Энергетика

Lenta.ruLenta.ruВ Белоруссии решили отказаться от премий российским компаниям за нефть

Крутой отметил, что раньше Минск платил половину от мировой цены, и тогда премия имела смысл. Он добавил, что крупные российские нефтяные компании способны отказаться от премий и получить выгоду.
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Минск назвал желаемую цену на российскую нефть

REGNUM00:35

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти

Известиявчера в 16:22

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

RT на русскомвчера в 11:11

Белоруссия еще не подписала контракты на поставку нефти взамен российской

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В Белоруссии заявили, что будут покупать нефть в России по цене в 83-85% от мировой

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В Минске рассказали о желаемой цене покупки нефти у России

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Минск заявил о договоренностях по закупкам нефти у России по цене ниже мировой

Взгляд.рувчера в 11:08
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 19:47, Ашберн

Крутой о цене на нефть для Беларуси: Чистая цена между компаниями - по сути, мировая

КП - Беларусьвчера в 13:24
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 19:47, Ашберн
Кино

Marvel ищет актрису на роль Кейт Бишоп в «Соколином глазе»

Marvel проводит кастинг на роль супергероини Кейт Бишоп, которая должна появиться в предстоящем сериале «Соколиный глаз» от Disney+.
Киноафиша России 02:20
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Турция озвучила проблемы экспорта помидоров в магазины России

Турецкие поставщики готовы увеличить экспорт фруктов и овощей в Россию, но в настоящее время испытывают трудности с отправкой помидоров, пишет РИА Новости.
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Правительство выкупит Сбербанк у ЦБ по рыночной цене

Документ предполагает, что такое предложение будет сделано Банком России миноритарным акционерам Сбербанка единовременно при продаже первой части пакета акций по цене, аналогичной цене продажи.
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Экс-супруг рассказал о 12-дневном браке с Андерсон

Напомним, что возрастная разница между экс-супругами составляет 22 года. Питерс расстался с Андерсон по смс.
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Шарапова пришла на вечеринку «Оскара» в прозрачном платье

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Песков ответил на вопрос о компенсации за доступ к значимым сайтам

Ранее, ссылаясь на предложения участников комиссии по итогам заседания в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), "Коммерсантъ" сообщил, что комиссия РСПП по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат, которые они понесут, предоставив бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
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Трамп анонсировал увольнения в Белом доме

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Армия и оружие

Из сектора Газа выпустили одну ракету по израильской территории

"Был зафиксирован запуск одной ракеты из сектора Газа на израильскую территорию", - говорится в сообщении военных.
РИА Новости 16:28
Спорт

Калла — о допинге у Франссон: я не могла поверить, что это правда

Шведская лыжница Шарлотт Калла рассказала о своей реакции на положительный допинг-тест бронзового призёра Олимпиады в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе Йенни Франссон.
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Политика

Украина не станет назначать посла в России

Представители украинского МИД сообщили, что Киев не будет назначать своего посла на территории РФ ввиду якобы имеющей место российской агрессии.
iReactor 12:00
Политика

Зеленский анонсировал программу по украинизации молодежи Донбасса

Ранее 11 февраля помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский искренне хочет урегулировать конфликт в Донбассе, и Киев предпринимает для этого всё необходимое.
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Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
РБК вчера в 02:06
Авто

Санкции пошли на пользу российскому автопрому

Экспорт легковых автомобилей из России в денежном выражении в 2019 году стал выше, чем до санкций в 2014 году, 11 февраля сообщает «Коммерсант».
Красная весна 15:25
Общество

В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога

Жительница Калининграда Екатерина Серебренникова обратилась в региональный минздрав и прокуратуру из-за того, что в кабинете УЗИ в женской консультации установлена видеокамера.
РИА Новости 10:21
Политика

В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Киев может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу.
РИА Новости 15:32
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Представитель ЕС рассказал о планах по торговому соглашению с Украиной

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REGNUM 18:29
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за свадебного гостя

Обвинение в госизмене путём раскрытия информации о сотруднике ФСБ предъявлено супругам из Калининграда Константину Антонцу и Антонине Зиминой.
REGNUM 04:30
Политика

Посольство России в Германии ответило на статью посла Польши о войне

Слова посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского о "наибольшей выгоде" Советского Союза от "окончания войны" против нацистской Германии и о внесении западными союзниками решающего вклада в разгром Третьего рейха стали примером исторического ревизионизма в русле установок Варшавы на фальсификацию истории, заявили во вторник в посольстве России в Германии.
РИА Новости 12:05
Политика

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.
РБК 11:49
Армия и оружие

Минобороны намерено заменить советские системы «Тунгуска» и «Шилка»

News.ru 09 февраля в 07:31
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BBC снимет сериал о Грете Тунберг

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Авто

Эксперты назвали 8 признаков того, что автомобиль не продастся

Зачастую вопрос скорости продаж упирается только в цену — продать можно и битую машину, назначив за нее адекватную стоимость.
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Космос

Космический зонд Solar Orbiter отправился к Солнцу

Как передает ИА REGNUM, Solar Orbiter предназначен для исследования Солнца, включая полярные части звезды, недоступные для наблюдения с Земли.
Замана 17:00
Авто

КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины

Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.
МИР 24 вчера в 10:25
Армия и оружие

Разведка Украины: Военных ДНР и ЛНР заставляют принимать гражданство РФ

Украинская разведка пришла к выводу, что в последнее время меры по принудительной паспортизации стали особенно жесткими.
Росбалт вчера в 07:56
Шоу-бизнес

Актер из «Моей ужасной няни» Рафаэль Коулмэн умер в возрасте 25 лет

О смерти актера из ленты «Моя ужасная няня» 2004 года выпуска рассказала мать посредством публикации в Twiiter.
Дни24 05:05
Космос

Канадский телескоп поймал сигналы из глубокого космоса

МИР 24 вчера в 06:39
Общество

В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

RT на русском 00:02
Авто

Названы лучшие двигатели в кроссоверах с пробегом в России

Устанавливаемый в Mitsubishi Outlander и ASX мотор 4B11 также признан лучшим. Его ресурс может составит 430 тыс. километров.
Tvoe-avto.com 09 февраля в 08:00
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