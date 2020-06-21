Экономика
РИА НовостиВ Белоруссии с 1 июля вырастут пенсии
"Предусмотрено в целях повышения трудовых пенсий провести их перерасчет с 1 июля 2020 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике", - говорится в сообщении.
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 02:13, Ашберн
Общество
Экс-директор раскрыл доходы участников «Уральских пельменей»
РИА Новости 20 июня в 03:23
Политика
ПНС Ливии считает позицию Египта объявлением войны
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии считает неприемлемым заявление президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси о готовности вмешаться в ливийский конфликт.
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Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области
Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
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Соседка рассказала о замуровавшей сына в бетон россиянке
Lenta.ru вчера в 22:31
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Муж Гагариной после слухов о разводе показал фото с певицей и детьми
Звездный фотограф Дмитрий Исхаков после появившихся в Сети слухов о разводе с певицей Полиной Гагариной, опубликовал семейное фото в Instagram.
Слово и Дело вчера в 06:45
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Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
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Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
Общество
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Происшествия
Водитель фуры рассказал, почему не избежал тарана пяти машин на М-5
Водитель грузовика рассказал, почему не избежал жестокой аварии с участием пяти машин на трассе М-5.
РЕН ТВ вчера в 13:51
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 21 июня рекордное число заражений коронавирусом за сутки — 183 020.
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Политика
Путин посоветовал чиновникам не «выпячивать» свое благосостояние
Президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» сказал, что чиновникам неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние, когда сотни тысяч людей в стране живут очень скромно.
Коммерсантъ вчера в 08:14
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The Last Of Us Part II получила 4,5 балла в PlayStation Store
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Жоау Мариу может стать одноклубником Смолова в «Сельте»
Полузащитник "Локомотива" Жоау Мариу, права на которого принадлежат "Интеру", может вновь сыграть вместе с Федором Смоловым.
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Политика
Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву
Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.
RT на русском вчера в 06:59
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Семейный бизнес Валерии и Пригожина оказался на грани разорения
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Экономика
«Ведомости» раскрыли параметры налогового маневра для IT-отрасли
В ближайшее время будут объявлены параметры налогового маневра для IT-отрасли, разработать которые поручил президент Владимир Путин, сообщили источники газеты «Ведомости».
Коммерсантъ вчера в 21:59
Общество
Пушков назвал новые случаи коронавируса в Китае странными
Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине странные, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в Twitter.
РИА Новости вчера в 17:37
Энергетика
Цены на нефть снижаются на сохраняющихся опасениях за спрос
Цены на нефть в понедельник утром демонстрируют негативную динамику на фоне сохраняющихся опасений за восстановление спроса, свидетельствуют данные торгов.
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Общество
NYT назвала подростков из TikTok причиной низкой явки на митинг Трампа
РИА Новости вчера в 10:20
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В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту
Американский музей естественной истории в Нью-Йорке принял решение демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту, находящийся у входа в здание, на фоне протестов против расизма.
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Общество
На Чукотке оценили оскорбительность названия мороженого «Эскимо»
Составитель русско-эскимосского словаря, преподаватель эскимосского языка и литературы Наталья Радунович прокомментировала новость о том, что американская компания Dreyer`s намерена сменить название своего мороженого Eskimo Pie, так как это «уничижительный термин» для коренных народов севера Канады, Аляски, Гренландии и Чукотки.
Известия вчера в 00:34
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Сыну претендента в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение
«Виктору и Эдуарду предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— говорится в сообщении штаба в Twitter.
Коммерсантъ вчера в 10:13
Происшествия
Четыре человека ранены при взрыве машины на заправке в Керчи
Четыре человека пострадали вечером воскресенья, 21 июня, во время взрыва автомобиля на АЗС в Керчи.
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«Челси» одержал волевую победу над «Астон Виллой»
Бирмингем, Великобритания, 22 июня 2020, 07:35 — REGNUM Лондонский «Челси» одержал победу над «Астон Виллой» в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Технологии
В Minecraft воссоздана Чернобыльская АЭС
По словам Janisko, ему не интересны бесполезные объекты и пустые здания, поэтому он их не делает.
Evo-rus.com вчера в 10:35
Общество
Пять россиянок старше 60 лет родили первого ребенка в 2019 году
Пять россиянок старше 60 лет родили в 2019 году первенцев, а еще 14 - вторых и последующих детей, говорится в отчете Росстата, с которым ознакомились РИА Новости.
РИА Новости 00:32
Наука
В Британии создали ингалятор для самостоятельного лечения COVID-19
Лондон, 21 июня 2020, 18:25 — REGNUM Британские учёные развернули национальное тестирование ингалятора с бета-интерфероном в качестве первого средства против COVID-19, которым можно лечиться амбулаторно, а не в условиях стационара.
REGNUM вчера в 11:25