-Л» сообщили, что новейший отечественный спутник «Электро-Л» № 3 начал проходить летные испытания на своей рабочей орбите.

Общество Россия отправила в Китай 2 млн медицинских масок Россия направила в Китай 2 млн медицинский масок в качестве гуманитарной помощи на фоне эпидемии коронавируса нового типа Covid-2019, заявил глава российского Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

Кино Стали известны победители кинопремии «Оскар-2020» Лучшим фильмом признали "Паразиты". В Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения кинопремии "Оскар". НАША рассказывает об ее итогах.

Общество Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram Звезду телевидения Алену Водонаеву вызвали в полицию для беседы по поводу провокационного поста в Instagram, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Происшествия Медбрат из Перми сознался в авторстве постов об убийстве ветеранов Медбрат-анестезист пермской больницы имени Гринберга Сергей Калинин взял на себя ответственность за публикацию анонимных сообщений об убийстве ветеранов посредством отключения их от аппарата искусственной вентиляции легких.

Общество Компания Airbus показала самолет будущего На авиашоу в Сингапуре компания Airbus выкатила двухметровую модель самолета со смешанным крылом, который лишь очень отдаленно напоминает нынешние пассажирские лайнеры, а больше похож на кадр из фантастических фильмов.