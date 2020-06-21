Экономика
РИА НовостиВ Белоруссии с 1 июля вырастут пенсии
"Предусмотрено в целях повышения трудовых пенсий провести их перерасчет с 1 июля 2020 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике", - говорится в сообщении.
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Автоматически обработано 7237 источников, обновлено в 06:45, Ашберн
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Президент Сербии объявил о победе своей партии на выборах в парламент
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Темп прироста за сутки составил 4,4%. Всего в регионе выявлено 1399 случаев коронавируса.
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По данным ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления МВД по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича, 1981 года рождения.
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Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
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ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
В апреле стартовала новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5%. После запуска госпрограммы крупные банки принялись улучшать собственные ипотечные программы.
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Правительство России планирует денонсировать соглашение с Казахстаном об использовании узла Балхаш системы предупреждения о ракетном нападении.
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Названы возможности российского боевого лазера «Пересвет»
Американское издание The Space Review опубликовало статью аналитика Барта Хендрикса, в которой он рассказал о возможностях российского боевого лазера «Пересвет».
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На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску
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Задержан подозреваемый в убийстве иностранного студента в Волгограде
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Смоленске подозреваемого в убийстве иностранного студента в Волгограде.
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Фанаты конкурса Евровидение провели голосование в Twitter, "переизбрав" победителей прошлых лет.
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Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
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Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА
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Карпин рассказал об эмоциях от матча «Сочи» — «Ростов»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал об эмоциях после матча 23-го тура «Сочи» — «Ростов».
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Южная Корея объявила о второй волне заражений коронавирусом
Глава организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) Южной Кореи Чон Ын Гён заявила, что в Сеуле и его окрестностях зафиксирована вторая волна заражений коронавирусом.
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