Экономика
РИА НовостиВ Белоруссии с 1 июля вырастут пенсии
"Предусмотрено в целях повышения трудовых пенсий провести их перерасчет с 1 июля 2020 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике", - говорится в сообщении.
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