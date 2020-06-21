Экономика
РИА НовостиВ Белоруссии с 1 июля вырастут пенсии
"Предусмотрено в целях повышения трудовых пенсий провести их перерасчет с 1 июля 2020 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике", - говорится в сообщении.
Читать в источнике
Оценить311
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7237 источников, обновлено в 08:21, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7237 источников, обновлено в 08:21, Ашберн
Космос
Мы все умрем. Пилотируемые полеты: как не заблудиться в космосе
Мы все умрем. Пилотируемые полеты\: как не заблудиться в космосе
Sputnik Азербайджан вчера в 02:00
Происшествия
Под Орлом найден колодец, в который нацисты сбрасывали детей
Колодец с фрагментами человеческих останков был найден поисковиками МПО "Костер" в поселке Крутовском.
Газета.Ru 07:45
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия 06:36
Общество
«Газпром» оставил без изменений сроки запуска «Северного потока – 2»
Российский энергетический холдинг «Газпром» по-прежнему ожидает запуска работы газопровода «Северный поток – 2» в конце 2020-го либо в начале 2021 года.
Известия 06:41
Происшествия
Вынесен приговор экс-замглавы МВД Красноярского края
В Красноярске вынесли приговор бывшему заместителю начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Российская газета 06:49
Политика
Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа
Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru 07:00
Политика
Песков заявил об отсутствии у России территориальных претензий
Путин заявил, что Крым «всегда был нашим», в том числе с юридической точки зрения, но решение воссоединиться с Россией приняли жители региона.
РБК 05:14
Происшествия
Россиянин пришел в городскую администрацию и умер
Житель Магнитогорска пришел устраиваться на работу в городскую администрацию и умер. Об этом сообщает Znak со ссылкой на источник.
Lenta.ru 08:01
Общество
Путин присвоил главврачу Проценко звание Героя Труда
Отдельным указом звание Герой Труда присвоены главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко, главврачу 52-й московской больницы Марьяне Лысенко, а также Марине Бахолдиной, главврачу Покровской больницы в Петербурге, Юлии Гаревской, главврачу нижегородской больницы №29, Ирине Коваль, врачу центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области.
ТВ Центр вчера в 04:52
Путешествия
Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Авиакомпания "Россия" 22 июня выполнила первый туристический рейс в Сочи из московского аэропорта "Шереметьево" в рамках совместной с оператором "Библио-Глобус" переработанной программы туристических полетов.
РИА Новости 06:34
Культура
Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14
Футбол
Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА
МИР 24 вчера в 12:41
Авто
Новое поколение кроссовера Mokka откроет Opel заново
Российская газета 08:11
Происшествия
Адвокат объяснил, почему Ефремов сел пьяным за руль
РИА Новости вчера в 22:53
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 20 июня в 05:42
Футбол
Локомотив — Оренбург 1:0
Говорит Москва вчера в 11:46
Авто
Daimler и BMW приостановили совместную разработку беспилотников
Напомним, что ещё в прошлом году концерны Daimler и BMW сообщили, что планируют запустить сразу пять совместных проектов.
Тарантас Ньюс 03:49
Экономика
Мосбиржа запускает вечерние торги на фондовом рынке
Московская биржа в понедельник запускает вечернюю сессию на рынке акций.
ТАСС вчера в 17:05
Происшествия
Мосгорсуд отменил арест счетов родственников Навального и главы ФБК
Мосгорсуд отменил арест счетов родственников блогера Алексея Навального и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.
ТАСС 06:18
Происшествия
Ученый Ковалев получил 7 лет колонии за госизмену
Мособлсуд в понедельник приговорил к 7 годам колонии строгого режима бывшего начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева, признав его виновным в государственной измене.
Интерфакс 08:02
Кино
Вышел новый трейлер боевика «King’s man: Начало»
Оригинальный трейлер:В сети появился новый трейлер приключенческой картины «King’s man: Начало» — приквела шпионской франшизы Мэттью Вона «Kingsman».
КиноПоиск вчера в 12:04
Единоборства
Менеджер Волкова назвал причины поражения российского бойца от Блэйдса
Национальная служба новостей вчера в 03:56
Происшествия
Российский волейболист напал на водителя в Москве
Российский волейболист Александр Кимеров напал на водителя каршеринга BelkaCar в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 07:13
Экономика
Utair приостановит выплаты по кредитам из-за коронавируса
Utair впервые допускает дефолт по 12-летним кредитам, отмечает «Интерфакс». На этот срок компании выдан кредит на 23,4 млрд руб. под 0,01%.
Ведомости 06:31
Авто
Появилось первое фото странной новинки Rolls-Royce
В Сети опубликовали изображение странной новинки бренда Rolls-Royce.
Car.ru 08:02
Здоровье
Из Барнаула коронавирус «уходит» в районы Алтайского края
В Барнауле зафиксировано снижение количества зараженных коронавирусом. При этом в раойнах края наблюдается обратная тенденция.
Evo-rus.com 07:48