Энергетика
Суть событийВ Белоруссии с 3 мая подешевеет бензин
В Белоруссии розничные цены на бензин с 3 мая снизятся на 1 белорусскую копейку (0,3 российского рубля). Об этом сообщается в субботу, 2 мая, на сайте концерна «Белнефтехим». За текущий год это уже 13-е изменение цен на топливо на внутреннем рынке.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 17:15, Ашберн
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