Общество
Политика СегодняПенсии в Белоруссии вырастут с 1 июля
Трудовые пенсии белорусских граждан увеличатся с июля, согласно указу, подписанному президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Перерасчет пособий для граждан Белоруссии пенсионного возраста будет проведен на фоне роста средней заработной платы в стране, сообщили в пресс-службе главы республики.
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 14:28, Ашберн
Общество
В Москве после грозы Варшавское шоссе ушло под воду: кадры с места
Московский Комсомолец вчера в 08:50
Общество
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Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
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Авто
Раскрыта причина ограничения скорости на автомобилях Volvo
В прошлом месяце представитель компании Volvo подтвердил ранее опубликованную информацию о том, что компания намеревается искусственно ограничить максимальную скорость своих новых автомобилей отметкой в 180 км/ч.
SpeedMe 19 июня в 12:27
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Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
Политика
Сыну претендента в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение
18 июня Виктор Бабарико был задержан вместе с сыном Эдуардом, когда поехал в ЦИК сдавать часть собранных в его поддержку подписей.
Коммерсантъ 10:13
Футбол
Карпин отреагировал на перенос матча «Краснодара» и «Динамо»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на решение исполкома РФС отложить проведение матча 23-го тура между «Краснодаром» и «Динамо» с 21 июня на 19 июля.
РБК 09:38
Футбол
Чилаверт сравнил достижения Месси и Марадоны
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Шоу-бизнес
Настя Ивлеева раскритиковала популярное YouTube-шоу
Производством шоу занимается команда "Medium Quality", проект выходит на YouTube-канале "LABELCOM".
Peterburg2.ru вчера в 12:23
Политика
Володин рассказал о преимуществах поправок к Конституции
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что все поправки к Конституции направлены на то, чтобы сделать Россию сильнее и повысить благосостояние граждан.
RT на русском 12:10
Происшествия
Подозреваемый в убийстве студента в Волгограде задержан в Смоленске
В Смоленске задержан подозреваемый в убийстве азербайджанского студента в Волгограде.
РИАЦ 06:01
Футбол
Тренеру ЦСКА Гончаренко стало плохо после матча с «Зенитом»
Главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко стало плохо после поражения в матче 23-го тура чемпионата России против "Зенита", в котором его команда потерпела крупное поражение (0:4).
Российская газета вчера в 15:19
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску
На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru 02:34
Армия и оружие
Египетский президент предупредил о возможном вторжении в Ливию
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о легитимности любого возможного вмешательства в Ливию. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Газета.Ru 00:40
Религия
Захвативший монастырь на Урале священник обратился к патриарху Кириллу
«Патриарху Кириллу, митрополитам Иллариону, Кириллу и многим другим до церковного суда надо сложить свои полномочия», — сказал Сергий в специальном видео.
Городовой 19 июня в 14:29
Происшествия
Активиста Петра Верзилова задержали в Москве
Известия 07:48
Общество
Граждане РФ с длительным трудовым стажем смогут уйти на пенсию раньше срока
Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
REGNUM 02:32
Общество
Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения
Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45.
Российская газета 07:37
Общество
Карантин усиливают в Одессе
Власти Одессы приняли решение об усилении карантинных ограничений из-за эпидемиологической ситуации, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение пресс-службы городского совета.
Газета.Ru 14:11
Политика
Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой
Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru 08:30
Футбол
Фанат «Зенита» попросил прощения у «Ростова» за поступок «Сочи»: дадим микрофон тем, кто болел за «Сочи»
Основной состав «Ростова» из-за шести заражений в команде ушёл на карантин, поэтому против «Сочи» играли воспитанники академии и проиграли 1:10.
Евро-футбол.ру 19 июня в 20:31
Футбол
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Наставник "Ростова" Валерий Карпин похвалил футболистов за матч против "Сочи". Напомним, сочинский клуб одержал победу со счетом 10:1.
Газета.Ru вчера в 10:43
Шоу-бизнес
Опубликован новый официальный снимок принца Уильяма с детьми
Новый официальный снимок принца Уильяма с детьми был опубликован на официальной странице герцогов Кембриджских в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 08:32
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В Minecraft воссоздали Чернобыльскую АЭС
По словам Janisko, ему не интересны бесполезные объекты и пустые здания, поэтому он их не делает.
Evo-rus.com 10:35
Происшествия
Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве
Мужчина, открывший огонь по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице.
ТАСС 10:06
Политика
В Инстаграме Юрий Дудь назвал голосование по Конституции «позором»
За час пост блогера набрал более 300 тысяч лайков Журналист в своем профиле в Инстаграм опубликовал пост, в котором голосование по поправкам к Конституции назвал «позором».
КМВ Новости 19 июня в 13:11
Происшествия
Найден второй погибший при взрыве газа в жилом доме в Киеве
Тело второго погибшего найдено после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Киеве.
Lenta.ru 05:52