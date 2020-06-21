Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Белоруссии с 1 июля вырастут пенсии

"Предусмотрено в целях повышения трудовых пенсий провести их перерасчет с 1 июля 2020 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике", - говорится в сообщении.
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Пенсии в Белоруссии вырастут с 1 июля

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В Белоруссии с 1 июля вырастут пенсии

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Лукашенко подписал указ об увеличении трудовых пенсий в Белоруссии

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Президент Белоруссии подписал указ о повышении пенсий

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Лукашенко подписал указ о повышении трудовых пенсий

REGNUMвчера в 08:29
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С 1 июля в Беларуси повышают трудовые пенсии на шесть процентов

КП - Беларусьвчера в 06:56
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 03:58, Ашберн
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Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
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ЦБ отказался от идеи снять с торгов в России часть иностранных акций

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Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя одну из поправок в Конституцию, которая касается обнуления президентских сроков, заявил, что принятие поправок необходимо стране для того, чтобы глава государства Владимир Путин смог вновь баллотироваться на эту должность.
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Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
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Общество

ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 21 июня рекордное число заражений коронавирусом за сутки — 183 020.
Lenta.ru 02:02
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Общество

В России выявили 7600 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России COVID-19 подтвердился у 7600 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 03:51
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Общество

В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель

Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru вчера в 11:10
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Общество

Деятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»

Более трех тысяч подписей поставили театральные деятели под письмом министру культуры Ольге Любимовой в защиту обвиняемых по делу "Седьмой студии", сообщила РИА Новости пресс-атташе театра "Практика" Мария Никитина.
РИА Новости вчера в 15:57
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Футбол

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Как сообщается, туринский клуб предложил бразильцу пятилетний контракт с окладом в 5,2 млн евро в год, что существенно превышает его заработную плату в "Барселоне" (3,2 млн евро в год).
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В ДНР возобновят 22 июня пропуск на контролируемую Киевом территорию

«С 22 июня на КПВВ «Еленовка» будет осуществляться ежедневный пропуск всех граждан, желающих выехать на территорию Украины», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы аппарата главы ДНР.
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Шоу-бизнес

Исхаков после слухов о разводе с Гагариной показал семейное фото

Звездный фотограф Дмитрий Исхаков и муж певицы Полины Гагариной после распространившихся в Сети слухов о разводе с артисткой опубликовал в своем профиле архивный кадр супруги с детьми.
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Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области

Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
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Происшествия

В Саратове неизвестный поджег квартиру, где были ребенок с няней

Неизвестный в Саратове поджег дверь в квартиру, где в тот момент находились двухлетняя девочка с няней, следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом, сообщило в понедельник областное управление СК РФ.
РИА Новости 03:32
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Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
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Происшествия

КГБ Белоруссии подтвердил факт предъявления обвинения Виктору Бабарико

Официальный представитель КГБ Андрей Ярош заявил, что кандидату в президенты Беларуси Виктору Бабарико и его сыну Эдуарды выдвинули обвинение в установленный срок.
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Общество

ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
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Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой

Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Большинство американцев не знают дату окончания Второй мировой войны

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Туктамышева поразила поклонников фото в купальнике

Уроженка Глазова Елизавета Туктамышева поразила поклонников новым фото в купальнике. Снимок появился на страничке фигуристки в Инстаграм.
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В пятницу, 19 июня, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5% годовых.
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Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года

Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
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Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже министерству поручили начать подготовку к параду 24 июня.
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«Реал» победил «Реал Сосьедад» и обогнал «Барселону»

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