Энергетика
Lenta.ruВ Белоруссии решили отказаться от премий российским компаниям за нефть
Крутой отметил, что раньше Минск платил половину от мировой цены, и тогда премия имела смысл. Он добавил, что крупные российские нефтяные компании способны отказаться от премий и получить выгоду.
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В России назвали несбыточными мечты Минска об идеальной цене на нефть
Национальная служба новостей02:49
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Мобильное приложение «Волга», которым можно воспользоваться при оплате проезда на новых автобусах с символикой «Транспорт Верхневолжья», дорабатывается с учетом пожеланий пользователей.
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Видео рассекречивает лимитированную версию флагмана Samsung Galaxy Z Flip Thom Browne Edition
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Каждые 16 дней из космоса на Землю поступает мощный радиовсплеск, который повторяется на основе регулярного цикла.
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Маколей Калкин прокомментировал слухи о педофилии Майкла Джексона
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Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, живущей на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, возможностями получения украинского паспорта и содействию абитуриентам в поступлении в украинские вузы.
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Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento
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Бинотто: Ferrari уделила особое внимание прижимной силе
Новый автомобиль команды Ferrari может выглядеть похожим на машину-предшественницу, но на деле конструкторам итальянского коллектива пришлось серьезно доработать конструкцию болида в большинстве ключевых областей.
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Chery предпримет попытку вернуться на рынок США
Китайский автоконцерн Chery собирается снова выйти на рынок США.
Происшествия
Дагестанский депутат присвоил землю на почти 270 млн рублей
По версии следствия, в период с 2014 по 2017 годы фигуранты дела путем составления поддельных документов завладели тремя земельными участками общей площадью более 55 тысяч кв.м. и стоимость около 270 млн рублей.
Общество
Компания NVIDIA отказалась от участия в MWC 2020 из-за коронавируса
От участия в крупнейшей конференции в мире мобильной индустрии MWC 2020 в Барселоне отказалась американская компания NVIDIA.
Единоборства
Борец из Дагестана сломал шею во время Кубка мира в Петербурге
Молодой борец из Дагестана сломал шейные позвонки во время неудачного захвата с оппонентом на Кубке мира по грэпплингу в Петербурге.
Общество
ФСБ потребовала от интернет-сервисов круглосуточный доступ к переписке пользователей
Летом 2019 года Федеральная служба безопасности разослала крупнейшим российским интернет-сервисам письма, в которых требовала установить оборудование, позволяющее сотрудникам спецслужб получить круглосуточный доступ к данным пользователей.