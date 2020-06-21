Экономика
РИА НовостиВ Белоруссии с 1 июля вырастут пенсии
"Предусмотрено в целях повышения трудовых пенсий провести их перерасчет с 1 июля 2020 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике", - говорится в сообщении.
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 03:58, Ашберн
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Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
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Кадыров назвал поиск преемника для Путина неуместным
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Деятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»
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Как сообщается, туринский клуб предложил бразильцу пятилетний контракт с окладом в 5,2 млн евро в год, что существенно превышает его заработную плату в "Барселоне" (3,2 млн евро в год).
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«С 22 июня на КПВВ «Еленовка» будет осуществляться ежедневный пропуск всех граждан, желающих выехать на территорию Украины», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы аппарата главы ДНР.
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Исхаков после слухов о разводе с Гагариной показал семейное фото
Звездный фотограф Дмитрий Исхаков и муж певицы Полины Гагариной после распространившихся в Сети слухов о разводе с артисткой опубликовал в своем профиле архивный кадр супруги с детьми.
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Происшествия
Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области
Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
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Происшествия
В Саратове неизвестный поджег квартиру, где были ребенок с няней
Неизвестный в Саратове поджег дверь в квартиру, где в тот момент находились двухлетняя девочка с няней, следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом, сообщило в понедельник областное управление СК РФ.
РИА Новости 03:32
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Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
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Происшествия
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Официальный представитель КГБ Андрей Ярош заявил, что кандидату в президенты Беларуси Виктору Бабарико и его сыну Эдуарды выдвинули обвинение в установленный срок.
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Шнуров высмеял звёзд, агитирующих за поправки в Конституцию
Шуточное стихотворение Шнуров опубликовал в своем профиле Instagram.
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Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой
Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
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Общество
Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже министерству поручили начать подготовку к параду 24 июня.
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