Энергетика

Суть событийСуть событийВ Белоруссии с 3 мая подешевеет бензин

В Белоруссии розничные цены на бензин с 3 мая снизятся на 1 белорусскую копейку (0,3 российского рубля). Об этом сообщается в субботу, 2 мая, на сайте концерна «Белнефтехим». За текущий год это уже 13-е изменение цен на топливо на внутреннем рынке.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Минус одна копейка. В Белоруссии понизят цену на топливо

ИА Красная Весна12:19

В Белоруссии с 3 мая подешевеет топливо

РИА Новости09:30

Стоимость бензина на АЗС Белоруссии изменится в тринадцатый раз с начала года

Народные новости10:27

Цена на топливо в Белоруссии снизится на 1 копейку

Экономика сегодня10:08

В Белоруссии снизят цены на топливо

News.ru09:53

Топливо на АЗС в Белоруссии с 3 мая снова подешевеет

ПРАЙМ09:32

В Белоруссии снизят цены на бензин

Профиль11:13
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 17:15, Ашберн

Минус одна копейка. 3 мая снова подешевело автомобильное топливо

КП - Беларусь09:20
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 17:15, Ашберн

Комментарии

Общество

Лукашенко не проходил тест на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проходил тест на коронавирус, поскольку чувствует себя хорошо.
Известия 13:51
86
Наука

Создали стабильно светящиеся в темноте растения

Создали стабильно светящиеся в темноте растения, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 29 апреля в 13:38
128
Армия и оружие

Американский пилот рассказал о перехвате российских самолетов у Аляски

Пилот F-22 Raptor Бретт Мейр рассказал, что иногда в результате сильного сближения с российскими самолетами он встречался взглядом с летчиками.
Военное дело 06:38
19
Общество

В Москве определили районы, где удобнее пережить самоизоляцию

Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum запустили систему мониторинга районов города, в которых комфортнее всего переживать режим самоизоляции.
Коммерсантъ 07:09
21
Здоровье

В США одобрили первый препарат для лечения коронавируса

В США официально разрешили использовать препарат «Ремдесивир» для лечения коронавируса.
Невские Новости вчера в 23:00
19
Шоу-бизнес

Басков показал детское фото в образе «поросёночка»

Российский певец Николай Басков признался, что всё детство был «поросёночком», да и сейчас любит хорошо поесть.
News.ru 05:08
Футбол

Радимов жестко раскритиковал Газзаева

Наставник петербургского "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал слова депутата Государственной Думы и экс-тренера владикавказской "Алании" Валерия Газзаева о том, что европейские чемпионаты нужно играть по системе "весна-осень".
Газета.Ru 15:21
Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
334
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как переболел COVID-19

РИА Новости 05:34
270
Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой.
BFM.ru 03:50
397
Общество

В общественный транспорт Подмосковья прекратят пускать без маски

«Для нераспространения коронавируса с 12 мая пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт», — цитирует пресс-служба первого замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анну Кротову.
РБК 16:35
209
Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома

ТАСС 13:24
233
Происшествия

Глумившиеся над флагом Украины запорожские подростки попали в полицию

Украина.ру 02:19
1
Общество

Город в Швеции борется с коронавирусом куриным пометом

Власти шведского города Лунд разбросали в центральном парке тонну куриного помета, чтобы помешать народу собраться там на Вальпургиеву ночь и избежать распространения коронавируса.
Вечерний курьер вчера в 07:13
35
Здоровье

Еще 320 случаев коронавируса подтверждено в Нижегородской области

Еще 320 случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Нижегородской области по состоянию на 2 мая, сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.
Время Н 05:00
95
Общество

Сергей Собянин допустил ужесточение пропускного режима в Москве

Собянин сказал в телеэфире, что это сделают, если понадобится уменьшить потоки людей.
Эхо Москвы 08:00
2,9K
Происшествия

На Кубани коронавирусом заразился годовалый ребенок

В Краснодаре заболели 14 человек, среди них - четырехлетний ребенок. В Сочи зафиксировано девять заражений, одно - у 14-летнего подростка.
Российская газета вчера в 06:33
157
Футбол

Братья Миранчуки хотят продолжить карьеру в Испании

Напомним, что прошедшей зимой миланский клуб хотел арендовать до конца сезона Алексея Миранчука, однако "железнодорожники" отказались отдавать полузащитника.
Вести.Ru 15:32
Кино

Киностудия имени Горького запустила собственный Youtube-канал

Киностудия имени Горького запустила в субботу собственный Youtube-канал подборкой фильмов к 75-летию Победы, сообщила генеральный директор киностудии Юлиана Слащева.
Вести ФМ 01:29
10
Общество

Попова: до марта в России не было коронавируса

Многие жители России считают, что уже переболели новым типом коронавируса в начале 2020 года.
Pravda.Ru 05:48
1,4K
Общество

Борис Джонсон назвал сына в честь спасших его врачей

Аргументы и Факты 10:14
2
Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 30 апреля в 13:18
6,1K
Общество

Собянин: в Москве коронавирусом заболело около 2% горожан

По словам мэра, скрининговые исследования показали, что реальное число заболевших в столице составляет около 2% от общего количества жителей Москвы.
Коммерсантъ 02:19
1,3K
Армия и оружие

Появилось видео блокировки российскими военными американцев в Сирии

Lenta.ru 14:22
8
Общество

Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать человечество

Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс хочет чипировать всех людей планеты.
Газета.Ru 13:34
391
Шоу-бизнес

«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни

Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
182
Политика

Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос вчера в 02:08
1,1K
Хоккей

СКА заплатит 400 тысяч за форварда «Локомотива» Мичкова

По информации источника, СКА выплатит «Локомотиву» денежную компенсацию в размере 400 тысяч рублей.
Metaratings 11:08
Футбол

Жена Боатенга: «Занятия сексом по 7-10 раз в неделю не делают меня нимфоманкой»

8 лет назад Мелисса заявила, что занимается сексом с Боатенгом по 7-10 раз в неделю.
Спорт-Экспресс 13:33
Здоровье

Озерчан попросили заботиться о своем здоровье и оставаться дома

Светлана Полторакова, заведующая детской поликлиникой Озёрской ЦРБ, призвала озерчан заботиться о своем здоровье и оставаться дома.
Заря Озёры 13:32
279
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное