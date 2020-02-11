Энергетика
RT на русскомВ Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
Читать в источнике
Оценить384
Подробнее о событии
Показать все источники
В России назвали несбыточными мечты Минска об идеальной цене на нефть
Национальная служба новостейвчера в 02:49
В Белоруссии заявили, что будут покупать нефть в России по цене в 83-85% от мировой
ТАСС10 февраля в 11:49
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 00:26, Ашберн
Спорт
Калла — о допинге у Франссон: я не могла поверить, что это правда
Шведская лыжница Шарлотт Калла рассказала о своей реакции на положительный допинг-тест бронзового призёра Олимпиады в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе Йенни Франссон.
Политика
Сандер победил на праймериз в Нью-Гэмпшире
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Здоровье
Роскачество рассказало о пользе и вреде растительных аналогов молока
Представители Роскачества рассказали в чем заключается принципиальное отличие растительного напитка от молока животного происхождения, какую пользу и вред они могут принести человеческому организму.
Экономика
Найдена самая дешевая квартира у метро в Санкт-Петербурге
Самая дешевая однокомнатная квартира у метро в Санкт-Петербурге продается рядом со станцией метро «Дунайская» — ее стоимость составляет 2,9 миллиона рублей.
Общество
Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких
По мнению Герлиц, российские врачи сильно уступают своим немецким коллегам в плане общения с пациентами и приветливости, однако в вопросе диагностики они их даже в чем-то превосходят.
Экономика
Правительство выкупит у ЦБ пакет Сбербанка по рыночной стоимости
"Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости", — отмечается в сообщении Минфина.
Общество
Верховный суд Крыма освободил из-под стражи директора парка «Тайган»
Верховный суд Крыма освободил от содержания под стражей директора парка "Тайган" Олега Зубкова, изменив ему меру пресечения на запрет определенных действий, передает корреспондент РИА Новости.
Культура
Премьера не удалась. Зрители раскритиковали новое шоу на Первом канале, ведущей которого стала Ксения Собчак
Культура
Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»
Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Транспорт
Проезд в трёх маршрутках подорожает в Челябинске
Цена проезда в трёх маршрутных такси увеличится в Челябинске, сообщает корреспондент АиФ-Челябинск со ссылкой на городское управление транспорта.
Происшествия
В Польше избили говоривших по-русски приезжих
Общество
Картину Дэвида Хокни «Всплеск» продали в Лондоне почти за $30 млн
Картина английского художника Дэвида Хокни "Всплеск" (The Splash) ушла с молотка в британской столице за £23,1 млн ($29,8 млн).
Происшествия
Забили до смерти. Сотрудники ППС получили 20,5 лет колонии на двоих
Гаджеты
Samsung представил смартфон Galaxy S20 в трех разновидностях
Общество
Законопроект о минимальной зарплате медиков внесен в Госдуму
Законопроект, предлагающий привязать зарплаты медиков первичного звена к средним по региону, внесен в Госдуму 11 февраля, следует из электронной базы законов и законопроектов Госдумы.
Политика
Зеленский сменил главу своего офиса
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы своего офиса Андрея Богдана и назначил на пост Андрея Ермака.
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Руководство ГТРК «Камчатка» провело беседу с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот.
Здоровье
Врач назвал храп признаком серьезной болезни
Общество
Коронавирус получил официальное название
У нового вида коронавируса 2019-nCoV из Китая появилось официальное название.
Общество
Долги по алиментам в РФ достигли исторического максимума
Долги россиян по алиментам за 2019 год составили 152 млрд рублей, что является историческим максимумом.
Политика
В Киеве предложили в обмен на уступки подать воду в Крым
Украина может предоставить воду для Крыма в обмен на уступки в переговорах по Донбассу, 11 февраля заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Прямой».
Авто
Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
В Сети появились первые изображения будущего УАЗ «Патриот» новой генерации, который глава «Соллерс» прозвал «Русским Прадо».
Общество
Фигуранты дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии
Другие обвиняемые по делу "Сети" приговорены к: Андрей Чернов — к 14 годам колонии строгого режима; Максим Иванкин — к 13 годам колонии строгого режима; Михаил Кульков — к 10 годам колонии строгого режима; Василий Куксов — к 9 годам колонии общего режима; Арман Сагынбаев — к 6 годам колонии общего режима.
Шоу-бизнес
Пегова снялась в новом клипе Леонида Агутина в обтягивающем платье
Российская актриса театра и кино Ирина Пегова снялась в синем обтягивающем платье в новом клипе музыканта Леонида Агутина.
Шоу-бизнес
Экстремально похудевшая Адель появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи
Экстремально похудевшая певица Адель после вручения премии «Оскар» появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи.
Кино
Маколей Калкин провалил кастинг на роль в фильме Квентина Тарантино
Происшествия
Двое из заболевших на круизном судне в Японии находятся в реанимации
Двое из ранее выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на круизном судне Diamond Princess в Японии находятся в реанимации, еще два человека нуждаются в принудительной подаче кислорода, сообщило агентство Киодо со ссылкой на министерство здравоохранения Японии.
Армия и оружие
Пентагон раскрыл данные об усилении активности ВМФ России
Министерство обороны США обнародовало карту, на которой отмечены зоны повышенной активности Военно-морского флота (ВМФ) России и Китая.