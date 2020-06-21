Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Белоруссии с 1 июля вырастут пенсии

"Предусмотрено в целях повышения трудовых пенсий провести их перерасчет с 1 июля 2020 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике", - говорится в сообщении.
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В Белоруссии с 1 июля вырастут пенсии

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С 1 июля в Беларуси повышают трудовые пенсии на шесть процентов

КП - Беларусьвчера в 06:56
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Автоматически обработано 7237 источников, обновлено в 08:21, Ашберн
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