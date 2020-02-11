Энергетика
Lenta.ruВ Белоруссии решили отказаться от премий российским компаниям за нефть
Крутой отметил, что раньше Минск платил половину от мировой цены, и тогда премия имела смысл. Он добавил, что крупные российские нефтяные компании способны отказаться от премий и получить выгоду.
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Минск заявил о договоренностях по закупкам нефти у России по цене ниже мировой
Взгляд.рувчера в 11:08
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Крутой о цене на нефть для Беларуси: Чистая цена между компаниями - по сути, мировая
КП - Беларусьвчера в 13:24
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